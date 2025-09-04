En imágenes: disturbios durante operativo de tránsito en Bucaramanga, estudiantes agredieron a agentes por inmovilizar motocicletas

Agentes de tránsito y policías fueron agredidos por estudiantes y motociclistas durante la inmovilización de motos mal estacionadas, lo que derivó en enfrentamientos y la apertura de investigaciones para identificar a los responsables - crédito @MelyMunera / X

Un operativo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) terminó en disturbios luego de que varios estudiantes y motociclistas agredieran a los agentes que realizaban la inmovilización de motos mal estacionadas.

El hecho, ocurrido la tarde del miércoles 3 de septiembre, quedó registrado en videos difundidos por redes sociales, en los que se observa cómo la situación pasó rápidamente de la inconformidad a la violencia física.

El procedimiento, apoyado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tenía como objetivo despejar el andén del sector, ocupado por motocicletas estacionadas en zona prohibida.

La medida generó malestar entre algunos estudiantes y propietarios de los vehículos, que intentaron impedir que las motocicletas fueran subidas a la grúa. En las imágenes, se aprecia cómo varios jóvenes con uniforme azul forcejean con los agentes, bajan las motos y arremeten con golpes y empujones contra los funcionarios, llegando incluso a golpear a un alférez en la cabeza.

La rápida escalada de tensión obligó a los uniformados a retirarse del lugar, priorizando evitar una confrontación mayor. Según declaraciones entregadas por Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, “el andén es un espacio para el peatón, no para dejar automotores. Adelantábamos un operativo con apoyo de la Policía cuando gran cantidad de estudiantes salieron a impedirlo, bajaron motocicletas y agredieron a los agentes”.

Pese a la violencia registrada, las autoridades lograron la inmovilización de al menos siete motocicletas durante el operativo. El funcionario subrayó que ningún agente resultó herido de gravedad, aunque sí hubo agresiones físicas documentadas.

“Rechazamos estos hechos y vamos a marcar un precedente. No vamos a permitir que se genere desorden en las vías de Bucaramanga. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos dos años para recuperar el respeto hacia las normas de tránsito y hacia los agentes”, señaló en declaraciones a Caracol Radio.

La Dirección de Tránsito, junto con la Policía Nacional, anunció el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables de la agresión. La recolección de videos y otros elementos probatorios será fundamental para individualizar a las personas que protagonizaron los hechos e interponer las respectivas denuncias legales. Manrique advirtió que, de encontrar responsables, se procederá con sanciones penales.

Las posibles consecuencias legales

De acuerdo con el sindicato de tránsito local, acciones de violencia contra los agentes pueden acarrear condenas entre 4 y 8 años de prisión si se demuestra agresión contra funcionario público.

Jorge Abril, representante sindical, recordó en El Tiempo que “ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”. Además, citó el reciente caso de Luis Vicente Flórez Núñez, condenado a cinco años de cárcel por atacar a un alférez en Cabecera, que permanecerá en prisión efectiva por agredir a un servidor público en cumplimiento de su deber.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades locales manifestaron preocupación por el incremento de episodios de intolerancia y violencia en controles de tránsito. Abril hizo énfasis en la necesidad de promover el respeto y la convivencia en la vía pública.

“Los bumangueses no podemos seguir copiando esas prácticas de odio y rabia. Invitamos a la ciudadanía a reflexionar antes de arriesgar su proyecto de vida con actos violentos que terminan en procesos judiciales”.

Sobre el cierre de la jornada, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga reiteró que los operativos en la zona universitaria se fortalecerán en los próximos días como medida de prevención y control.

Además, el ente hizo un llamado especial a estudiantes y comunidad en general para evitar el estacionamiento en zonas no permitidas, dado que la ocupación irregular de andenes y áreas peatonales incrementa el riesgo de accidentes y dificulta la movilidad urbana.