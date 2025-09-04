Nuevas acusaciones contra el colegio Gimnasio Los Laureles Bilingüe por el caso Valeria Afanador: abogado de la familia reveló video

Julián Quintana, representante legal de la familia Afanador, difundió en sus redes sociales un video que muestra el estado actual de la cerca que separa el colegio de la zona verde colindante con el río Frío, lugar donde fue hallado el cuerpo de Valeria 18 días después de su desaparición - crédito redes sociales/X

Las recientes acusaciones del abogado de la familia de Valeria Afanador han reavivado la controversia en torno al colegio Gimnasio Los Laureles Bilingüe, tras la publicación de un video que sugiere una posible alteración de la escena donde la menor desapareció.

Aunque el informe forense asegura que la niña murió por ahogamiento, persisten interrogantes sobre la responsabilidad institucional y la gestión del caso, que ha conmocionado a la opinión pública en Colombia.

Julián Quintana, representante legal de la familia Afanador, difundió en sus redes sociales un video que muestra el estado actual de la cerca que separa el colegio de la zona verde colindante con el río Frío, lugar donde fue hallado el cuerpo de Valeria 18 días después de su desaparición.

Según Quintana, la institución no solo falló en la protección de la menor, sino que también modificó la salida por la que presuntamente la niña abandonó el recinto.

“El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña”, afirmó el abogado en la descripción del material audiovisual.

El jurista detalló dos aspectos que, a su juicio, comprometen la responsabilidad del colegio: el reconocimiento de que la reja era insegura y la supuesta alteración de la escena del delito. Quintana calificó estos hechos como graves y exigió que se esclarezcan para garantizar justicia.

Estas nuevas acusaciones se suman a los señalamientos previos del abogado, quien ha insistido en que el personal del colegio no vigiló adecuadamente a Valeria el día de su desaparición, siendo este el último lugar donde se le vio con vida.

En respuesta a la situación, la familia de la menor ha anunciado la adopción de medidas legales y administrativas contra el colegio.

Quintana precisó que la primera acción será de carácter civil, orientada a establecer la responsabilidad de la institución en los hechos.

Además, indicó que solicitaron a las autoridades el cierre del colegio, argumentando que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes.

“La otra acción es administrativa, la cual hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución”, puntualizó.

El caso adquirió un nuevo matiz tras la divulgación del informe completo de necropsia elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El documento, de doce páginas, concluye que la causa básica de la muerte fue ahogamiento por sumersión en medio líquido, descartando lesiones traumáticas, abuso sexual o signos de violencia por parte de terceros.

El cuerpo de Valeria fue localizado en el río Frío, en la vereda Canelón, sector Fagua, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca, en posición decúbito prono (boca abajo), rodeado de un tronco, palos, ramas y vegetación.

El análisis médico-legal determinó que la muerte se produjo de manera violenta por determinar y recomendó a las autoridades revisar los protocolos de cuidado, atención y seguridad en el entorno escolar.

El informe enfatizó la necesidad de evaluar y analizar los procedimientos institucionales para prevenir situaciones similares en el futuro.

Entre los hallazgos forenses, se descartó traumatismo por asfixia por compresión vascular del cuello, ya que no se encontraron lesiones en el cuello ni en el esqueleto laríngeo.

Tampoco se identificaron signos de abuso sexual, maltrato antiguo o reciente, lesiones por sujeción, ni indicios de defensa o lucha. Las prendas de vestir de la menor no presentaban desgarros ni cortes, y se observó un único pliegue en el meñique de ambas manos. El examen externo también identificó rasgos faciales compatibles con Síndrome de Down, así como la presencia de tierra y fragmentos de hojas en el cuerpo.

El informe detalló la ausencia de lesiones traumáticas y atribuyó el aplanamiento fronto-nasal a la prolongada posición boca abajo. No se hallaron cuerdas ni surcos de presión en cuello, muñecas o tobillos. Además, se tomaron muestras de uñas y se ordenaron pruebas toxicológicas y análisis biológicos complementarios, que permanecerán en reserva para eventuales análisis durante la investigación.

Julián Quintana confirmó que, según el análisis de Medicina Legal, el cuerpo de Valeria presentaba dos heridas: una escoriación en el tórax y otra en la mano, ambas causadas antes de la muerte. Aunque no resultaron mortales, el abogado consideró que estos hallazgos son clave para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El informe forense también concluyó que la menor estuvo sumergida en agua a bajas temperaturas durante más de dos semanas, lo que coincide con la fecha de su desaparición, el 12 de agosto de 2025. Los datos antropométricos consignados indican una talla de 150 cm y un peso estimado entre 30 y 40 kg.

A pesar de los resultados forenses, la familia de Valeria ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que no cierre la investigación, argumentando que aún quedan aspectos por esclarecer. El abogado Quintana reiteró la necesidad de mantener abiertas las indagaciones para determinar todas las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

El hallazgo del cuerpo de Valeria, ocurrido 18 días después de su desaparición en un sector del río Frío que ya había sido inspeccionado por las autoridades, sigue generando inquietud entre la población y alimenta la exigencia de respuestas claras sobre lo sucedido.