Colegio Los Laureles vuelve a pronunciarse sobre la muerte de Valeria Afanador: “Corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales esclarecer los hechos”

La institución decretó una semana de duelo institucional en memoria de Valeria Afanador - crédito Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles y X

El Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe volvió a pronunciarse tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto y encontrada sin vida el viernes 29 en el río Frío, a pocos metros de la institución.

En un comunicado emitido este sábado 30 de agosto, el colegio expresó su dolor, declaró duelo institucional y pidió prudencia a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directiva de la institución aseguró que siempre han existido protocolos internos para proteger a los estudiantes y aclaró que la investigación sobre lo ocurrido está en manos de las autoridades competentes.

En el documento subrayaron que han entregado toda la información requerida por los investigadores y que no descansarán hasta que se conozca la verdad completa.

Llamado a la opinión pública

El comunicado hizo un llamado directo a los medios de comunicación y a la sociedad para que eviten juicios anticipados que puedan revictimizar a la comunidad escolar.

Según la institución, las especulaciones no solo afectan a los docentes y trabajadores, también pueden impactar emocionalmente a los estudiantes y sus familias.

La comunidad educativa del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe emitió un comunicado oficial expresando su dolor por la muerte de Valeria Afanador - crédito red social X

“La verdad y la memoria de Valeria guiarán cada paso de nuestra institución”, concluyó el mensaje, mientras anunciaba una semana de duelo institucional y actividades de apoyo psicológico, espiritual y de orientación para estudiantes, familias y personal del colegio.

Acciones legales y responsabilidad del colegio

En paralelo, la familia de Valeria Afanador, representada por el abogado Julián Quintana, anunció que impulsará acciones legales para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

Durante una entrevista en W Radio, Quintana detalló que el proceso judicial buscará determinar la posible responsabilidad de terceros y del propio colegio.

El abogado explicó que la investigación se centra en dos líneas principales. Por un lado, señaló la posible negligencia del colegio, desde la dirección hasta el personal de portería, por la falta de control en los accesos, lo que podría haber facilitado la intervención de un tercero.

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío - crédito Google Maps

“No podemos olvidar la responsabilidad del colegio, desde su directora hasta los porteros. Por ese descuido u omisión, pudo ser un tercero que la haya sustraído, teniendo en cuenta que esa reja es muy vulnerable y cabía o la niña o un tercero”, afirmó Quintana.

En paralelo, Quintana hizo referencia a una hipótesis planteada por el gobernador de Cundinamarca sobre el hallazgo del cuerpo en un área previamente inspeccionada en varias ocasiones, lo que genera dudas sobre cómo se produjo el descubrimiento.

“El gobernador da una tesis que pido no sea descartada. Ellos hicieron un barrido minucioso del lugar, milimétrico. Entonces, lo que dicen las autoridades es que por ese sitio pasaron varias veces (…). Es un dato que a uno le genera muchas dudas. Es una hipótesis que el gobernador ha puesto sobre la mesa”, explicó el abogado.

Quintana enfatizó que la familia buscará que la justicia establezca responsabilidades: “Seremos vehementes para que la justicia los lleve a responder”.

La conmoción de la muerte de Valeria

La desaparición de Valeria Afanador fue reportada el 12 de agosto y movilizó a más de 200 personas en un operativo de búsqueda que se extendió durante 18 días.

A pesar de los recorridos constantes, drones con cámaras térmicas y buzos especializados, el cuerpo de la menor fue encontrado finalmente en un tramo del río Frío que ya había sido revisado varias veces.

El abogado Julián Quintana señaló que la familia de Valeria Afanador evaluará acciones legales contra el colegio, por posible negligencia en la protección de la menor - crédito redes sociales/X y @julianquintanat/X

Las autoridades judiciales continúan las investigaciones y el Instituto Nacional de Medicina Legal adelanta los análisis para esclarecer la causa de la muerte.

Mientras tanto, la comunidad de Cajicá permanece consternada y la Procuraduría General de la Nación pidió a la Fiscalía avanzar con celeridad para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El Gimnasio Campestre Los Laureles reiteró que acompañará las investigaciones y que su prioridad inmediata será proteger a sus estudiantes y brindar apoyo a las familias en este momento de dolor.