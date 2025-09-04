Colombia

Jota Pe Hernández le dedicó la victoria de Carlos Camargo al fallecido senador Miguel Uribe Turbay: esto dijo

Con un emotivo video, el congresista verde expresó que Uribe Turbay estaría celebrando con emoción la elección del nuevo magistrado

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El senador celebró la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional - crédito @JotaPeHernandez/x

La elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional se interpretó como una victoria para la oposición, dado que María Patricia Balanta, candidata apoyada por el Gobierno nacional, sufrió una derrota contundente al solo obtener 41 votos de los senadores frente a los 62 que obtuvo Camargo.

Como era de esperarse, las reacciones de los contradictores a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro no se hicieron esperar, con mensajes en los que celebraron la elección del nuevo magistrado y lanzaron pullas al mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las reacciones que llamó la atención fue la del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, que aunque pertenece a una colectividad declarada en apoyo a las iniciativas gubernamentales, expresó su emoción por la elección del nuevo miembro del alto tribunal constitucional y lo señaló como una victoria para la democracia nacional.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el congresista publicó un video del momento en el que se conoció que Camargo era el elegido por la plenaria del Senado. Postrado al lado de la silla del asesinado senador y aspirante al primer cargo de la nación, Miguel Uribe Turbay, en la que reposa una bandera de Colombia, Hernández dedicó la elección a su compañero de corporación.

En la grabación, el senador verde aseguró que el proceso electoral en el que los intereses de la Administración gubernamental terminaron dilapidados es también una victoria para la gestión del congresista, víctima de un atentado que terminó por arrebatarle la vida luego de dos meses de infructuosa recuperación.

El congresista publicó un video
El congresista publicó un video en su cuenta de X - crédito @JotaPeHernandez/x

En su dedicatoria, el senador explicó que junto al senador asesinado libró numerosas batallas en contra de las políticas gubernamentales, por lo que le agradeció a su fe por cuidar los intereses de los colombianos.

Según Hernández, el presidente Gustavo Petro pretendía tener mayorías en la Corte Constitucional para poder avalar sus iniciativas sin el respectivo y exhaustivo examen que implican las funciones del tribunal. Incluso, señaló que el verdadero objetivo del jefe de Estado era impedir la negación de los decretos que, según el senador, pasan por encima de la Constitución.

“Hoy gana Colombia, hoy gana la democracia de nuestro país. Y esta victoria también es de Miguel, que seguramente estaría celebrando con nosotros. Colombianos: Gustavo Pedro quería mayorías en la Corte Constitucional y se quedó mamando. Quería una Corte Constitucional que no le tumbe sus decretos dictatoriales“, afirmó el congresista.

El congresista celebró la elección
El congresista celebró la elección al lado de la oposición - crédito Prensa Senado

En la misma línea, el senador verde se atrevió a asegurar que desde la Casa de Nariño se estaría orquestando un posible aplazamiento de los comicios legislativos y presidenciales de 2026, por lo que para él la elección de Camargo como magistrado es también un golpe de esperanza para la democracia.

A al par, destacó que los intereses del presidente y de sus congresistas afines no se vieron materializados, dado que, según Hernández, la democracia fue protegida por los congresistas de la oposición y, en adelante, será salvaguardada por un tribunal que va en contra de los intereses “dictatoriales” del Ejecutivo.

“Quería quizás una Corte constitucional que le permitiera aplazar las elecciones. No lo logró. No lo logró. Hoy ganamos Colombia y nuestra democracia estará protegida por la Corte Constitucional. Viva Colombia. Seguimos juntos“, aseveró el senador.

Carlos Camargo Assis fue elegido
Carlos Camargo Assis fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito @SenadoGOVCO/X

El hecho fue bien recibido por los seguidores del polémico congresista que con mensajes de apoyo le expresaron su respaldo a, según algunos usuarios, la “batalla” que desde el Capitolio Nacional se encuentra librando contra el presidente que busca imponer su voluntad pasando por encima de los demás poderes.

Sumado a este respaldo, con sus respuestas, los usuarios le agradecieron la dedicatoria al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio en junio de 2025.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezMiguel Uribe TurbayCarlos CamargoCorte ConstitucionalMagnicidio Miguel UribeElección magistradoSenado ColombiaMaría Patricia BalantaColombia-Noticias

Más Noticias

Bruce Mac Master explicó cómo los impuestos de la reforma tributaria de Petro encarecerán los productos de la canasta familiar

El crecimiento del gasto público y la creación de nuevos tributos abren un debate sobre el impacto en hogares y empresas, mientras sectores productivos advierten sobre desafíos para la competitividad

Bruce Mac Master explicó cómo

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Siete participantes se juegan su última oportunidad de subir al balcón antes del reto de eliminación, con la incertidumbre alrededor del beneficio que podría cambiar el juego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá

Federico Gutiérrez anunció recompensas de hasta $25 millones por personas que se dediquen al fleteo y atraco en Medellín

El dirigente antioqueño fue claro en que las autoridades están prestas a escuchar a los ciudadanos que quieran denunciar a los criminales en diferentes puntos de la Capital de la Montaña

Federico Gutiérrez anunció recompensas de

Colombianos podrán estudiar en el exterior con becas completas en diplomados virtuales que oferta el Icetex: los requisitos

Los interesados en ampliar su formación técnica podrán inscribirse hasta el 28 de septiembre en cursos avalados por instituciones internacionales, con cobertura total de matrícula

Colombianos podrán estudiar en el

Golpe a la rumba: bares advirtieron que impuestos a licores y espectáculos pondrían en jaque la economía nocturna

El gremio de bares y restaurantes nocturnos advierte sobre el impacto negativo de la reforma tributaria en la vida cultural y musical, así como en la asistencia a eventos en vivo

Golpe a la rumba: bares
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Cara habló de su visión del amor tras su ruptura con Beéle: “Me empecé a amar y ahí fue cuando llegó el amor bonito”

Deportes

Tulio Gómez se mostró compartiendo

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América