Mujer le cortó el pene a su pareja porque le fue infiel: los vecinos alertaron a las autoridades

Un nuevo caso de violencia extrema tiene en alerta al municipio de Florida, ubicado en el Valle del Cauca, debido a que una mujer atacó a su compañero sentimental porque, presuntamente, este le habría sido infiel. Sin embargo, el hecho llamó la atención porque la implicada atacó decidió cortarle el miembro reproductor a su pareja.

De acuerdo con el relato de medios locales y los habitantes del sector, a través de las redes sociales, la señalada le amputó el pene a su novio durante la madrugada del 28 de agosto de 2025, aunque pasados los días se conocieron más detalles de lo ocurrido.

El hecho que ocurrió en el barrio La Casilda generó alarma entre la comunidad local por la gravedad de la agresión y los motivos que desataron la situación, pues, según las primeras informaciones, un ataque de celos motivó el ataque. Aunque esta es solo una hipótesis sobre lo ocurrido, por lo que la comunidad está a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades.

De acuerdo con los datos revelados por los habitantes del sector, la agresora habría actuado tras descubrir una presunta infidelidad de su pareja, un hombre de aproximadamente 35 años, cuya identidad permanece en reserva.

Cabe mencionar que el ataque se llevó a cabo después de que la mujer se aprovechara de su compañero que estaba bajo los efectos del alcohol, situación que ella misma ocasionó, teniendo en cuenta que le dio licor para dejarlo en estado de indefensión. Después, la implicada utilizó un arma cortopunzante para perpetrar la mutilación.

Después de conocer lo ocurrido, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano en el que los médicos realizaron una primera revisión. Aunque por causa de la gravedad de las lesiones, los especialistas se encargaron de remitirlo a un hospital de mayor complejidad situado en Cali.

Hasta el momento, el hombre se mantiene bajo estricta observación médica y no se han divulgado detalles adicionales sobre su estado de salud. Sin embargo, se estima que puede estar muy grave por la brutalidad del ataque.

Tras el suceso, los vecinos se comunicaron rápidamente con las autoridades para dar a conocer la situación. Así que las autoridades desplegaron un operativo para actuar de inmediato y así lograron capturar a la agresora en el lugar de los hechos.

Actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades y la Fiscalía General de la Nación ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar su situación judicial.

Doble homicidio en Valle del Cauca

Mesías Escalante Murcia y María Yaneth Molina Hurtado fueron hallados muertos después de que fueran sacados a la fuerza de su finca en Sevilla por parte de hombres armados. Posteriormente, fueron trasladados a Altomira, jurisdicción de Tuluá, donde finalmente fueron asesinados.

Los reportes preliminares indican que los cadáveres presentaban señales de tortura, estaban atados de pies y manos y mostraban heridas producidas con armas blancas. Este nivel de violencia ha generado una profunda indignación entre los habitantes del departamento.

Ante la incertidumbre, la Fiscalía avanza en la recolección de testimonios y evidencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este brutal ataque que generó preocupación entre los demás habitantes de la región.

Familiares de las víctimas exigieron celeridad en el proceso investigativo y demandan garantías de seguridad para los habitantes de la zona rural, donde, según denuncias, se han presentado casos de intimidación, extorsión y presencia de grupos armados. Los allegados a las víctimas los recordaron como personas trabajadoras, queridas en su entorno y sin antecedentes ni vínculos con actividades ilegales.