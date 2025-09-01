Colombia

Gustavo Petro advirtió consecuencias “si hay una agresión violenta contra Venezuela”

El presidente de Colombia llamó a frenar cualquier intervención militar de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, comparando el escenario con los conflictos en Siria e Irak

Gustavo Petro advierte sobre los riesgos de una intervención extranjera en Venezuela y llama a defender la soberanía regional - crédito Alexa Rochi-Presidencia.

El llamado de Gustavo Petro a evitar cualquier forma de intervención extranjera en Venezuela encendió el debate sobre la estabilidad regional, en un contexto marcado por el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe y la creciente tensión diplomática.

El presidente colombiano advirtió que una acción militar contra la dictadura de Nicolás Maduro podría desencadenar consecuencias devastadoras para toda la región grancolombiana, comparando el posible escenario con los conflictos vividos en Siria e Irak.

La preocupación de Petro se centra en el impacto que tendría una “agresión violenta” sobre la estructura social y política de los países vecinos. Según sus palabras, “si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social”.

El presidente colombiano rechaza la injerencia militar y alerta sobre consecuencias similares a las de Siria e Irak en la región grancolombiana - crédito @petrogustavo / X

Esta declaración, difundida a través de su cuenta en la red social X, subraya el temor a que la intervención extranjera provoque el colapso de los Estados como garantes de la paz y la proliferación de actores violentos en el territorio.

El mandatario colombiano sostuvo que la única vía legítima para la región es la defensa de la soberanía nacional. En su opinión, “ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros”.

Para Petro, la cooperación internacional debe darse en condiciones de igualdad, especialmente en temas como la lucha contra el narcotráfico, que considera un problema global. Insiste en que la coordinación con actores externos debe realizarse “en términos de igualdad, no de sumisión”.

Las declaraciones de Petro generaron reacciones adversas en Estados Unidos, donde algunos congresistas interpretan su postura como un respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

Petro insiste en la cooperación internacional en igualdad de condiciones y rechaza la sumisión a potencias extranjeras - crédito Alexa Rochi /Presidencia.

El representante Carlos Giménez sugirió que “si Petro coopera con Diosdado y el Cartel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”.

En respuesta a las especulaciones sobre el papel de Colombia ante una eventual invasión estadounidense en Venezuela, Petro reiteró su rechazo a cualquier intervención foránea. Sostuvo que “ni Colombia, ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”.

Defendió la idea de que los problemas internos de cada país deben ser resueltos por sus propios ciudadanos, y extendió este principio a toda la región: “los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños. Con Europa o con Norteamérica, o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú, y como humanos, no como siervos”.

Petro reitera que los problemas de la región deben ser resueltos por los propios latinoamericanos, sin intervenciones externas - crédito Joel González/Presidencia

El contexto de estas declaraciones es el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y Latinoamérica. Esta operación, que busca combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, se intensificó después de que la administración del presidente Donald Trump declarara a dicha organización como grupo terrorista internacional y anunciara el uso de capacidades militares para enfrentar el narcotráfico.

En medio de este clima, el Gobierno de Colombia convocó a una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac). La canciller y presidenta pro témpore, Rosa Yolanda Villavicencio, informó que el encuentro se celebraría de manera virtual, con el objetivo de “intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la Celac como un foro de unidad política y concertación”.

