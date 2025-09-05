Colombia

Abogado de la familia de Valeria Afanador confirmó toma de muestras de ADN a trabajadores del colegio en Cajicá

Se le abrirá proceso investigativo por parte de la Fiscalía a la rectora y otros funcionarios de la institución

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Abogado de la familia de
Abogado de la familia de Valeria Afanador agradeció la labor de la Fiscalía y dio un parte de tranquilidad tras el dictamen de Medicina Legal - crédito @julianquintanat/X

El abogado Julián Quintana, defensor de la familia Afanador en el caso de la muerte de la niña Valeria, de 10 años, dio detalles del avance del proceso.

La menor Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 y 18 días después fue encontrada sin vida a metros de las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, de Cajicá, lugar de donde desapareció.

Quintana le confirmó a los medios de comunicación varios procedimientos por parte de Medicina Legal, así como las órdenes de la Fiscalía y el proceso que se llevará en contra de la rectora de la institución educativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como uno de los puntos principales, confirmó la toma de muestras a los trabajadores del plantel para confirmar o descartar presencia de sus tejidos en el cuerpo de la menor de 10 años.

“Por ejemplo, la muestra de tomas biológicas en diferentes aportes del cuerpo de Valeria, y eso nos podría dar luces de si hay un tercero en la escena del delito (y) por eso (es) importante el ADN. En este momento, Medicina Legal lo está recopilando, y también, el bosquejo y la búsqueda con detalle del lugar donde se encontró a Valeria. Hay cámaras, hay testigos. También hay unos trabajadores que estaban muy cerca, el lugar del hallazgo. Y en eso la Fiscalía ha abierto otro punto de indagación, otra línea también de investigación, para establecer por qué después de dieciocho días en un lugar tan cercano al colegio apareció la niña, al parecer de forma sorpresiva. Y eso también lo está investigando la Fiscalía.”

Abogado caso Valeria Afanador confirmó Toma De Muestras trabajadoes de su colegio - crédito redes sociales/X

Así mismo, Quintana, en compañía de Manuel Afanador, padre de la menor, comunicó que le solicitaron al ente investigativo la apertura de un proceso a los directivos del colegio por múltiples irregularidades en el proceso de búsqueda, y testimonios que fueron entregados a las autoridades.

“Hoy especialmente le hicimos hincapié a la Fiscalía frente a la solicitud de imputación, tanto a la rectora como a otros profesores del colegio, por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria. Y además, también la Fiscalía se ha comprometido a hacer una labor de reconstrucción de los hechos, precisamente para recrear el momento en que Valeria desapareció y establecer, ya no solo desde el punto de vista científico, sino también de campo, qué fue lo que pasó con esta querida Valeria”, comentó el litigante.

Abogado Valeria Afanador Proceso En Contra De La Rectora Del Colegio y otros funcionarios - crédito redes sociales/X

También se permitió revelar que pidieron que el caso sea catalogado y tratado como un crimen, a pesar de que medicina forense confirmara que las causas del fallecimiento de la niña con síndrome de Down habían sido “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, y el cuerpo no presentaba señales de violencia física y/o sexual: “Por ahora, se está manejando, y es una solicitud respetuosa que le estamos haciendo a la Fiscalía. “Sin duda alguna, ellos son los que son titulares de la acción penal, pero le hemos solicitado que el delito que eventualmente se pueda imputar sea el de homicidio. Y no descartamos que sean otros más”.

Finalmente, ratificó que la escena donde hallaron el cuerpo fue alterada, pues organismos de socorro y diferentes autoridades en más de una oportunidad en punto exacto y nunca se vieron indicios de la menor:

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas,
Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, padres de Valeria Afanador, menor de 10 años, desaparecida el 12 de agosto de 2025 - crédito redes sociales

“Estamos analizando ello, como por ejemplo el tema de la modificación de la escena del delito, que eso también tiene una relevancia penal. Y así lo nieguen, ahí están las pruebas y creo que eso en su momento le hizo mucho daño a la investigación. Y ahora, aportes de que se va a hacer una reconstrucción, sin duda alguna cobra relevancia que el colegio, sin autorización alguna, haya hecho modificaciones a ese lugar”.

Temas Relacionados

Valeria AfanadorJulian QuintanaToma de muestrasADNTrabajadores del colegioFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer sorprendió a su pareja con una amante en el estadio de Barranquilla: el momento se volvió viral

Mientras la Selección Colombia aseguraba su paso al Mundial, un inesperado episodio fue captado por las cámaras, y obligó a la Policía a intervenir en el conflicto

Mujer sorprendió a su pareja

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

La contundente victoria 3 a 0 de Argentina sobre Venezuela le permitió a Lionel Messi escalar en solitario al primer lugar de la tabla de goleadores, por sus dos anotaciones marcados en Buenos Aires

Luis Díaz ya no es

Sancionaron a directivo de la SAE por insultar a funcionario del ministro de Educación en medio de polémica por bienes incautados: “Usted es un reverendo como mier...”

Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, fue suspendido treinta días sin sueldo por insultar a Juan Carlos Bolívar, funcionario del Ministerio de Educación: “Usted es un reverendo come M…”

Sancionaron a directivo de la

Gobierno exige repatriación al menos 20 piezas culturales de San Agustín que están en Alemania: hicieron un foro para hacer diálogos diplomáticos

El foro busca establecer diálogos para recuperar bienes patrimoniales dispersos en museos extranjeros y fortalecer las demandas de repatriación ante la comunidad internacional

Gobierno exige repatriación al menos

Petro se reafirmó en su postura sobre lucha antidrogas tras bombardeo de EE. UU. a embarcación en costas de Venezuela y llamado de la ONU a Trump: “Dije que era un asesinato”

La Organización de las Naciones Unidas le pidió al Gobierno Trump respetar el Derecho Internacional Humanitario, luego del bombardeo de una embarcación que, según el mandatario estadounidense, iba cargada de droga

Petro se reafirmó en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Deportes

Luis Díaz ya no es

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Etapa 13 de la Vuelta a España: João Almeida ganó en L’Angliru y Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en la general

Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha