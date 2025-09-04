Colombia

Robo de camioneta de alta gama en Bogotá terminó en persecución y balacera: dos patrulleros fueron atropellados

En el momento en que los ladrones fueron requeridos por algunos hombres, fueron intimidados con varios disparos, hecho que los obligó a accionar sus armas de dotación y averiar las llantas del vehículo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Robo a camioneta en Puente
Robo a camioneta en Puente Aranda obligo a un despliegue de operativo en el que dos policías terminaron atropellados - crédito captura de pantalla City Tv

Los grupos criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad de Bogotá volvieron a hacer de las suyas en la localidad de Puente Aranda sur de la ciudad.

Un habitante del barrio El Tejar es la nueva víctima de los delincuentes.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche del 3 de septiembre de 2025, cuando la víctima del robo arribaba a su vivienda y, mientras ingresaba el vehículo, fue sometido por el grupo de ladrones con armas de fuego, que consiguieron llevarse el vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el hombre alcanzó a dar aviso a las autoridades y de inmediato se desplegó un operativo para poder ubicar a los delincuentes.

El teniente coronel Sergio Bayona, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó el hecho y la forma en la que su equipo procedió ante el robo.

“Un ciudadano estaba ingresando su camioneta de alta gama a la casa y es abordado por tres personas de sexo masculino con arma de fuego y le hurtan su vehículo. Se atiende inmediatamente el plan candado en la zona metropolitana de Bogotá”.

Ante la alerta, varios de los patrulleros iniciaron la persecución por vías principales de la ciudad, ya en el momento en que los ladrones fueron requeridos por los agentes, pero fueron intimidados con varios disparos.

Delincuentes robaron camioneta de alta
Delincuentes robaron camioneta de alta gama en Puente Aranda - crédito captura de pantalla City Tv

Ante el ataque de los delincuentes, los policías se vieron obligados a accionar sus armas de dotación y averiar las llantas del vehículo, aunque antes varios de los uniformados fueron atropellados por los delincuentes mientras los perseguían.

“Unidades de Teusaquillo le hacen el pare a estos delincuentes e inicia un intercambio de disparos. En este momento, la zona de atención es atropellada o embestida por este vehículo. Estos sujetos emprenden la huida”.

El teniente Bayona confirmó el estado de salud de los uniformados: “Nuestros policías gracias a Dios se encuentran bien y están siendo atendidos en el hospital Central de la Policía, verificando su estado de salud”.

Un hombre fue capturado luego
Un hombre fue capturado luego de la persecución al estrellarse contra una casa - crédito Bosa 7/Facebook

El carril exclusivo de Transmilenio, en cercanías a la estación Modelia, fue el punto en que los policías lograron detener el automotor, sin embargo, los responsables del hurto alcanzaron a escapar, por lo que las autoridades se encuentran revisando el material de cámaras de seguridad del sector para determinar hacia qué dirección huyeron y continuar con el proceso para realizar la captura.

Desde la institución se dispuso de un acompañamiento a los ciudadanos por parte de la policía judicial en horas críticas, como lo es la noche y la madrugada, mientras entran o salen de sus viviendas para intentar mitigar el impacto a raíz de este delito que va cogiendo fuerza en Bogotá.

Temas Relacionados

Robo de camionetaPersecuciónBalaceraPolicías atropelladosInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha 3 de septiembre 2025; acumulado 21.1000 millones

Enseguida los resultados del último sorteo de Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha 3

Estudiantes de grados 10 y 11 podrán ganar beca universitaria jugando videojuegos: cómo participar

La Universidad Sergio Arboleda abrió inscripciones para su Festival Gamer, en el que los mejores jugadores recibirán premios y la oportunidad de cursar estudios superiores en áreas digitales y de innovación

Estudiantes de grados 10 y

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Lotería del Valle: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: los números

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Gero sufrió preocupante accidente en el ‘Desafío 2025′: salió sangrando en el rostro

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”