Confirman que delincuentes incendiaron un parque infantil remodelado en zona rural de Caldas: comunidad no pudo detenerlos

Un acto de vandalismo despertó la ira de la comunidad de la vereda La Habana, en la zona rural del municipio de Belalcázar, suroccidente del departamento de Caldas, luego de que sujetos desconocidos incendiaran un parque infantil recientemente remodelado y cuya inversión fue considerable.

El alcalde del municipio de Belalcázar, Fabio Andrés Ramírez, confirmó a La FM que el incendio se produjo a pesar de que se encontraban presencialmente habitantes del sector, que no lograron intervenir o detener a los responsables durante el hecho.

El mandatario municipal expresó que lo ocurrido ha generado indignación y tristeza en la población, que veía en ese espacio una oportunidad de esparcimiento para los niños y el desarrollo de actividades recreativas en la vereda.

Las autoridades locales investigan lo sucedido, mientras la comunidad lamenta la doble pérdida de un espacio construido para la niñez, recientemente reinaugurado.

Alcalde de municipio caldense confirmó que le robaron un documento “delicado”

La alcaldía de Palestina, en el departamento de Caldas, informó sobre el hurto de un documento clave para la gestión pública local: el acuerdo número 407, que contiene las apropiaciones presupuestales esenciales para el funcionamiento del Concejo.

El hecho se descubrió luego de que el personero municipal alertara sobre la supuesta ausencia de la publicación correspondiente, lo que llevó a la revisión de la gaceta municipal y del sistema de videovigilancia.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo un hombre ingresa al segundo piso de la Alcaldía, se dirige a la gaceta municipal, toma el documento y se retira rápidamente del sitio, tal como detalló el alcalde Álvaro Osorio a través de sus redes sociales

“Un ciudadano ingresa al segundo piso de la administración municipal donde queda la gaceta municipal, donde se publican los actos administrativos. En el caso en particular, ese documento explica las apropiaciones presupuestales para garantizar el funcionamiento necesario del concejo”, explicó.

La situación generó preocupación en la administración, pues el documento debía permanecer publicado durante cinco días para satisfacer los requerimientos legales de consulta pública. “pero en el primer día fue hurtado”, precisó Osorio.

El acuerdo fue posteriormente republicado en la gaceta municipal, aunque las motivaciones y el paradero del responsable del hurto siguen sin esclarecerse.

El mandatario reiteró que todos los actos administrativos y documentos de interés público están disponibles para consulta ciudadana y que la alcaldía está presta a facilitar copias o información a quienes lo soliciten.

Advirtió, además, sobre las consecuencias legales que hubiera acarreado no identificar a tiempo la sustracción del acuerdo: de no haber detectado la ausencia del documento, la administración pudo haber enfrentado problemas jurídicos.

El llamado de la alcaldía es claro: la información pública debe tramitarse por las vías legales y cualquier ciudadano puede acceder de manera transparente a los documentos oficiales, tanto en la página web del municipio como en la sede administrativa.

El 95% de las llamadas extorsivas en Caldas provienen de cárceles: nuevo comandante del Gaula en el departamento

El Gaula de la Policía Nacional advirtió que el 95% de las llamadas extorsivas en Caldas se originan desde centros carcelarios del país, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad, especialmente en el sector productivo y comercial del departamento.

Así lo confirmó el capitán Cristian Camilo Rico Guzmán, nuevo comandante de la unidad, que ha iniciado una serie de campañas preventivas para enfrentar este delito y fortalecer la denuncia temprana.

La estrategia actual del Gaula incluye alertas proactivas, talleres de sensibilización en municipios y operativos de control en cárceles, buscando anticipar las modalidades de extorsión.

“Tenemos claro estos casos reportados se originan en llamadas desde los centros carcelarios, por ello es clave que la comunidad conozca bien lo que debe hacer para erradicar este flagelo”, enfatizó el capitán Rico Guzmán.

El oficial recomienda de manera enfática no entregar información personal a números desconocidos y cortar la comunicación de inmediato ante cualquier intento de intimidación, para luego reportar el caso al número nacional 165 o través de los canales oficiales de la Policía Nacional.