Colombia

Paloma Valencia se despachó en piropos a Fajardo, de cara a una posible alianza para derrotar a Petro en 2026: “Inteligente”

La senadora del Centro Democrático subrayó que su propuesta de unidad se dirige exclusivamente a quienes no han apoyado a Gustavo Petro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Paloma Valencia se despachó en
Paloma Valencia se despachó en piropos a Fajardo de cara a una posible alianza para derrotar a Petro en 2026 - crédito Colprensa

La posibilidad de una gran coalición opositora para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia cobró fuerza tras las recientes declaraciones de Paloma Valencia, quien manifestó su interés en sumar a figuras como Sergio Fajardo a un frente común que excluya a quienes hayan respaldado al actual presidente, Gustavo Petro.

La senadora del Centro Democrático delineó los criterios y nombres que considera clave para enfrentar el oficialismo en la próxima contienda electoral. Sorprendió al mencionar de manera explícita su disposición a buscar una alianza con Fajardo, a quien describió como una persona “muy inteligente y muy capaz”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La congresista enfatizó: “Me encantaría hacer alianza con Fajardo”, aunque aclaró que la decisión final dependería del propio exalcalde de Medellín. Según sus palabras, “hay que preguntarle a él (si le gustaría hacer alianza con el Centro Democrático), pero yo sí creo que hoy lo que necesita Colombia no es sectarismo político”, dijo en entrevista con Semana.

La senadora también subrayó que su propuesta de unidad se dirige exclusivamente a quienes no han apoyado a Petro en el pasado, estableciendo así una línea divisoria clara en el espectro político. “Nunca me uniría con una persona que, en algún momento, apoyó a Petro”, afirmó, dejando fuera de cualquier posible coalición a quienes hayan respaldado al actual mandatario.

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático subrayó que su propuesta de unidad se dirige exclusivamente a quienes no han apoyado a Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

En su análisis, Valencia advirtió sobre el avance de tendencias autoritarias en el mundo y la necesidad de que los sectores democráticos se unan para preservar el sistema político colombiano. “Hay que tener en cuenta que las democracias del mundo están cayendo a favor de líderes totalitarios. (…) Entonces, los que somos demócratas tenemos que unirnos para tener una democracia”, sostuvo la senadora, marcando así el tono de urgencia que imprime a su llamado.

De igual manera, la precandidata destacó la importancia de mostrar resultados concretos a la ciudadanía, algo que, en su opinión, no ha logrado el actual Gobierno. Para ello, propuso conformar un grupo amplio integrado por “gente buena”, capaz de ofrecer una alternativa sólida en los comicios de 2026. “Lo que se necesita es lograr un grupo amplio en el que esté gente buena”, remarcó al medio citado.

Paloma Valencia considera que es
Paloma Valencia considera que es necesario generar una unidad en medio de la coyuntura que vive el país - crédito @PalomaValenciaL/X

En cuanto a afinidades programáticas, Valencia señaló que comparte con Fajardo la preocupación por mejorar la calidad de la educación en el país, aunque aclaró que su propuesta de unidad no se limita a un solo nombre. Mencionó también a David Luna y Juan Daniel Oviedo como posibles aliados, así como a figuras de su propio partido, entre ellas María Fernanda Cabal y Paola Holguín. “Por supuesto que también está la gente de mi partido como María Fernanda Cabal y Paola Holguín”, indicó.

La senadora amplió aún más el espectro de posibles integrantes de la coalición, incluyendo a Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Aníbal Gaviria y Héctor Olimpo. En su visión, la amplitud de la alianza es fundamental: “Yo sí creo que en las coaliciones grandes y creo en que Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y todo el mundo tiene que unirse porque aquí lo que se necesita es un buen gobierno”.

Paloma Valencia afirmó que Iván
Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa

No obstante, Valencia reiteró que la condición excluyente para sumarse a este proyecto es no haber apoyado a Gustavo Petro. “Esto es una elección entre quienes defendemos la democracia y quienes no”, sentenció, dejando claro el eje central de su convocatoria.

Al referirse a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la senadora lo calificó como una figura “muy polarizante” y lo acusó de haber “perseguido” al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su valoración, “me parece que es un candidato peligroso para la democracia colombiana”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaSergio FajardoGustavo PetroAlianzas políticasElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: siga el minuto a minuto en Barranquilla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Hacer turismo en Colombia le saldrá muy caro a estos viajeros si se aprueban los nuevos impuestos de la reforma tributaria

La iniciativa dejaría al país en desventaja en competitividad internacional como destino, teniendo en cuenta que Chile, Perú y Uruguay tienen 0% de IVA

Hacer turismo en Colombia le

Pillados: la Dian descubrió cientos de solicitudes falsas de devolución de impuestos en todo el país

La entidad advierte que la vigilancia será permanente y que las sanciones alcanzarán a quienes intenten obtener devoluciones de manera irregular

Pillados: la Dian descubrió cientos

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

La tensión aumentó con el hallazgo de la prenda entre las bolsas de ropa para desechar, momento en el que el exjugador realizó la advertencia

Pibe Valderrama no aguantó y

Este es el primer desembolso que le harán al Deportivo Cali: el nuevo dueño dará una millonaria cifra para la crisis

Con la llegada de un grupo inversor, los “Azucareros” empezarán a salir de sus deudas recientes, una de ellas es el pago de salarios atrasados a sus jugadores y trabajadores

Este es el primer desembolso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Putumayo calificó como

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

ENTRETENIMIENTO

Pibe Valderrama no aguantó y

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Bonka regresa a lo grande con su concierto aniversario en el Movistar Arena: conozca fecha y precios de boletería

Funk Tribu, DJ y productor colombiano, se prepara para dos noches inolvidables con lleno total en el Coliseo Medplus

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: formaciones confirmadas en Barranquilla

Este es el primer desembolso que le harán al Deportivo Cali: el nuevo dueño dará una millonaria cifra para la crisis

Tulio Gómez envió mensaje a la hinchada del América tras clasificación en Copa Betplay Dimayor: “Con Dios nos basta”

Dayro Moreno fue protagonista de divertidos memes en la previa del partido Colombia vs. Bolivia

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA