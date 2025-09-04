Jota Pe Hernández le dedicó la victoria de Carlos Camargo al fallecido senador Miguel Uribe Turbay: esto dijo

El senador celebró la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional - crédito @JotaPeHernandez/x

La elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional se interpretó como una victoria para la oposición, dado que María Patricia Balanta, candidata apoyada por el Gobierno nacional, sufrió una derrota contundente al solo obtener 41 votos de los senadores frente a los 62 que obtuvo Camargo.

Como era de esperarse, las reacciones de los contradictores a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro no se hicieron esperar, con mensajes en los que celebraron la elección del nuevo magistrado y lanzaron pullas al mandatario.

Una de las reacciones que llamó la atención fue la del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, que aunque pertenece a una colectividad declarada en apoyo a las iniciativas gubernamentales, expresó su emoción por la elección del nuevo miembro del alto tribunal constitucional y lo señaló como una victoria para la democracia nacional.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el congresista publicó un video del momento en el que se conoció que Camargo era el elegido por la plenaria del Senado. Postrado al lado de la silla del asesinado senador y aspirante al primer cargo de la nación, Miguel Uribe Turbay, en la que reposa una bandera de Colombia, Hernández dedicó la elección a su compañero de corporación.

En la grabación, el senador verde aseguró que el proceso electoral en el que los intereses de la Administración gubernamental terminaron dilapidados es también una victoria para la gestión del congresista, víctima de un atentado que terminó por arrebatarle la vida luego de dos meses de infructuosa recuperación.

En su dedicatoria, el senador explicó que junto al senador asesinado libró numerosas batallas en contra de las políticas gubernamentales, por lo que le agradeció a su fe por cuidar los intereses de los colombianos.

Según Hernández, el presidente Gustavo Petro pretendía tener mayorías en la Corte Constitucional para poder avalar sus iniciativas sin el respectivo y exhaustivo examen que implican las funciones del tribunal. Incluso, señaló que el verdadero objetivo del jefe de Estado era impedir la negación de los decretos que, según el senador, pasan por encima de la Constitución.

“Hoy gana Colombia, hoy gana la democracia de nuestro país. Y esta victoria también es de Miguel, que seguramente estaría celebrando con nosotros. Colombianos: Gustavo Pedro quería mayorías en la Corte Constitucional y se quedó mamando. Quería una Corte Constitucional que no le tumbe sus decretos dictatoriales“, afirmó el congresista.

En la misma línea, el senador verde se atrevió a asegurar que desde la Casa de Nariño se estaría orquestando un posible aplazamiento de los comicios legislativos y presidenciales de 2026, por lo que para él la elección de Camargo como magistrado es también un golpe de esperanza para la democracia.

A al par, destacó que los intereses del presidente y de sus congresistas afines no se vieron materializados, dado que, según Hernández, la democracia fue protegida por los congresistas de la oposición y, en adelante, será salvaguardada por un tribunal que va en contra de los intereses “dictatoriales” del Ejecutivo.

“Quería quizás una Corte constitucional que le permitiera aplazar las elecciones. No lo logró. No lo logró. Hoy ganamos Colombia y nuestra democracia estará protegida por la Corte Constitucional. Viva Colombia. Seguimos juntos“, aseveró el senador.

El hecho fue bien recibido por los seguidores del polémico congresista que con mensajes de apoyo le expresaron su respaldo a, según algunos usuarios, la “batalla” que desde el Capitolio Nacional se encuentra librando contra el presidente que busca imponer su voluntad pasando por encima de los demás poderes.

Sumado a este respaldo, con sus respuestas, los usuarios le agradecieron la dedicatoria al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio en junio de 2025.