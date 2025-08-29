Colombia

La Toxi Costeña denunció ataques a sus hijos en redes sociales: “Me duele en el alma verlos en medio de esto”

La cantante y exfinalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ expresó su indignación por los mensajes cargados de odio dirigidos a su familia, y lamentó la exposición mediática de sus hijos tras el ‘reality’

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La cantante rechazó con firmeza
La cantante rechazó con firmeza los ataques que, afirma, recibieron sus pequeños luego de su participación en el programa, resaltando la dificultad de separar la vida personal de la pública - crédito Cortesía Canal RCN

Cindy Ávila, conocida en el mundo digital como La Toxi Costeña, alzó la voz de manera contundente en redes sociales tras recibir una ola de mensajes negativos dirigidos no solo hacia ella, sino también hacia sus hijos.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia compartió su molestia y tristeza por la situación, asegurando que jamás imaginó que la exposición mediática terminaría afectando a su familia de manera tan directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video difundido recientemente en plataformas digitales, La Toxi Costeña expresó: “Qué Dios reprenda y Dios saque todas esas maldiciones que me tiran, gente mala, la oposición horrible que me escribe cosas que ustedes no se imaginan”. La cantante subrayó que los ataques no se limitan a su persona, sino que han traspasado un límite que considera inaceptable al involucrar a sus hijos, a quienes llama sus “bebés”.

Con evidente molestia, la intérprete de Macta Llega se refirió al impacto emocional que estos mensajes le han causado. “Lo que me digan a mí, no me ofende nada, de verdad se los juro que yo estoy acostumbrada a aguantar muchísimas cosas, pero sí me duele en el alma, o sea, a mí me rompe”, afirmó Ávila, visiblemente afectada por la situación.

La exparticipante de La casa
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que trata de mantener alejados a sus hijos del odio en redes sociales - crédito redes sociales

Aunque no mencionó nombres directamente, seguidores de la artista interpretaron sus palabras como una posible alusión al Team Karifulla, grupo de seguidores de Karina García y Andrés Altafulla, considerando que hizo referencia a la “oposición”. Algunos usuarios en redes sociales creen que este colectivo podría estar detrás de los mensajes, aunque no hay confirmación de que así sea.

La Toxi Costeña recordó que antes de ingresar al reality del Canal RCN, había tomado la decisión de mantener en privado su vida familiar, precisamente para proteger a sus hijos del escrutinio y las reacciones de los internautas. Reconoció que su paso por la televisión cambió esa dinámica, pues tras su participación fue imposible evitar la exposición de sus pequeños. “Yo hacía todo lo posible por cuidarlos del ojo público”, lamentó.

Finalmente, la cantante enfatizó su dolor al ver que sus hijos están atrapados en medio de polémicas de las que no tienen ninguna responsabilidad. Sostiene que la experiencia le ha dejado una dura lección sobre los riesgos de la fama y la dificultad de separar la vida pública de la personal cuando se está bajo la mirada constante de las redes sociales.

Cindy señalaría a los seguidores
Cindy señalaría a los seguidores de Karina y Altafulla como los encargados del odio en sus redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

La Toxi Costeña narró el abandono y maltrato que sufrió tras la muerte de su abuela en la adolescencia

La cantante y creadora de contenido compartió un crudo testimonio sobre los episodios más difíciles de su infancia, al señalar que fue víctima de maltrato físico y abandono luego del fallecimiento de su abuela, quien era su principal apoyo familiar.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia se abrió sobre su historia personal en una conversación con el pódcast A Pelo, relatando cómo, a los catorce años, su madre la sacó de la casa y la dejó a la deriva.

Yo recuerdo que yo venía del colegio, yo tenía catorce años recién cumplidos, y encuentro una bolsa negra de basura y una maletica y la puerta y me cerraron la puerta. Me cerró la puerta y me dijo: ‘Te vas. Aquí ya no puedes vivir’. Y desde ese día, o sea... Tenía catorce años,” contó la cantante, describiendo el momento en que llegó a casa y encontró sus pertenencias en la calle.

La cantante reveló que sufrió
La cantante reveló que sufrió de maltrato siendo una niña -crédito cortesía del Canal RCN

Sin el respaldo de ningún adulto y tras quedarse huérfana de abuela, buscó refugio en las casas de sus amigas del colegio, pero esa red de apoyo pronto se agotó. “Mis amiguitas de la comunidad partían conmigo, pero eso fue... Duró muy poco, porque, por lo que te digo, ningún papá iba a aceptar una niña como que no: ‘ya que busque su casa’”.

A la pérdida de su hogar, se sumaron años de violencia física de parte de su madre. La intérprete de Macta Llega reveló: “Si vas a pegarle, maltratar a la niña, si vas a... Para mi abuela, yo siempre fui primero. Entonces, ella (su mamá) era la que no podía estar en la casa. Si iba a llegar era porque ella se perdía por tiempos y, cuando aparecía, me daba unas palizas de la nada. Ella tenía un odio hacia mí que yo a la fecha no entiendo”.

Frente a estas adversidades, la educación se convirtió en su refugio: “Sí, yo nunca dejé de estudiar [...] Yo solo pedía colegio o, no sé, me... De verdad, el colegio era un escape”. Para subsistir e ir a la escuela, se empleó como trabajadora doméstica desde muy joven.

Temas Relacionados

La Toxi CosteñaCindy ÁvilaLa casa de los famosos Colombiaataques en redes socialesacoso digitalLa Toxi Costeña hijoshijos La Toxi CosteñaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Calendario fases lunares 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Colombia

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos del país

Calendario fases lunares 2025: cómo

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

El comentarista deportivo se refirió a los problemas de camerino en la selección Colombia, y reveló que uno de los jugadores molestos sería el delantero de Fenerbahçe

Carlos Antonio Vélez explicó el

Gobierno descartó que aumento del IVA de la reforma tributaria vaya a afectar la canasta familiar: “Ningún alimento va a ser gravado”

El Ministerio de Hacienda aseguró que la nueva reforma tributaria no incluirá impuestos sobre productos básicos, en medio de un debate nacional por el proyecto que busca recaudar $26,3 billones para estabilizar las finanzas públicas

Gobierno descartó que aumento del

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

La exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se enfrentó a los comentarios ofensivos con una actitud divertida, que generó aún más reacciones en las redes sociales

A Karina García la atacaron

Resultados Sinuano Día y Noche jueves 28 de agosto de 2025; todos los números ganadores

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Tito Borracho’, el

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

ENTRETENIMIENTO

A Karina García la atacaron

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, reveló qué pasó con su dinero tras sanción por incumplimiento de Omega

Estas son las canciones que sonarán en El Campín para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Vicky Dávila sorpendió con versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’: “Ella es un escándalo”

Deportes

Carlos Antonio Vélez explicó el

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul

Hinchas del América de Cali confrontaron a la gerente del equipo durante partido de la Liga Femenina: “Se nos ríen en la cara”

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”