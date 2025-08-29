Colombia

Maldy reveló que habrá una nueva colaboración con Karol G: el puertorriqueño prepara un álbum acompañado solo con mujeres

El reguetonero puertorriqueño anunció que prepara un disco dedicado exclusivamente a voces femeninas, donde espera volver a trabajar con Karol G y rendir homenaje a figuras como Ivy Queen y Anitta

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La fusión de Maldy y
La fusión de Maldy y Ryan Castro revive la esencia del reguetón clásico con un toque colombiano - crédito Infobae Colombia

El reguetón de la vieja escuela y la nueva generación encontraron un punto de encuentro en la voz de Maldy, el puertorriqueño conocido por ser parte del dúo Plan B.

Maldy conversó con Infobae Colombia sobre su reciente producción, sus colaboraciones con artistas colombianos y los planes que tiene para seguir renovando su propuesta musical sin perder su esencia.

Con veinte temas, Maldy asegura que este es uno de sus trabajos más personales e íntimos, en donde reúne los sonidos de su historia musical, que se mezclan con los sonidos irreverentes y actuales de la música urbana.

El álbum es Aquí se vino a perrear, el cual reúne su faceta como solista, con la esencia de antaño y los toques modernos de la música actual.

Uno de los aspectos más destacados de ese nuevo proyecto es la cercanía con la escena urbana colombiana y en la conversación con este medio, Maldy recordó cómo surgió la colaboración con Ryan Castro, a quien admira por mantener viva la esencia del reguetón clásico en sus proyectos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ryan Castro ha seguido nuestra música desde muchísimo tiempo. Él sabe la forma y las dosis que a él le gustaba en ese tiempo la música de nosotros. Al yo llevarle este tema, sabía que le iba a gustar porque es el estilo de él con el mío. Estudié muchísimo a Ryan y a muchos artistas para poder hacer una colaboración donde conectáramos con química”, contó el cantante.

Maldy defiende el reguetón de
Maldy defiende el reguetón de la vieja escuela mientras se reinventa junto a la nueva generación - crédito cortesía

Sin embargo, no solo reveló cómo fue su unión con “El cantante del Ghetto”, pues también expresó su entusiasmo por futuras uniones con otros exponentes de la nueva ola colombiana.

“Me gusta colaborar con los colombianos. Vengo de un tema como Gatúbela, con Karol G, y ahora tuve la oportunidad de llamar a Ryan para que saliera en mi álbum. Estoy loco por hacer un tema con Blessd, y prontito lo tendremos”, reveló.

La ausencia de Karol G en su nuevo álbum y el proyecto de mujeres en el que está trabajando

Durante la entrevista, Maldy no evadió la pregunta sobre la ausencia de Karol G en su disco, pese a que muchos esperaban una nueva colaboración tras el éxito de Gatúbela.

Tanto ella como otros artistas no pudieron participar en este primer álbum por sus compromisos y calendario. Pero sí, en algún momento tendré la oportunidad de hacer otro tema con Karol, no sé si en el próximo álbum o en el tercero, que va a ser con todas mujeres”, aseguró el artista.

Ese anuncio despertó gran expectativa, pues el reguetonero planea un disco completo dedicado a las voces femeninas del género, según confesó a Infobae Colombia. Con este proyecto busca rendir homenaje al papel que han jugado artistas como Ivy Queen, Karol G y Anitta en el fortalecimiento de la música urbana:

Las mujeres se han ganado el respeto y la posición en esta industria. Lo han hecho bien desde que Ivy Queen abrió el camino. Cuando hice el tema con Karol funcionó muchísimo, a la gente le gustó esa combinación y ahora quiero darme la oportunidad de hacerlo con las chicas, solamente chicas”.

El próximo álbum de Maldy
El próximo álbum de Maldy rendirá homenaje a las voces femeninas del reguetón - crédito cortesía

Maldy dejó claro que, pese a la evolución del reguetón, su objetivo sigue siendo mantener el sello característico que lo hizo grande en la primera década de los 2000, adaptándolo a las nuevas tendencias sin perder autenticidad:

“Es darle el toque y la esencia de lo que ella quería, con su función y la mía. Hay un cantito que dice: ‘Yo te quiero dar masajes pa’ que esas nalgas reboten’, y ese flow viene de lo que ya hacía antes en temas como Guatauba. Quería dar ese cien por ciento y la pieza clave que a todo el mundo le gusta de mí”, indicó el puertorriqueño.

Con esta visión, el boricua reafirma su vigencia en una industria cada vez más diversa y competitiva. Sus próximos lanzamientos prometen mantener viva la memoria del reguetón clásico, al tiempo que lo fusiona con los sonidos frescos de la nueva generación y con un protagonismo cada vez mayor de las mujeres en el género.

Temas Relacionados

MaldyKarol GAnittaNuevo álbum MaldyColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa aclaró cuál es la finalidad del despliegue militar en la frontera con Venezuela: “Incrementar la fuerza pública para atender todo el territorio nacional”

Pedro Sánchez se refirió al envío de 25.000 soldados adicionales al Catatumbo, precisando que solo se reforzaron capacidades existentes para enfrentar grupos armados y proteger zonas críticas del país

Ministro de Defensa aclaró cuál

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden de Petro de militarizar la frontera con Venezuela: “Un favor al verdugo aliado del ELN y Farc”

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición, condenaron la reciente decisión del presidente Gustavo Petro

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden

El concejal Daniel Briceño reveló que el ‘influencer’ Levy Rincón recibió un nuevo contrato en Rtvc

La contratación de Levy Rincón como conductor de un programa en Radio Nacional de Colombia ha desatado polémica en redes sociales y el ámbito político

El concejal Daniel Briceño reveló

Mira el resultado del Chontico Día del 29 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Mira el resultado del Chontico

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

El ‘influencer’ contó que halló un anillo extraño en su casa, por lo que sospechó de prácticas de magia negra, que lo obligó a buscar ayuda espiritual tras sufrir lesiones y dificultades personales

Yeferson Cossio reveló que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maldy apuesta por un álbum

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul