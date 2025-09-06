Hombre en Medellín condenado a 24 años por intentar asesinar a su sobrina de 5 años con arma blanca

Condena para hombre por tentativa de homicidio - crédito Colprensa

Un caso ocurrido en Medellín en 2024 concluyó este año con una condena de más de dos décadas de cárcel. Un hombre de 23 años fue sentenciado a 24 años y 4 meses de prisión después de reconocer su responsabilidad en el intento de homicidio contra su sobrina de apenas 5 años de edad.

Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado con un arma blanca y tuvo como trasfondo un acto de represalia contra la madre de la menor.

Arma blanca - crédito Colprensa

De acuerdo con la Fiscalía, el agresor aceptó los cargos formulados por el ente acusador, lo que llevó a que un juez de conocimiento emitiera la sentencia sin necesidad de avanzar a la etapa de juicio.

El organismo explicó que la condena corresponde al delito de tentativa de homicidio agravado, teniendo en cuenta la corta edad de la víctima.

El hecho que motivó este proceso judicial ocurrió el 31 de julio de 2024 en una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo, al nororiente de la capital antioqueña. Según detalló la Fiscalía en declaraciones recogidas por Blu Radio, el hombre atacó a la niña con arma blanca mientras ella se encontraba de visita en la casa de una de sus tías.

La rápida reacción de otras personas que estaban en el lugar permitió detener la agresión y evitar que la menor perdiera la vida.

Imagen de referencia - - crédito Colprensa

La menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica por varias heridas ocasionadas durante el ataque. Los reportes iniciales confirmaron que su condición era delicada, aunque posteriormente se recuperó. Las autoridades indicaron que la acción del agresor puso en riesgo inminente la vida de la niña.

El ente investigador explicó que, con base en las pruebas recaudadas, se estableció que la agresión fue motivada por un sentimiento de venganza hacia la madre de la menor. Según la Fiscalía, el procesado culpaba a la mujer de la pérdida de su mano derecha, aunque las razones específicas de esa acusación no fueron aclaradas dentro del proceso.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervino de manera inmediata tras la alerta. El hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, la Fiscalía lo presentó ante un juez con función de control de garantías, quien legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento mientras avanzaba la investigación.

En el transcurso del proceso, el acusado decidió allanarse a los cargos de tentativa de homicidio. Esta aceptación anticipada de responsabilidad evitó el desarrollo de un juicio oral y permitió que se profiriera directamente la sentencia condenatoria. La decisión judicial fue comunicada este 5 de septiembre de 2025, confirmando que el condenado deberá purgar una pena de 24 años y 4 meses en un establecimiento carcelario.

La Fiscalía General de la Nación destacó que el caso refleja la actuación coordinada entre la Policía Metropolitana y los investigadores judiciales, quienes lograron recabar pruebas suficientes para sustentar la acusación. Entre los elementos presentados estuvieron los testimonios de los familiares presentes al momento de los hechos, los informes médicos sobre las heridas sufridas por la menor y las evidencias materiales relacionadas con el ataque.

El fallo judicial ratifica la gravedad de los delitos cometidos contra menores de edad y establece un precedente de sanción significativa en situaciones de tentativa de homicidio en contexto intrafamiliar. Aunque la niña sobrevivió al ataque, la condena impuesta busca responder a la severidad de la conducta delictiva y a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la infancia.

El ente acusador subrayó en Blu Radio que “un hombre de 23 años se allanó a los cargos que le imponían y por ello un juez de conocimiento lo condenó a 24 años y 4 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su sobrina menor de edad”. Con ello se cerró un proceso que se había extendido por poco más de un año desde la ocurrencia de los hechos.

Este episodio llamó la atención de la opinión pública en Medellín por la violencia ejercida contra una niña de tan corta edad dentro de su núcleo familiar. Las autoridades reiteraron que, en casos de violencia contra menores, es fundamental la denuncia oportuna y la reacción inmediata de la comunidad para evitar consecuencias fatales.