Colombia

Hallaron cadáver en avanzado estado de descomposición en Girón, Santander

Un fuerte olor y la acumulación de insectos motivaron la intervención policial y de bomberos, que encontraron el cuerpo inerte

Juan Sánchez Romero

Las autoridades encontraron un cuerpo
Las autoridades encontraron un cuerpo en estado de descomposición en una vivienda del barrio Meseta 1, en Girón - crédito Google Maps y Fiscalía

Se necesitó la intervención de las autoridades en el barrio La Meseta 1, del municipio de Girón, Santander, tras el reporte de un olor fétido y una inusual concentración de moscas que alertó a los vecinos, durante la tarde del jueves, 28 de agosto de 2025.

La situación llevó a los residentes a comunicarse con la línea de emergencia para solicitar atención inmediata, y en pocos minutos en el sector y se encontraban unidades de la policía, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que destrabaron la puerta de la vivienda ubicada en el sur del municipio santandereano.

Según informó el medio santandereano Vanguardia, el ingreso al inmueble permitió descubrir el cadáver de un hombre en un avanzado estado de descomposición, circunstancia que explica la intensidad de los olores percibidos en la zona por la comunidad.

La identidad de la víctima no ha podido ser establecida hasta el momento, pues el deterioro del cuerpo impidió su reconocimiento visual.

Las autoridades comunicaron la situación al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad encargada de realizar el levantamiento del cuerpo y de liderar la investigación para determinar cómo ocurrió la muerte.

