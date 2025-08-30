Estudiante de colegio en Ibagué fue hallada en el baño con cortes en su abdomen: investigan si alguien la atacó

La menor fue hallada en el baño de la institución con heridas en su abdomen - crédito Instituto Superior CADS

Un presunto caso de violencia escolar en la Institución Educativa San Simón de Ibagué (Tolima) generó preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia.

La situación se conoció el jueves 28 de agosto, cuando una estudiante fue encontrada con heridas superficiales en el abdomen dentro del baño de mujeres, lesiones que, según las informaciones conocidas, habrían sido causadas con una cuchilla.

La situación activó de inmediato los protocolos de protección y motivó la intervención de las autoridades, mientras la investigación busca esclarecer si se trató de una autolesión o de una agresión por parte de otra persona.

La niña fue hallada por una compañera suya

La alerta se produjo cuando una compañera de la víctima la encontró en el baño con varias lesiones y señales de violencia. La rectora del colegio, Sandra Barón, explicó que, aunque no se encontraba en la institución en ese momento por estar en una reunión con el Ministerio de Educación, fue informada por las coordinadoras sobre la presencia de la estudiante con cortes en el abdomen y la localización de una cuchilla tipo minora partida a la mitad en el lugar. La joven fue trasladada de inmediato al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió atención médica.

La respuesta institucional incluyó la activación de la ruta de protección para la menor y la notificación a la Policía de Infancia y Adolescencia, que acudió al colegio para iniciar las investigaciones.

Según relató Barón a El Olfato, la estudiante pudo caminar hasta la coordinación, lo que evidenciaba que las heridas no comprometían su estado general. “Enseguida llegó la Policía de Infancia y Adolescencia, activamos la ruta para que de una vez se le garanticen los derechos de la niña”, detalló la rectora.

El estado de salud de la menor fue calificado como óptimo por las autoridades escolares. Barón insistió en que las lesiones fueron superficiales y que la estudiante se encuentra en buen estado, lo que ha permitido a la institución transmitir tranquilidad a los padres y a la comunidad educativa.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y la policía judicial asumieron el caso. Se revisan las cámaras de seguridad del colegio y se analizan las pruebas recolectadas, incluida la cuchilla hallada en el baño, para determinar si las heridas fueron autoinfligidas o si hubo intervención de un tercero.

La versión inicial de la estudiante apunta a que otra persona le causó las lesiones, por lo que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos. “Las autoridades están determinando, de acuerdo con las cámaras y las pruebas recolectadas, si otra menor lesionó a la niña o quién pudo agredir a la estudiante”, explicó la rectora.

Frente a los rumores que surgieron en torno al caso sobre la posible presencia de personas extrañas o encapuchadas en el colegio, la directiva fue enfática en desmentir estas versiones. “Al colegio no ingresaron personas extrañas, no hubo presencia de encapuchados, nadie subió al baño de las niñas, ni siquiera los estudiantes hombres, y mucho menos la menor recibió una puñalada”, afirmó Barón en declaraciones recogidas por el medio local.

Además, aclaró que no existe evidencia de consumo de licor por parte de otros estudiantes y que la situación está siendo atendida por los padres y profesionales médicos.

Asimismo, la rectora hizo un llamado a los padres de familia sobre la importancia de la salud mental y la prevención del cutting, un fenómeno que, según indicó, se presenta con frecuencia entre adolescentes. “Estamos apoyando a los padres con el tema de salud mental de sus hijos, activamos las rutas, y debo dar el parte de que la niña está muy bien. Si hubo otra niña u otro estudiante agresor, eso lo determinará la Fiscalía”, señaló.

Agregó que la Institución Educativa San Simón cuenta con programas de prevención y acompañamiento psicológico para sus más de 4.000 estudiantes, orientados a detectar y atender situaciones de riesgo relacionadas con la salud mental. Barón reiteró la necesidad de que los padres acompañen a sus hijos y eviten difundir versiones no confirmadas que puedan generar alarma en la comunidad.