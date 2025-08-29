La Toxi Costeña denunció ataques a sus hijos en redes sociales: “Me duele en el alma verlos en medio de esto”

La cantante rechazó con firmeza los ataques que, afirma, recibieron sus pequeños luego de su participación en el programa, resaltando la dificultad de separar la vida personal de la pública - crédito Cortesía Canal RCN

Cindy Ávila, conocida en el mundo digital como La Toxi Costeña, alzó la voz de manera contundente en redes sociales tras recibir una ola de mensajes negativos dirigidos no solo hacia ella, sino también hacia sus hijos.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia compartió su molestia y tristeza por la situación, asegurando que jamás imaginó que la exposición mediática terminaría afectando a su familia de manera tan directa.

En un video difundido recientemente en plataformas digitales, La Toxi Costeña expresó: “Qué Dios reprenda y Dios saque todas esas maldiciones que me tiran, gente mala, la oposición horrible que me escribe cosas que ustedes no se imaginan”. La cantante subrayó que los ataques no se limitan a su persona, sino que han traspasado un límite que considera inaceptable al involucrar a sus hijos, a quienes llama sus “bebés”.

Con evidente molestia, la intérprete de Macta Llega se refirió al impacto emocional que estos mensajes le han causado. “Lo que me digan a mí, no me ofende nada, de verdad se los juro que yo estoy acostumbrada a aguantar muchísimas cosas, pero sí me duele en el alma, o sea, a mí me rompe”, afirmó Ávila, visiblemente afectada por la situación.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que trata de mantener alejados a sus hijos del odio en redes sociales

Aunque no mencionó nombres directamente, seguidores de la artista interpretaron sus palabras como una posible alusión al Team Karifulla, grupo de seguidores de Karina García y Andrés Altafulla, considerando que hizo referencia a la “oposición”. Algunos usuarios en redes sociales creen que este colectivo podría estar detrás de los mensajes, aunque no hay confirmación de que así sea.

La Toxi Costeña recordó que antes de ingresar al reality del Canal RCN, había tomado la decisión de mantener en privado su vida familiar, precisamente para proteger a sus hijos del escrutinio y las reacciones de los internautas. Reconoció que su paso por la televisión cambió esa dinámica, pues tras su participación fue imposible evitar la exposición de sus pequeños. “Yo hacía todo lo posible por cuidarlos del ojo público”, lamentó.

Finalmente, la cantante enfatizó su dolor al ver que sus hijos están atrapados en medio de polémicas de las que no tienen ninguna responsabilidad. Sostiene que la experiencia le ha dejado una dura lección sobre los riesgos de la fama y la dificultad de separar la vida pública de la personal cuando se está bajo la mirada constante de las redes sociales.

Cindy señalaría a los seguidores de Karina y Altafulla como los encargados del odio en sus redes sociales

La Toxi Costeña narró el abandono y maltrato que sufrió tras la muerte de su abuela en la adolescencia

La cantante y creadora de contenido compartió un crudo testimonio sobre los episodios más difíciles de su infancia, al señalar que fue víctima de maltrato físico y abandono luego del fallecimiento de su abuela, quien era su principal apoyo familiar.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia se abrió sobre su historia personal en una conversación con el pódcast A Pelo, relatando cómo, a los catorce años, su madre la sacó de la casa y la dejó a la deriva.

“Yo recuerdo que yo venía del colegio, yo tenía catorce años recién cumplidos, y encuentro una bolsa negra de basura y una maletica y la puerta y me cerraron la puerta. Me cerró la puerta y me dijo: ‘Te vas. Aquí ya no puedes vivir’. Y desde ese día, o sea... Tenía catorce años,” contó la cantante, describiendo el momento en que llegó a casa y encontró sus pertenencias en la calle.

La cantante reveló que sufrió de maltrato siendo una niña

Sin el respaldo de ningún adulto y tras quedarse huérfana de abuela, buscó refugio en las casas de sus amigas del colegio, pero esa red de apoyo pronto se agotó. “Mis amiguitas de la comunidad partían conmigo, pero eso fue... Duró muy poco, porque, por lo que te digo, ningún papá iba a aceptar una niña como que no: ‘ya que busque su casa’”.

A la pérdida de su hogar, se sumaron años de violencia física de parte de su madre. La intérprete de Macta Llega reveló: “Si vas a pegarle, maltratar a la niña, si vas a... Para mi abuela, yo siempre fui primero. Entonces, ella (su mamá) era la que no podía estar en la casa. Si iba a llegar era porque ella se perdía por tiempos y, cuando aparecía, me daba unas palizas de la nada. Ella tenía un odio hacia mí que yo a la fecha no entiendo”.

Frente a estas adversidades, la educación se convirtió en su refugio: “Sí, yo nunca dejé de estudiar [...] Yo solo pedía colegio o, no sé, me... De verdad, el colegio era un escape”. Para subsistir e ir a la escuela, se empleó como trabajadora doméstica desde muy joven.