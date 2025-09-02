Colombia

Robos en TransMilenio aumentan por la modalidad de ‘robo araña’ durante la noche en el suroccidente de Bogotá: de esto se trata

Delincuentes aprovechan congestiones nocturnas en la localidad de Kennedy para sustraer celulares y pertenencias de los pasajeros

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

Usuarios denuncian aumento de robos
Usuarios denuncian aumento de robos bajo la modalidad ‘robo araña’ en TransMilenio, especialmente en el sur occidente de Bogotá - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá denunciaron el incremento de los robos en el sur occidente de la ciudad, donde delincuentes emplean la llamada modalidad ‘robo araña’ para hurtar celulares y objetos personales durante la noche.

Este tipo de delitos se ha vuelto recurrente en el sector del barrio Patio Bonito, dentro de la localidad de Kennedy, según informó CityNoticias.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, los delincuentes aprovechan los trancones generados por las obras civiles en la zona, especialmente cerca del centro comercial Milenio Plaza sobre la avenida Ciudad de Cali.

La reducción de la velocidad de los articulados facilita que los ladrones se suban a las estructuras externas de los buses para cometer los hurtos. El canal reportó que los hechos ocurren principalmente en horarios nocturnos y en ausencia de autoridades en el área.

La modalidad ‘robo araña’ consiste
La modalidad ‘robo araña’ consiste en que grupos de delincuentes trepan a los buses para hurtar celulares y objetos personales durante la noche- crédito @colombiaoscura_ / Instagram

La modalidad ‘robo araña’

Consiste en que un grupo de aproximadamente diez personas observa el flujo vehicular y analiza el interior de los buses para seleccionar a sus víctimas. Tras elegir un objetivo, se acercan discretamente al articulado y trepan a la ventana para arrebatar el celular al pasajero. Posteriormente, escapan al interior del barrio Patio Bonito, donde logran mezclarse entre los peatones, lo que dificulta su identificación y captura.

Uno de los ciudadanos que denunció estos hechos —protegió su identidad por seguridad— aseguró a CityNoticias que la banda está integrada por personas de nacionalidad extranjera y que opera de manera coordinada.

“Varias personas se ven afectadas diariamente, puesto que el acontecimiento ocurre todos los días en el mismo horario y con los mismos sujetos. Hago esta denuncia para que, de alguna manera, haya una prevención por parte de las autoridades”, expresó el afectado en conversación con el canal.

Los delincuentes aprovechan los trancones
Los delincuentes aprovechan los trancones y la ausencia de autoridades para cometer los hurtos cerca del centro comercial Milenio Plaza - crédito @PasaenBogota / X

Los ciudadanos exigieron que se refuercen los controles y se implementen medidas preventivas que permitan disminuir la incidencia de los hurtos bajo esta modalidad.

El panorama de hurtos en TransMilenio

El aumento de hurtos en los buses alimentadores y zonales del Sitp durante el primer trimestre de 2025 superó ampliamente los registros del año anterior, mientras que los buses troncales de TransMilenio mostraron una tendencia opuesta, con una disminución en los incidentes.

Entre el 1 de enero y el 11 de abril de 2025, se reportaron 919 hurtos en alimentadores, lo que representa un incremento de más del 600% respecto a los 126 casos documentados en el mismo periodo de 2024. En los buses zonales, los hurtos pasaron de 231 en 2024 a 363 en 2025, lo que equivale a un aumento del 57%.

En contraste, los buses troncales de TransMilenio registraron una reducción del 20% en hurtos, con 834 casos en 2025 frente a 1.045 incidentes del año anterior.

En el primer trimestre de
En el primer trimestre de 2025, los hurtos en buses alimentadores de TransMilenio aumentaron más del 600% respecto al año anterior - crédito Alcaldía de Bogotá

Las estaciones más afectadas por hurtos de celulares incluyen, según cifras de 2024, la estación Avenida Jiménez con calle 13 que acumuló 100 casos, seguida por Avenida Jiménez con Caracas (85 casos), Ricaurte (84), Portal Tunal (57), Calle 100 (54) y Portal del Norte (50).

El análisis de los horarios y días de mayor incidencia revela que el 66% de los hurtos denunciados en buses alimentadores y zonales del Sitp durante el primer trimestre de 2025 ocurrió en las noches, periodo en el que también se incrementa la modalidad conocida como ‘robo araña’. Los días viernes y sábado concentran cerca del 40% de los casos, con picos entre las 7:00 p. m. y 11:00 p. m., según reportes policiales.

La mayoría de las víctimas corresponde a usuarios entre 18 y 35 años, principalmente personas que utilizan el sistema por motivos laborales o educativos. El hurto de celulares constituye el 80% de los delitos reportados en el sistema TransMilenio y sus alimentadores.

