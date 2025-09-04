Catalina Maya reveló secretos de moda y los errores más comunes al vestirse: ⁠“Está mandado a recoger”

La modelo reveló tips para vestirse mejor desmintiendo mitos - crédito @catalinamaya/ Instagram

Las reglas de la moda han experimentado transformaciones notables en los últimos años, y Catalina Maya se ha convertido en una de las voces más influyentes al momento de desmitificar viejos preceptos y orientar a sus seguidores hacia elecciones más libres y actuales.

En un reciente video difundido en sus redes sociales, la modelo y periodista paisa compartió una serie de recomendaciones y advirtió sobre los errores más frecuentes al vestirse, enfatizando que muchas de las normas tradicionales ya no tienen cabida en el mundo contemporáneo.

Uno de los mitos que Catalina Maya desestimó con mayor énfasis es la antigua costumbre de combinar carteras y zapatos. Según sus palabras, “eso está mandado a recoger”, y explicó que la moda actual permite mezclar texturas y colores sin restricciones.

Para la experta, la libertad creativa es ahora la norma, y la rigidez en la combinación de accesorios ha quedado obsoleta.

Maya reveló que en la moda hay varios mitos que no deberían ser tenidos en cuentas desde hace un tiempo - crédito @catalinamaya/ Instagram

“Siempre combinar las carteras con los zapatos. No es un error, eso es mentira. Eso era algo de hace muchííísimo tiempo, eso está más mandado a recoger. Ahora se puede combinar las texturas, los colores, absolutamente todo“, detalló la modelo.

La tendencia de mezclar diferentes tipos de oro en la joyería fue otro de los puntos destacados.

Catalina Maya señaló que ya no es necesario limitarse a un solo tono metálico, y que la combinación de oro amarillo, blanco e, incluso, rosado resulta no solo aceptable, sino también atractiva. “La tendencia de mezclar oro amarillo, oro blanco, hasta el oro rosado, que a mí me encanta, está superguau”, afirmó, alentando a sus seguidores a experimentar y dejar atrás la idea de que solo se puede usar todo dorado o todo plateado.

En cuanto a los pantalones, la modelo recordó que las críticas sobre el largo o el corte han perdido vigencia.

Relató que antes se consideraba un error usar pantalones que no fueran de corte tradicional, pero hoy en día tanto los modelos altos como los rectos pueden lucir espectaculares, siempre que se adapten al diseño y estilo personal.

La modelo aseguró que hay mitos en la moda que impiden que las personas sean creativas a la hora de vestirse - crédito @ catalinamayaoficial / TikTok

“Mezclemos, mezclemos que eso se ve divino. ‘Es que esos pantalones me quedaban como marraneros, pescadores’. ¿Y? Ahora todo eso está super inn. No importa el largo del pantalón, cada uno va con su diseño. Hay pantalones altos que se ven espectaculares y hay pantalones totalmente rectos que también se ven increíbles", explicó Maya.

El uso de prendas demasiado amplias o vestidos sin estructura fue otro de los errores que Catalina Maya identificó. Advirtió que este tipo de ropa puede dar la impresión de mayor volumen corporal, por lo que recomendó marcar la cintura con un cinturón o accesorio para lograr una silueta más favorecedora. Para ella, “es superimportante con un cinturón o con un accesorio, marcar siempre la cintura”.

Respecto al animal print, la periodista invitó a dejar de lado la creencia de que solo puede combinarse con blanco o negro. Destacó la posibilidad de mezclarlo con una amplia gama de colores, como rojo, azul o café, y animó a jugar con las combinaciones.

“Animal print es una delicia poder combinarlo, pero uno de los errores es que pensamos que solamente se combina con blanco o con negro. No. Hay una cantidad de colores, una gama de color increíble que con, que con animal print se ven guau. Rojo, azul, café... Hay que jugar, es una tendencia que se presta para todo, pero hay que tratarlo con cuidado”, explicó.

Finalmente, Catalina Maya fue categórica al referirse al uso de tenis deportivos fuera del contexto de ejercicio. Subrayó que estos calzados están diseñados exclusivamente para actividades físicas, como sacar al perro o correr, y no deben formar parte de un atuendo de trabajo. “Solo son para hacer ejercicio”, insistió, diferenciando entre los tenis deportivos y otros estilos más apropiados para la vida diaria.

Catalina Maya aseguró que el calzado deportivo es solo para actividades físicas y no debería ser usado en ambientes laborales - crpedito @catalinamaya/ Instagram

Al concluir su video, la modelo y periodista invitó a sus seguidores a compartir sus propios errores de moda, mostrando su interés en conocer las experiencias de su audiencia y manteniendo un tono cercano y participativo.