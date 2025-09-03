Estos son los carteles de los más buscados en Colombia: ofrecen hasta $3.284 millones por miembros del Clan del Golfo y ELN

Las autoridades identificaron a cuatro personas señaladas como máximos responsables de la crisis de orden público: alias Omar Ocasinga, “Arbey”, “Mara” y “Carrito” - crédito Policía del Magdalena Medio

En un reciente operativo de divulgación, la Policía del Magdalena Medio ha hecho públicos los carteles con los delincuentes más buscados de la región, centrando la atención en líderes criminales vinculados a la agudización de la violencia en el sur de Bolívar.

Entre los nombres destacados figuran varios supuestos cabecillas de estructuras armadas ilegales, principalmente del Eln, cuya actividad delictiva se ha asociado a la intensificación de los enfrentamientos armados y al consiguiente aumento de desplazamientos forzados en esa subregión.

Programa de recompensas

Las autoridades identificaron a cuatro personas señaladas como máximos responsables de la crisis de orden público: alias Omar Ocasinga, “Arbey”, “Mara” y “Carrito”. Según la información facilitada, estos individuos lideran acciones violentas que han afectado de manera grave la tranquilidad de comunidades locales.

En respuesta a la problemática, la Policía anunció que está vigente un programa de recompensas, ofreciendo hasta 3.284 millones de pesos a quienes aporten información clave para localizar y detener a estos sujetos. La institución policial aseguró que cualquier informe suministrado será tratado bajo absoluta confidencialidad, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana para contrarrestar la amenaza que representan los cabecillas armados.

Dentro del grupo, destaca Jesús Navarro Robles, conocido como alias Omar o Casinga, por cuya captura se ha fijado la recompensa más alta, 3.284 millones de pesos. En el caso de alias Mala y Óscar Emiro Pérez Álvarez, alias Garbey, el incentivo asciende a 1.641 millones de pesos para cada uno.

Entre los nombres destacados figuran varios supuestos cabecillas de estructuras armadas ilegales, principalmente del Eln - crédito Policía del Magdalena Medio

Por su parte, la recompensa por Leivis Enrique Valero Castillo, identificado como alias Carrito Andrés, alcanza los 640 millones de pesos. Este esquema de incentivos busca motivar a la comunidad a brindar información puntual que permita el desmantelamiento de las estructuras ilegales que operan en la región y facilitan el accionar violento, generando miedo y desplazamiento.

Cartel de los más buscados del Clan del Golfo

La ofensiva institucional no se limita al Eln. La Policía también dio a conocer un nuevo cartel enfocado en la captura de jefes delincuenciales que integran el denominado Clan del Golfo, grupo armado igualmente vinculado a la ola de violencia y confrontaciones que afectan a poblaciones rurales y urbanas. Bajo este listado aparecen nombres como alias Piña o Moisés, “Bejuco”, “Bocachico” y “Jefferson El Negrito”. Para su ubicación y captura, se ofrece una suma de hasta 640 millones de pesos por cada uno, reflejando la gravedad de sus implicaciones dentro del mapa criminal del Magdalena Medio.

Adicionalmente, la estrategia policial contempla el combate al narcotráfico mediante la publicación de un tercer cartel con sujetos considerados de alta peligrosidad por su presunta participación en actividades de tráfico ilícito de drogas.

La confrontación entre estructuras criminales del Eln y el Clan del Golfo ha tenido consecuencias directas sobre la población civil - crédito Redes sociales

Entre ellos resalta Carlos Mario Ochoa, apodado alias Julián, sobre quien pesa una recompensa de 640 millones de pesos. La identificación de estos perfiles responde, según las autoridades, a la intención de romper los eslabones fundamentales en el comercio de estupefacientes en la zona, uno de los motores de financiación de la violencia armada regional.

La confrontación entre estructuras criminales del Eln y el Clan del Golfo ha tenido consecuencias directas sobre la población civil, entre las que sobresalen continuos casos de desplazamiento forzado, amenazas y alteraciones al orden público. Paralelamente, estas disputas han dificultado la prestación de servicios básicos y han forzado a familias enteras a abandonar sus territorios en busca de seguridad.

Voceros institucionales han recordado que el éxito de la campaña de búsqueda depende en gran medida de la cooperación de los habitantes - crédito Policía del Magdalena Medio

Frente a estas dinámicas, la Policía ha reiterado la urgencia de una respuesta articulada entre las diferentes instituciones estatales, sumando los esfuerzos de las fuerzas militares, organismos de inteligencia y autoridades territoriales.

Voceros institucionales han recordado que el éxito de la campaña de búsqueda depende en gran medida de la cooperación de los habitantes. Para tal fin, la línea habilitada de contacto garantiza anonimato a quienes decidan reportar movimientos, ubicaciones o cualquier dato relevante que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la desarticulación de bandas armadas. “La información suministrada será cien por ciento confidencial”, aseguraron desde la entidad, reforzando la invitación a participar en la construcción de un entorno más seguro.