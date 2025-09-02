Colombia

Así será el nuevo camino para que los maestros logren ascensos y mejores salarios en Colombia

El sistema de ascensos deja atrás los exámenes genéricos. Cada docente enfrentará pruebas adaptadas a su área y deberá cumplir con formación regulada por el Ministerio de Educación

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El Decreto 0953 de 2025
El Decreto 0953 de 2025 redefine los ascensos y reubicaciones salariales de los maestros en Colombia - crédito Freepik

En el panorama de la educación pública en Colombia, los ascensos y las reubicaciones salariales de los maestros dejarán de ser un trámite rutinario y pasarán a regirse por nuevas condiciones. El Decreto 0953 de 2025, expedido por el Ministerio de Educación tras meses de diálogo con Fecode, redefinió el camino que deberán recorrer los docentes que aspiren a mejorar su posición en el escalafón y, con ello, su remuneración.

Aunque los términos legales puedan sonar distantes, en la práctica lo que está en juego es la forma en que miles de profesores podrán acceder a un mejor salario y reconocimiento dentro del sistema. El decreto detalló cómo funcionarán las evaluaciones, quiénes podrán inscribirse y qué papel tendrán las entidades territoriales, el ministerio y los propios maestros en este proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las nuevas evaluaciones estarán ligadas
Las nuevas evaluaciones estarán ligadas a referentes curriculares y pedagógicos actualizados para cada área de desempeño - crédito Colprensa

Qué cambia con las nuevas reglas

La norma establece que las evaluaciones de competencias, requisito clave para ascender de grado o reubicarse en un nivel salarial superior, deberán estar ligadas a referentes curriculares, pedagógicos y didácticos actualizados, propios de cada área de desempeño. En otras palabras, no será un examen genérico, cada docente será evaluado con relación a la asignatura o cargo para el que fue nombrado.

Además, el proceso incluirá obligatoriamente instancias de formación docente, diseñadas y reguladas directamente por el Ministerio de Educación. Con esto se busca que la evaluación no sea solo un filtro, también un espacio de actualización profesional.

Para poder participar, los maestros tendrán que cumplir varios requisitos. Entre ellos, estar inscritos en el Escalafón Docente, ejercer efectivamente el cargo con derechos de carrera, acumular mínimo tres años de servicio (continuos o no) desde su primera posesión en período de prueba y haber obtenido al menos un 60% en las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño.

El Ministerio de Educación regulará
El Ministerio de Educación regulará instancias obligatorias de formación docente como parte del proceso de ascenso - crédito Colprensa

Así funciona el escalafón

El sistema que organiza la remuneración de los profesores no es nuevo, se basa en el decreto 1278 de 2002, que sigue vigente para la mayoría de los docentes en el país. Este escalafón divide la carrera en tres grados (1, 2 y 3), y cada uno en cuatro niveles salariales (A, B, C y D). A medida que se avanza, los ingresos aumentan, así como las exigencias académicas y profesionales.

El ascenso implica pasar de un grado a otro, lo cual requiere cursar y aprobar programas académicos específicos. Por ejemplo, un profesor que logre avanzar del grado 1 al 2 lo hará luego de acreditar la formación correspondiente.

La reubicación, en cambio, consiste en subir de nivel salarial dentro del mismo grado. Este proceso puede intentarse cada tres años, aproximadamente, siempre que el maestro supere las evaluaciones exigidas y exista disponibilidad presupuestal.

El Decreto 0953 no surgió de la nada, es producto de la negociación entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que desde hace años exige cambios en la forma como se reconocen los méritos y esfuerzos de los docentes. Con esta nueva reglamentación, la expectativa es que el proceso gane transparencia y se convierta en una ruta clara para quienes quieren avanzar en su carrera.

Los maestros deberán cumplir requisitos
Los maestros deberán cumplir requisitos específicos, como estar inscritos en el Escalafón Docente y tener mínimo tres años de servicio - crédito Fernando Vergara/AP

En el fondo, más allá de los tecnicismos, lo que plantea esta norma es una apuesta por equilibrar dos necesidades, por un lado, garantizar que los ascensos respondan a la calidad y la formación de los maestros; por otro, abrirles oportunidades reales de mejorar su salario y proyección profesional en un sistema históricamente rígido.

El reto ahora será su implementación. Tanto el Ministerio de Educación como las secretarías territoriales tendrán la responsabilidad de organizar convocatorias, asegurar procesos de evaluación justos y cumplir con los cronogramas. Los maestros, por su parte, deberán prepararse para afrontar evaluaciones más específicas y exigentes, pero con la certeza de que el esfuerzo académico y profesional tendrá un reconocimiento más tangible.

Temas Relacionados

Aumentos salarialesProfesores en ColombiaFecodeConcurso de profesoresColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Petro volvió a llegar tarde, esta vez al Foro Mundial de Migración, y reveló la razón detrás de su retraso: “Preferí descansar un poco”

No es la primera vez que el primer mandatario llega tarde o se ausenta de eventos de alto nivel, pero en esta ocasión ofreció una justificación detallada durante su discurso

Petro volvió a llegar tarde,

Colombia Mayor: inició el octavo ciclo de pagos de hasta $225.000: conozca si es beneficiario

Más de 1,6 millones de adultos mayores en situación vulnerable recibirán transferencias económicas a través de Prosperidad Social, con pagos diferenciados para mayores de 80 años

Colombia Mayor: inició el octavo

Sicarios llegaron en lancha y atacaron a una mujer de 52 años en Cimitarra, Santander: sería la madre de un convicto

Se trata de Luz Marina Gómez Agudelo, que fue asesinada dentro de su vivienda por hombres armados. El hecho conmocionó a la comunidad y reavivó el temor por la violencia asociada al microtráfico

Sicarios llegaron en lancha y

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, aseguró que “en nuestro gobierno ningún militar se va a dejar capturar”

El excongresista fue enfático en los múltiples secuestros en los que se han visto inmersos soldados y policías en diferentes partes del territorio nacional durante los últimos meses

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, aseguró

Experta cuestionó el manejo del Gobierno Petro de la migración en Colombia: dice que hay más de 500.000 extranjeros radicados irregularmente

La directora adjunta de Amnistía Internacional analizó cómo se vive en la actualidad el paso de venezolanos al país cafetero

Experta cuestionó el manejo del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio no pudo contener

Yeferson Cossio no pudo contener las lágrimas al volver a la casa en la que vivió su padre: “Se me fue”

Fotos de una reunión en casa de Claudia Bahamón despertaron rumores de una posible relación: “¿Quién es el hombre que la abraza?"

Shakira vuelve a deslumbrar en la playa con su figura: “Salvajísima”

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

Deportes

Reconocido periodista argentino incluyó a

Reconocido periodista argentino incluyó a Colombia dentro de las 10 mejores selecciones del mundo

Estas serían las tres bajas de Millonarios para enfrentar a Santa Fe y Envigado: recupera dos jugadores

Alejandro Falla quiere dar sorpresa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10