Colombia

Pacto Histórico convocó plantón frente al CNE para exigir su personería jurídica tras denuncias de Gustavo Petro: “Estamos ante un golpe brutal contra la democracia”

La manifestación fue convocada por la precandidata presidencial Susana Muhamad tras cumplirse el tiempo estipulado para otorgar o negar el trámite que lo habilita para la contienda electoral de 2026

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La precandidata presidencial lanzó reparos
La precandidata presidencial lanzó reparos contra el CNE y su presidente - crédito redes sociales

No cesa la controversia entre el oficialismo y el Consejo Nacional Electoral (CNE), después de que el presidente Gustavo Petro alertara un posible “ataque directo a la democracia” estructurado desde la autoridad electoral, presuntamente, para obstaculizar la personería jurídica de la coalición de izquierda.

De hecho, dos días después de la advertencia del presidente, en la mañana del miércoles 3 de septiembre, la colectividad anunció un plantón frente al CNE con el propósito de presionar a los magistrados para adelantar el trámite.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un mensaje en su cuenta de X, la exministra de Ambiente y ahora precandidata presidencial, Susana Muhamad, publicó el póster de la manifestación que se adelantará el viernes 5 de septiembre en la capital colombiana.

Según publicó la aspirante del Pacto Histórico, el encuentro se dará desde las 11:00 a. m. frente al edificio del CNE, y convocó a los simpatizantes del partido a apoyar la iniciativa, especialmente, cuando resta un mes y medio para que se adelanten las consultas internas para definir al candidato presidencial del oficialismo.

El plantón se adelantará en
El plantón se adelantará en Bogotá el 5 de septiembre - crédito red social X

Hora de la Movilización para defender la Democracia”, escribió la exministra en su cuenta de X.

Apenas horas antes, Muhamad se refirió a la supuesta “jugadita” de la autoridad electoral para, según ella, obstaculizar la democracia en Colombia e impedir la llegada de la izquierda a las elecciones.

Esto es un cierre democrático porque implica que una de las fuerzas políticas mayoritarias hoy del país, que representa por lo menos el treinta y cinco por ciento de la población y del electorado en Colombia, no va a poder participar como fuerza unitaria en las elecciones del 26 si el Consejo Nacional Electoral no aprueba la reforma política”, señaló la precandidata en diálogo con Colmundo.

Incluso, Muhamad la negativa del CNE para otorgar la personería jurídica al Pacto Histórico, también eliminaría a todo un sector político de las decisiones del Congreso de la República.

El plantón se adelantará en
El plantón se adelantará en Bogotá el 5 de septiembre - crédito red social X

Que no podamos participar con una sola lista al Congreso porque la ley dice que ya no podemos ser coalición por ser una fuerza mayoritaria. La misma ley da un camino: fusiónense para que sean un solo partido. El Pacto emprende ese camino y ahora están diciendo no, con justificaciones legales y jurídicas no sólidas. Entonces, claramente es una vendetta política, es una venganza política. Pero eso no solo afecta al, al Pacto, afecta a toda la democracia colombiana. Es una crisis democrática”, señaló la precandidata.

La convocatoria se da después de que el jefe de Estado denunciara en la tarde del 1 de septiembre que su partido estaría siendo “saboteado” por el CNE.

“El Pacto Histórico debe prender todas las armas, estamos ante un golpe brutal contra la democracia. La mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el Pacto Histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen”, expresó el mandatario, aludiendo a los posibles efectos inmediatos de la exclusión en la competencia electoral y la permanencia de la actual coalición en el Congreso y la disputa presidencial de marzo de 2026.

La advertencia surge en un momento crítico, con la consulta interna de la colectividad prevista dentro de un mes y 25 días, proceso para el que existen nueve precandidatos en buscan de la designación del aspirante único.

Las reacciones contrarias a Petro no tardaron en aparecer desde distintos sectores políticos, quienes lo acusaron de intentar deslegitimar la institucionalidad electoral y de agravar la tensión política frente a la proximidad de los comicios.

Por su parte, el presidente insistió en su ya conocida postura crítica frente a los órganos electorales. Tanto en el espacio digital —acumulando más de 8,3 millones de seguidores en X— como en escenarios públicos, Petro ha reiterado sus cuestionamientos a la transparencia e independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente tras la adjudicación a la firma Thomas Gregs & Sons para la operación del software del sistema electoral.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoPersonería jurídicaConsejo Nacional ElectoralSusana MuhamadProtesta Pacto HistóricoPlantón CNEColombia-noticias

Más Noticias

Avanza demanda contra la ley que regula las encuestas en Colombia

La Corte Constitucional analizará si la norma, sancionada por el presidente Gustavo Petro, vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales

Avanza demanda contra la ley

Miguel Polo Polo afirmó que la reforma tributaria de Petro elevará el impuesto de los productos de aseo: “Sabemos que la izquierda es puerca, pero no tienen por qué castigar la limpieza personal”

El representante a la Cámara le tiró al mandatario por medio de su cuenta en X llamando a su gobierno “sinvergüenzas”

Miguel Polo Polo afirmó que

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

En una reciente entrevista, el atacante del Bayern Munich compartió aspectos de su niñez y los jugadores del cuadro bávaro que lo marcaron

Luis Díaz y el mensaje

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este miércoles 3 de septiembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: conoce

Militares liberados en Guaviare relataron condiciones de cautiverio marcadas por humillaciones: “Orinaron y ensuciaron el agua para que no bebiéramos”

Los uniformados aseguran que las noches estuvieron marcadas por disparos cercanos y sobrevuelos de drones que, según les indicaron sus captores, estaban equipados con artefactos explosivos

Militares liberados en Guaviare relataron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay rompió el silencio

Paola Turbay rompió el silencio tras la muerte de su primo Miguel Uribe y opinó sobre la actualidad del país: “Ando medio averiada”

Yina Calderón aclaró rumores que desató sobre Aida Victoria Merlano y aseguró que estaría pensando en una reconciliación

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón por insinuar que el padre de su bebé es Westcol: “El ladrón juzga por su condición”

Esta es la suma de dinero que le da Karina García a su mamá en el mes: le tocó darle más porque les subieron el arriendo

Rafaella Chávez dio parte sobre su salud tras haber sido sometida a dos cirugías de urgencia: “Pude actuar a tiempo”

Deportes

Luis Díaz y el mensaje

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

Mohamed Salah defendió a Luis Díaz pese a no estar en Liverpool: “Sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League”

David Ospina podría jugar sus últimos partidos con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Puede pasar”

Etapa 11 de la Vuelta a España: no hubo ganador por protestas, Jonas Vingegaard sigue como líder, Egan Bernal continúa como el mejor colombiano

Revelan imágenes del momento cuando hincha del Deportivo Cali es arrollado por el bus del equipo