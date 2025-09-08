Colombia

Apareció muerto hombre secuestrado por falsos policías en Antioquia: tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas

Sebastián López Jaramillo, alias de Cáncer, fue hallado muerto en el municipio de Concepción, Antioquia, luego de varios días de búsqueda, desde cuando fue raptado en Marinilla

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Hallaron sin vida al hombre
Hallaron sin vida al hombre que fue secuestrado por falsos policías en Marinilla, Antioquia - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo sin vida de Sebastián López Jaramillo, conocido con el alias de Cáncer, fue confirmado por las autoridades en la zona rural del municipio de Concepción, Antioquia, después de varios días de búsqueda intensa.

Según la información revelada por el gobernador Andrés Julián Rendón y las fuerzas policiales, López Jaramillo era la persona que había sido reportada como secuestrada por individuos que se hicieron pasar por agentes de la Sijín, hecho ocurrido el sábado 6 de septiembre en el barrio Los Giraldos, en Marinilla.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir los momentos previos al secuestro, mostrando a los delincuentes desplazándose en un auto gris, vestidos con chaquetas y gorras con insignias de la Sijín.

“Los sujetos se aproximaron al hombre y lo obligaron a subir al vehículo, abandonando la zona con rumbo hacia el municipio de El Peñol”, detalló el gobernador Rendón durante el reporte oficial.

Las autoridades encontraron el cadáver de López Jaramillo con heridas de arma de fuego, lo que llevó a intensificar la investigación sobre las posibles motivaciones y responsables del asesinato.

