Colombia

Paro de conductores en Bogotá buscará la renuncia de la secretaria de Movilidad por abusos de autoridad, persecución y mala gestión

Representantes de diversos sectores se reunirán en el Concejo de la ciudad el marte 2 de septiembre con el cabildante Julián Forero para coordinar una movilización que bloqueará a la capital

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Forero denunció mala gestión, abusos de autoridad y falta de soluciones en la Secretaría de Movilidad de Bogotá - crédito Julián Forero/Instagram

El cabildante de Bogotá Julián Forero convocó a los principales líderes de gremios de transporte y conductores de la capital a una reunión en el Concejo de Bogotá el martes 2 de septiembre a las 6: 00 p. m., con el objetivo de definir las acciones para una movilización masiva que solicitará formalmente al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El concejal extendió la invitación a representantes de los sectores de motociclistas, transporte escolar, transporte de carga, conductores de aplicaciones, taxistas, domicilios y vehículos particulares, así como a asociaciones de movilidad eléctrica, transporte especial, funerario y turismo, clubes moteros, clubes de automóviles y autos tuning. Forero informó que más de cien líderes de estos sectores ya han confirmado su participación en la reunión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Forero criticó la gestión de Díaz en la Secretaría de Movilidad, argumentando que existe “mala gestión y cero soluciones en un plan de gestión del tráfico efectivo”. Señaló, además, múltiples denuncias, quejas e investigaciones sobre la administración de Movilidad, el aumento de operativos calificados de “arbitrarios” y la proliferación de supuestos abusos de autoridad por parte de los agentes de tránsito hacia conductores y motociclistas.

El concejal Julián Forero convocó
El concejal Julián Forero convocó a líderes del transporte de Bogotá para exigir la renuncia de la secretaria de Movilidad - crédito Concejo de Bogotá

Como parte de sus reclamos, el concejal mencionó la falta de garantías en las zonas de parqueo pago, donde, según su denuncia, “se están robando los vehículos y nadie responde”. Forero aseguró que su equipo ha presentado diversas ideas, propuestas y proyectos en distintos organismos de control como la Contraloría y la Personería, pero que no han tenido respuesta ni avance.

Durante su convocatoria, Forero advirtió sobre la próxima incorporación de más agentes de tránsito y la próxima instalación de sesenta nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad. Además, acusó que ese tipo de medidas representan una estrategia orientada al recaudo y no a la solución de los problemas de congestión y seguridad vial en Bogotá.

El cabildante recordó que el propio Galán solicitó previamente la renuncia “protocolaria” de los alcaldes locales y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), argumentando falta de transparencia, eficiencia y resultados. Consideró que esas mismas razones aplican a Claudia Díaz. “Si esa es la vara de medición, entonces la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en salir. Bogotá vive una crisis de movilidad insostenible, la ciudad está atrapada en trancones eternos, los conductores son maltratados con abusos de autoridad y no se ven soluciones claras”, expresó Forero.

La convocatoria busca unificar reclamos
La convocatoria busca unificar reclamos y definir acciones para una movilización masiva en Bogotá - Tránsito Bogotá

El concejal enumeró otras problemáticas diarias que viven ciudadanos y conductores en la capital, como horas perdidas en trancones “sin ningún plan de acción efectivo”, incidentes de “persecución” hacia los distintos sectores del transporte y la ausencia de respuestas frente a los robos en zonas de parqueo. Criticó también la gestión de contingencias ante fallas o paradas del sistema de TransMilenio.

Forero insistió en que la administración de Galán y Díaz se ha enfocado en estrategias de recaudo, especialmente en multas y derechos de tránsito, cuyos recursos, según el concejal, se destinan a la contratación de personal y a la firma de contratos de concesión e interventoría que carecen de supervisión y control fiscal.

El concejal enfatizó que “la ciudad está colapsada en movilidad y los responsables deben asumir las consecuencias”, calificando la salida de Claudia Díaz como una necesidad urgente para Bogotá. Según su mensaje, detrás de estas críticas existe una demanda ciudadana creciente para que la administración distrital rinda cuentas y proponga soluciones concretas al caos vial de la ciudad.

Forero señala que la crisis
Forero señala que la crisis de movilidad y los abusos de autoridad justifican la salida de Claudia Díaz - crédito Secretaria de Movilidad

La reunión del 2 de septiembre representa, para los sectores convocados, la oportunidad de unificar reclamos y definir los pasos de la movilización con la que buscarán incidir en la agenda de movilidad y exigir responsabilidades políticas a la administración local. Al cierre del anuncio, Forero instó a los líderes de todos los gremios a dejar a un lado diferencias y participar unidos, difundiendo la convocatoria en redes sociales y grupos de comunicación para amplificar el alcance de la protesta.

Temas Relacionados

MovilidadBogotáJulián ForeroCarlos Fernando GalánClaudia DíazConcejo de BogotáColombiaTransporteSecretarÍa de MovilidadTransMilenioMovilización conductoresParo conductoresColombia-Noticias

Más Noticias

Las autoridades asestaron un duro golpe a la falsificación de dólares: incautan una gran suma que iba a ser introducida en el mercado colombiano

En 2025, se han incrementado las operaciones en contra de las organizaciones criminales dedicadas a la distribución de monedas internacionales falsas

Las autoridades asestaron un duro

Claudia López lanza fuerte pulla y dice que “va a acabar las gabelas políticas” como propuesta para llegar a la Presidencia, en 2026

La precandidata presidencial aseguró que ya suma más de 450.000 firmas y espera pronto alcanzar el medio millón de apoyos ciudadanos para inscribir su candidatura de manera oficial

Claudia López lanza fuerte pulla

Así es como la pensión de un colombiano puede ganar intereses y hacer que le paguen más: “Es poner a trabajar la plata”

El nuevo modelo exige decisiones informadas para aprovechar al máximo los beneficios de la capitalización y asegurar un mejor retiro

Así es como la pensión

Motociclista quedó debajo de la llanta de un vehículo de carga al sur de Bogotá: es el segundo caso en menos de 24 horas

El sábado una mujer murió al perder el equilibrio y caer justo en el momento en que un camión pasaba; en un caso similar, el domingo un hombre por la Autopista sur falleció. Bogotanos llaman la atención en la accidentalidad de estos vehículos

Motociclista quedó debajo de la

“Stray Kids” lidera las 10 canciones de K-pop que no paran de sonar en iTunes Colombia

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada 24 horas

“Stray Kids” lidera las 10
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en La Guajira: tiroteo

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ENTRETENIMIENTO

“Stray Kids” lidera las 10

“Stray Kids” lidera las 10 canciones de K-pop que no paran de sonar en iTunes Colombia

Ella es Mariana Morales, la mujer trans que compite en Miss Universe Colombia 2025: “Quiero demostrar que las mujeres trans también somos reales”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

Deportes

Nelson Deossa tuvo amargo debut

Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

Figura de la selección Colombia sub 20 daría nuevo cambio en el fútbol europeo: pasaría de la liga francesa a Portugal

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa