Francisco Barbosa le salió al paso al escándalo de la SAE: “El responsable del desastre administrativo de esa entidad es Petro”

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa se refirió a las versiones que circularon en redes sociales y algunos sectores políticos, que lo vinculan con una supuesta omisión frente a la actualización y revisión de los listados de bienes incautados a la mafia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), institución del Ministerio de Hacienda que se encarga de la gestión, administración y distribución de activos vinculados a actividades ilegales.

El ahora precandidato presidencial aseguró que nunca estuvo bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación dicha tarea, y señaló que la administración de esos bienes pertenece únicamente a la entidad mencionada, adscrita al Gobierno nacional.

La controversia se reavivó luego de la difusión de una fotografía en la que aparecen el presidente Gustavo Petro, el entonces director de la SAE Daniel Rojas (actual ministro de Educación) la exvicefiscal Martha Mancera y el propio Francisco Barbosa. A partir de esa imagen surgieron señalamientos que plantean que el presidente le habría solicitado al fiscal de la época revisar y actualizar los listados de los bienes incautados a organizaciones criminales, lo que, según la denuncia, no ocurrió.

Frente a estas versiones, Barbosa afirmó que se trata de acusaciones sin fundamento y expresó de forma directa: “Supongo que otra vez se puso a la bodega de hampones petristas a trinar contra mí. Les contesto: Ese día a la doctora Martha Mancera y a mí nos tocó pararnos junto a dos iletrados que tienen por característica común no haberse podido graduar de los posgrados que iniciaron”.

El exfiscal agregó que la institución que lideró no tiene relación con la administración de activos bajo extinción de dominio, ni con la elaboración de listados relacionados con ellos. Según Barbosa, esa labor recae sobre la Sociedad de Activos Especiales.

“La Fiscalía no administra ningún bien en extinción de dominio, ni hace listas de ningún tipo. Lo hace la SAE, que depende única y exclusivamente del Gobierno Nacional”, escribió de manera categórica, en su red social X.

El aspirante presidencial dirigió sus señalamientos hacia la actual administración de Gustavo Petro al afirmar que el manejo de los bienes incautados corresponde a decisiones del Gobierno. En sus palabras, el presidente es “responsable del desastre administrativo” en la SAE, al haber designado, según él, funcionarios sin la capacidad para dirigir la entidad.

Barbosa se cuestionó públicamente sobre el uso y destino de los bienes incautados durante su gestión como fiscal: “Devuelvo la pregunta: ¿Qué ha hecho el gobierno con los billones de pesos en bienes con extinción de demonio de la Fiscalía que dirigí? ¿Se los pusieron a administrar a los mismos del entramado criminal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo?”.

El exfuncionario también hizo referencia al escándalo relacionado con alias Pitufo, y formuló una serie de preguntas dirigidas al presidente Petro y a su campaña electoral.

Barbosa posteó: “¿Por qué la campaña de Petro le recibió dineros a Alias Pitufo y no lo denunció como le correspondía? ¿Por qué Petro conversó con Alias Pitufo personalmente y utilizó uno de sus aviones, como ha quedado explicado por miembros del mismo gobierno?”.

Además, Francisco Barbosa extendió sus preguntas a otros temas relacionados con supuestas intenciones del Gobierno frente a la situación judicial de personas con procesos pendientes.

“¿Por qué Petro quiso sacar mafiosos de las cárceles a cómo diera lugar a lo que me negué como Fiscal General? ¿Por qué Petro permitió que su gobierno de ladrones se robara la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo afectando a miles de personas pobres en el país?”, se lee en su extenso mensaje.

Con estas declaraciones, el exfiscal reafirmó su posición crítica frente al Ejecutivo y destacó que se negó a permitir actuaciones que, según él, hubieran favorecido a personas vinculadas con actividades ilegales.