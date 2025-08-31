Convocan multitudinaria caravana en Cajicá, Cundinamarca, en homenaje a Valeria Afanador: Alcaldía decretó tres días de luto

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado por un campesino en el río Frío, donde las autoridades ya habían llevado a cabo múltiples búsquedas - crédito @anibalgaviria/X y Google Maps

El sábado 30 de agosto de 2025, la Alcaldía de Cajicá (Cundinamarca) decretó tres días de duelo tras la confirmación de la muerte de Valeria Afanador Castañeda, cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío —a 200 metros del colegio donde estudiaba—, el viernes 29 de agosto, después de 18 días de búsqueda.

La niña de 10 años desapareció el martes 12 de agosto durante el tiempo de recreo en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, situación que quedó registrada en un video de una cámara de seguridad de la institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente al caso, el decreto n.º 165 de 2025 declaró oficialmente el luto y ordenó izar la bandera del municipio a media asta.

Alcaldía de Cajicá anunció tres días de duelo y caravana de despedida de la menor - crédito Alcaldía de Cajicá/Facebook

La alcaldesa del municipio, Fabiola Jácome Rincón, expresó sus condolencias a la familia y exigió agilidad en la investigación: “Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, citado por RCN Noticias.

Durante los días de duelo, la administración municipal convocó a una caravana en la mañana del domingo 31 de agosto, partiendo frente a Centro Chía y terminando en el Club Edad de Oro.

El sepelio está previsto para las 3:00 p. m. en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá. La familia Afanador Cárdenas invitó a la comunidad a vestir colores vivos y portar globos multicolores, como muestra de respeto y memoria de la menor. El decreto establece la solidaridad institucional con la familia y la vinculación de todas las instituciones educativas a los actos de duelo.

Valeria Afanador fue hallada a 200 metros del colegio donde desapareció - crédito Alcaldía de Cajicá/X

El decreto municipal estipula que ese documento será entregado a los padres de Valeria Afanador, Manuel Fabián Afanador Casas y Luisa Fernanda Cárdenas Contreras, durante una ceremonia religiosa. El texto oficial reconoce que la menor “dejó un triste y doloroso vacío”. Finalmente, en el texto se reiteró la exigencia de justicia: “A quienes les decimos en nombre de nuestra menor que, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”.

Así fue la búsqueda y posterior hallazgo de la menor

Las labores de búsqueda involucraron a cerca de 400 rescatistas de diferentes instituciones, inspecciones rurales, uso de drones con cámaras térmicas, equipos de buzos y amplios rastreos en la sabana.

El capitán de Bomberos de Cundinamarca detalló en rueda de prensa que pasaron “más de 20 veces por el sitio donde se encontró el cuerpo”, la última vez el miércoles anterior al hallazgo. Incluso, la Interpol había emitido una circular amarilla para ampliar la búsqueda a nivel internacional.

La necropsia del cuerpo de Valeria Afanador determinará cuánto tiempo estuvo sumergida en el río - crédito Bomberos Cundinamarca y redes sociales/X

La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación es asumida por la Unidad de Vida de Cundinamarca, bajo la hipótesis de homicidio. El abogado de la familia, Julián Quintana, confirmó que “Medicina Legal adelanta los estudios para determinar las causas de la muerte”, y sostuvo: “El hallazgo no descarta lo que hemos denunciado desde los primeros días y es la responsabilidad del colegio, y que una tercera persona la haya sustraído del plantel o por lo menos le haya indicado cómo salir y a las afueras del establecimiento la haya raptado”. Las autoridades mantienen la investigación abierta, sin descartar ninguna línea.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por un campesino que transitaba por un puente en el sector rural de Fagua, en las inmediaciones del lugar donde la menor estudiaba. Según informó la Gobernación de Cundinamarca, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y Bomberos de Cundinamarca acudieron al sitio, acordonaron un área de 20 metros y trasladaron el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, advirtió que Valeria apareció en una zona que había sido inspeccionada previamente, lo que abre interrogantes sobre el desarrollo del caso.