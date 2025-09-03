Colombia

Director deportivo de Atlético Nacional respondió a las críticas de los hinchas: “Hay que tomar decisiones antipáticas”

Gustavo Fermani se refirió a los comentarios de un sector de la afición por los resultados adversos y hechos como el cambio de técnico en enero de 2025 y la eliminación en Copa Libertadores

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Gustavo Fermani es director deportivo
Gustavo Fermani es director deportivo de Atlético Nacional desde abril de 2024, cuando iniciaron una serie de cambios en materia institucional y deportiva - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional trata de pasar el trago amargo de quedar afuera de la Copa Libertadores con la Liga BetPlay, en la que es cuarto con 16 puntos, a cuatro del líder Junior de Barranquilla, y cuyo objetivo es volver a salir campeón como en 2024, cuando también consiguió la Copa Colombia.

Gustavo Fermani, director deportivo, respondió a las críticas por las decisiones del verde, una de ellas fue mantener al técnico Javier Gandolfi pese a las eliminaciones en el Torneo Apertura 2025 y el certamen de la Conmebol, en el que cayó en octavos de final a manos de São Paulo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El dirigente también se refirió a temas como los planes con la plantilla, el proyecto que arrancó a mediados de 2024 con el presidente Sebastián Arango y lo que espera lograr con los verdes, con los que ya suma tres trofeos en su gestión y espera uno a nivel internacional.

“Siempre es por el bien de Nacional”

Durante una charla con el medio AS Colombia, el director deportivo afirmó que, pese a los malos comentarios y una parte de los aficionados que desean la salida del técnico Javier Gandolfi, el cuadro verde se mantiene entre los mejores del fútbol colombiano a mitad de campeonato.

El equipo hoy, con altibajos de rendimiento, hace 10 partidos que no pierde. Más allá de que tenemos en el medio una eliminación que nos dolió muchísimo de Copa Libertadores, el equipo ha demostrado que ha sido protagonista tanto en el Atanasio como en el Morumbi”, explicó.

Atlético Nacional ha tenido una
Atlético Nacional ha tenido una campaña irregular, pero de buenos resultados en el segundo semestre de 2025 - crédito Atlético Nacional

Sumado a eso, Fermani afirmó que tiene en cuenta todos los comentarios de los hinchas: “De nuestro lado, siempre el respeto para las personas que hacen un análisis y opinan, y está bien que lo hagan porque son hinchas y son pasionales y quieren ver siempre ganar a Nacional”

“Escuchamos mucho al hincha, que no quiere decir que todas las decisiones que tomemos están vinculadas a lo que piense el hincha, a veces hay que tomar decisiones un poco antipáticas para la mayoría, pero siempre es por el bien de Nacional, tienen que tener plena confianza que es así”, señaló.

La eliminación de Atlético Nacional
La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores fue un golpe enorme para todo el proyecto de Gustavo Fermani - crédito Jorge Silva/REUTERS

El director deportivo también afirmó que la serie en Libertadores siempre fue a favor del verde: “Quizás en los 180 minutos con São Paulo, 120′ por lo menos fueron favorables para nosotros. Después por pequeños detalles nos tocó quedarnos afuera, la verdad estábamos muy ilusionados, nos cuesta salir de ese golpe, queríamos regalarle esa alegría a la gente”.

“Me parece que vamos creciendo”

De otra parte, Gustavo Fermani destacó el nivel de la plantilla como la mejor de Colombia: “Siempre lo consideramos así, los nuestros son los mejores. Tenemos una familia, muchos chicos que valoramos mucho. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y jóvenes con muchísima jerarquía”.

“A nivel jerarquía individual del plantel, me parece que vamos creciendo, que tenemos hoy dos líneas de juego que pueden competir una con la otra, que puede jugar uno o el otro en cualquiera de las posiciones. Quizás en ese semestre, cuando se nos lesionaba un jugador sufríamos un poquito”, añadió el argentino, sobre la táctica de Efraín Juárez en 2024 y de Gandolfi para 2025.

Pese a las críticas, el
Pese a las críticas, el técnico Javier Gandolfi tiene respaldo en un sector de la dirigencia de Atlético Nacional - crédito Jorge Silva/REUTERS

Sobre el tipo de técnico para el club antioqueño, Fermani explicó que “es una idea integral, nuestra metodología de entrenamiento está basada en lo que es el ADN histórico de Atlético Nacional, sobre todo con nuevos formatos, de eso no hay duda, los tiempos van cambiando”.

“Un modelo de juego intenso, agresivo deportivamente hablando, que siempre está en busca del resultado, del partido. Más allá de tener en cuenta las condiciones, virtudes y defectos del rival, siempre intentamos imponer nuestro juego. Que el rival se preocupe más por lo que hacemos nosotros, que nosotros por lo que hace el rival (…) Se entrena para que el equipo sea protagonista, que busque el resultado en todas las canchas”, finalizó.

Temas Relacionados

Atlético NacionalGustavo FermaniGustavo Fermani NacionalLiga BetPlayCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano

Millonarios e Independiente Santa Fe se medirán en el estadio El Campín, en el primer enfrentamiento luego de lo que fue el recordado episodio en la previa del concierto de Damas Gratis

Tras disturbios en Movistar Arena,

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Disney+ Colombia: Estas son las

Parques solares de Cundinamarca: qué son, cómo funcionan y que utilidad tienen para la generación de energía en el país

La región impulsa la transición energética nacional con la construcción de Puerta de Oro y otros parques, aumentando la capacidad solar instalada y generando empleo e inversión social en comunidades locales

Parques solares de Cundinamarca: qué

Extranjero estaría explotando sexualmente a menores en Antioquia: hace dos años fue liberado por vencimiento de términos

La representante a la Cámara Alexandra Vásquez denunció la presunta negligencia de las autoridades en Medellín

Extranjero estaría explotando sexualmente a

Dayro Moreno firmó una fruta con su rostro ilustrado: admiración absoluta de la afición por el jugador de Once Caldas

El ánimo de Moreno ha contagiado tanto a sus compañeros como a los hinchas y seguidores que se acercan a los entrenamientos en Barranquilla

Dayro Moreno firmó una fruta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Disney+ Colombia: Estas son las

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Sergio Ramos debuta como cantante con el sencillo “Cibeles”: un colombiano está detrás de la producción

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla vuelven a ser protagonistas al ayudarle una vendedora y su hija: “Es el mejor día de mi vida”

Hijo de Jorge Barón mandó a Gustavo Petro a revisar su nueva reforma tributaria: “No le mienta al pueblo colombiano en la cara”

Artista bogotano tuvo accidente cerebrovascular: organizaron una campaña para donaciones

Deportes

Tras disturbios en Movistar Arena,

Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano

Dayro Moreno firmó una fruta con su rostro ilustrado: admiración absoluta de la afición por el jugador de Once Caldas

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

James Rodríguez ya tendría equipo para cuando se despida de León: estas son sus tres opciones

No solo hace goles, estos son los negocios de Dayro Moreno por fuera del fútbol profesional