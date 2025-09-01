Paro de conductores en Bogotá buscará la renuncia de la secretaria de Movilidad por abusos de autoridad, persecución y mala gestión

Forero denunció mala gestión, abusos de autoridad y falta de soluciones en la Secretaría de Movilidad de Bogotá - crédito Julián Forero/Instagram

El cabildante de Bogotá Julián Forero convocó a los principales líderes de gremios de transporte y conductores de la capital a una reunión en el Concejo de Bogotá el martes 2 de septiembre a las 6: 00 p. m., con el objetivo de definir las acciones para una movilización masiva que solicitará formalmente al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El concejal extendió la invitación a representantes de los sectores de motociclistas, transporte escolar, transporte de carga, conductores de aplicaciones, taxistas, domicilios y vehículos particulares, así como a asociaciones de movilidad eléctrica, transporte especial, funerario y turismo, clubes moteros, clubes de automóviles y autos tuning. Forero informó que más de cien líderes de estos sectores ya han confirmado su participación en la reunión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Forero criticó la gestión de Díaz en la Secretaría de Movilidad, argumentando que existe “mala gestión y cero soluciones en un plan de gestión del tráfico efectivo”. Señaló, además, múltiples denuncias, quejas e investigaciones sobre la administración de Movilidad, el aumento de operativos calificados de “arbitrarios” y la proliferación de supuestos abusos de autoridad por parte de los agentes de tránsito hacia conductores y motociclistas.

El concejal Julián Forero convocó a líderes del transporte de Bogotá para exigir la renuncia de la secretaria de Movilidad - crédito Concejo de Bogotá

Como parte de sus reclamos, el concejal mencionó la falta de garantías en las zonas de parqueo pago, donde, según su denuncia, “se están robando los vehículos y nadie responde”. Forero aseguró que su equipo ha presentado diversas ideas, propuestas y proyectos en distintos organismos de control como la Contraloría y la Personería, pero que no han tenido respuesta ni avance.

Durante su convocatoria, Forero advirtió sobre la próxima incorporación de más agentes de tránsito y la próxima instalación de sesenta nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad. Además, acusó que ese tipo de medidas representan una estrategia orientada al recaudo y no a la solución de los problemas de congestión y seguridad vial en Bogotá.

El cabildante recordó que el propio Galán solicitó previamente la renuncia “protocolaria” de los alcaldes locales y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), argumentando falta de transparencia, eficiencia y resultados. Consideró que esas mismas razones aplican a Claudia Díaz. “Si esa es la vara de medición, entonces la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en salir. Bogotá vive una crisis de movilidad insostenible, la ciudad está atrapada en trancones eternos, los conductores son maltratados con abusos de autoridad y no se ven soluciones claras”, expresó Forero.

La convocatoria busca unificar reclamos y definir acciones para una movilización masiva en Bogotá - Tránsito Bogotá

El concejal enumeró otras problemáticas diarias que viven ciudadanos y conductores en la capital, como horas perdidas en trancones “sin ningún plan de acción efectivo”, incidentes de “persecución” hacia los distintos sectores del transporte y la ausencia de respuestas frente a los robos en zonas de parqueo. Criticó también la gestión de contingencias ante fallas o paradas del sistema de TransMilenio.

Forero insistió en que la administración de Galán y Díaz se ha enfocado en estrategias de recaudo, especialmente en multas y derechos de tránsito, cuyos recursos, según el concejal, se destinan a la contratación de personal y a la firma de contratos de concesión e interventoría que carecen de supervisión y control fiscal.

El concejal enfatizó que “la ciudad está colapsada en movilidad y los responsables deben asumir las consecuencias”, calificando la salida de Claudia Díaz como una necesidad urgente para Bogotá. Según su mensaje, detrás de estas críticas existe una demanda ciudadana creciente para que la administración distrital rinda cuentas y proponga soluciones concretas al caos vial de la ciudad.

Forero señala que la crisis de movilidad y los abusos de autoridad justifican la salida de Claudia Díaz - crédito Secretaria de Movilidad

La reunión del 2 de septiembre representa, para los sectores convocados, la oportunidad de unificar reclamos y definir los pasos de la movilización con la que buscarán incidir en la agenda de movilidad y exigir responsabilidades políticas a la administración local. Al cierre del anuncio, Forero instó a los líderes de todos los gremios a dejar a un lado diferencias y participar unidos, difundiendo la convocatoria en redes sociales y grupos de comunicación para amplificar el alcance de la protesta.