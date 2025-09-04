Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, decidió tomar parte en la conversación digital compartiendo el momento que generó controversia - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Durante el mandato de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el dirigente ha estado constantemente en el centro de la opinión pública, generando tanto respaldo como objeciones significativas, particularmente a raíz de sus intervenciones y discursos ante la nación.

El tono, los contenidos y hasta los desvíos temáticos en tiempo real han suscitado debate entre distintos sectores ciudadanos.

Para muchos, Petro representa una figura que despierta contrastes, mientras algunos elogian su estilo directo y su disposición a improvisar, otros manifiestan insatisfacción con las formas y el fondo de sus mensajes institucionales.

Entre los aspectos que mayor controversia generan se encuentran los momentos en los que el presidente decide alejarse del protocolo habitual para incorporar anécdotas o detalles personales en sus declaraciones. Las reacciones a estos episodios suelen llegar rápidamente a las redes sociales y plataformas digitales donde se multiplica el eco de sus palabras.

El presidente no sabe inglés

Un ejemplo reciente que acaparó titulares y comentarios tiene que ver con la mención pública a las habilidades lingüísticas de Petro. Durante una de sus recientes apariciones, el mandatario abordó el tema de los idiomas que maneja: “Yo me dio leo el francés, de inglés también lo sé leer, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”, admitió el jefe de Estado.

Esta frase, pronunciada de manera casual, pronto se volvió materia de discusión y humor en línea. Los usuarios no tardaron en interpretar el comentario desde diversas ópticas, produciendo todo tipo de reacciones en redes como X y Facebook.

Entre las respuestas recopiladas figuran expresiones de ironía y desaprobación, incluyendo mensajes como: “Los petristas intentando defender a Petro, pero él se las pone bien difícil”, así como otros de tono humorístico: “Mis ojitos se quemaron” y “Se le olvidó el inglés cuando tenía que usarlo”. Incluso algunos usuarios establecieron comparaciones con el anterior presidente, señalando: “Criticaban a Duque y mire”.

Su propia hija se burló

El propio entorno familiar del presidente no estuvo ajeno al fenómeno viral desatado por sus palabras. Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, decidió tomar parte en la conversación digital compartiendo el momento que generó controversia. Además de difundir el fragmento alusivo a las habilidades idiomáticas de su padre, Andrea añadió emojis de risa, evidenciando que la familia presidencial también percibe la dimensión humorística y espontánea de algunos de sus comentarios en público.

Más allá del episodio específico relacionado con los idiomas, la tendencia de Gustavo Petro a utilizar sus alocuciones para abordar cuestiones ajenas a la agenda oficial ha sido objeto constante de análisis. No solo se valoran los datos o anuncios institucionales, sino la forma en la que el presidente imprime su sello personal mediante referencias informales, reflexiones no previstas o interludios anecdóticos.

Para algunos sectores, esta actitud representa cercanía y autenticidad, pero sus críticos consideran que resta formalidad y foco a los asuntos del gobierno, dificultando así el debate ordenado sobre los temas de interés nacional.

Con las redes sociales nadie se salva

En este contexto, las redes sociales juegan un papel central en la construcción y deconstrucción de la figura presidencial. Cada intervención pública, sobre todo aquellas con notas de espontaneidad o improvisación, se transforma en materia prima para la generación de memes, mensajes irónicos y discusiones sobre la idoneidad comunicativa de la Presidencia. El caso de la confesión sobre el dominio del inglés y el francés no hizo más que confirmar la rapidez con que los discursos informales de figuras públicas pueden viralizarse y adquirir nuevos significados, alimentando tanto el debate político como el ingenio popular.

En definitiva, la gestión de Gustavo Petro frente a la presidencia se caracteriza por el protagonismo y la repercusión de sus palabras en la esfera pública. La mezcla entre información institucional, improvisación y anécdota personal continúa marcando la pauta comunicativa de su mandato, a la vez que amplifica la intensidad de la conversación ciudadana en torno a su figura y su legado gubernamental.