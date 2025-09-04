Robo de camioneta de alta gama en Bogotá terminó en persecución y balacera: dos patrulleros fueron atropellados

Robo a camioneta en Puente Aranda obligo a un despliegue de operativo en el que dos policías terminaron atropellados - crédito captura de pantalla City Tv

Los grupos criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad de Bogotá volvieron a hacer de las suyas en la localidad de Puente Aranda sur de la ciudad.

Un habitante del barrio El Tejar es la nueva víctima de los delincuentes.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche del 3 de septiembre de 2025, cuando la víctima del robo arribaba a su vivienda y, mientras ingresaba el vehículo, fue sometido por el grupo de ladrones con armas de fuego, que consiguieron llevarse el vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el hombre alcanzó a dar aviso a las autoridades y de inmediato se desplegó un operativo para poder ubicar a los delincuentes.

El teniente coronel Sergio Bayona, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó el hecho y la forma en la que su equipo procedió ante el robo.

“Un ciudadano estaba ingresando su camioneta de alta gama a la casa y es abordado por tres personas de sexo masculino con arma de fuego y le hurtan su vehículo. Se atiende inmediatamente el plan candado en la zona metropolitana de Bogotá”.

Ante la alerta, varios de los patrulleros iniciaron la persecución por vías principales de la ciudad, ya en el momento en que los ladrones fueron requeridos por los agentes, pero fueron intimidados con varios disparos.

Delincuentes robaron camioneta de alta gama en Puente Aranda - crédito captura de pantalla City Tv

Ante el ataque de los delincuentes, los policías se vieron obligados a accionar sus armas de dotación y averiar las llantas del vehículo, aunque antes varios de los uniformados fueron atropellados por los delincuentes mientras los perseguían.

“Unidades de Teusaquillo le hacen el pare a estos delincuentes e inicia un intercambio de disparos. En este momento, la zona de atención es atropellada o embestida por este vehículo. Estos sujetos emprenden la huida”.

El teniente Bayona confirmó el estado de salud de los uniformados: “Nuestros policías gracias a Dios se encuentran bien y están siendo atendidos en el hospital Central de la Policía, verificando su estado de salud”.

Un hombre fue capturado luego de la persecución al estrellarse contra una casa - crédito Bosa 7/Facebook

El carril exclusivo de Transmilenio, en cercanías a la estación Modelia, fue el punto en que los policías lograron detener el automotor, sin embargo, los responsables del hurto alcanzaron a escapar, por lo que las autoridades se encuentran revisando el material de cámaras de seguridad del sector para determinar hacia qué dirección huyeron y continuar con el proceso para realizar la captura.

Desde la institución se dispuso de un acompañamiento a los ciudadanos por parte de la policía judicial en horas críticas, como lo es la noche y la madrugada, mientras entran o salen de sus viviendas para intentar mitigar el impacto a raíz de este delito que va cogiendo fuerza en Bogotá.