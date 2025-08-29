Colombia

Gobernadora del Meta envió duro mensaje a Petro por sus ataques al equilibrio de poderes: “El rol de un Gobierno no es interferir”

Rafaela Cortés enfatizó la necesidad de proteger la autonomía de los jueces como garantía fundamental para el equilibrio democrático

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Rafaela Cortés criticó ataques de
Rafaela Cortés criticó ataques de Petro a las altas cortes - crédito X @AdrianaMatizTol, X @RafaelaCortesZ y Luisa Gonzalez/ REUTERS

El 28 de agosto de 2025, durante el evento ‘Justicia para Todos’, organizado por la Corte Suprema de Justicia, que se llevó a cabo en Villavicencio, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió varias críticas por los constantes ataques contra las Altas Cortes a lo largo de sus tres años liderando al país desde la Casa de Nariño.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés expresó: “Queremos ser el viento que impulse esas velas, jamás una mano sobre el timón de sus decisiones”. Con esta metáfora, dejó claro que el papel del Ejecutivo debe limitarse a respaldar la labor de la justicia, sin intervenir en sus determinaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Desde la perspectiva de la mandataria regional, el presidente Petro debe de dar ejemplo en todo el país y no afectar el balance de poderes. Además, la justicia debe de ser equilibrada y no tener presiones externas.

Gobernadora del Meta envío mensaje a Petro - crédito X

“El rol de un Gobierno responsable no es interferir, sino garantizar que la balanza de la justicia esté siempre firme y equilibrada, unamos nuestras fortalezas, ustedes con su invaluable conocimiento jurídico y su legitimidad, nosotros con nuestra capacidad de gestión en el territorio”. De este modo, Cortés propuso una colaboración respetuosa entre el poder Judicial y las autoridades regionales, basada en la complementariedad de funciones y el respeto mutuo.

El pronunciamiento de la gobernadora se produjo poco después de que el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, rechazó públicamente las descalificaciones de Gustavo Petro contra Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, a raíz de la polémica generada por la reforma pensional. Este episodio evidenció el clima de tensión entre el Ejecutivo y algunos sectores de la justicia, especialmente tras decisiones judiciales que han afectado proyectos clave del Gobierno nacional.

En este contexto, Rafaela Cortés reiteró su mensaje: “En tiempos de incertidumbre y polarización, cuando las voces estridentes a menudo intentan ahogar la razón, la independencia judicial se convierte en el oxígeno de la democracia”. Con estas palabras, la gobernadora del Meta enfatizó la necesidad de proteger la autonomía de los jueces como garantía fundamental para el equilibrio democrático.

Gobernadora del Meta respondió a Petro por decir que ella lo odiaba

La gobernadora del Meto dijo
La gobernadora del Meto dijo que temía por su vida después de las palabras del presidente Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X y @RafaelaCortesZ

La reacción de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su alocución nacional del 5 de agosto de 2025, puso en primer plano la preocupación por la seguridad de las autoridades regionales y la necesidad de evitar discursos que puedan interpretarse como incitadores de división. En su respuesta pública, Cortés manifestó inquietud por el impacto que las palabras del mandatario podrían tener en su integridad y la de su entorno, al advertir: “Preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida”.

Cabe recordar que durante su intervención televisada, Gustavo Petro abordó temas económicos y sociales, presentando datos sobre la pobreza y la educación. El presidente afirmó que la pobreza extrema disminuyó durante su administración y que esta reducción se produce a un ritmo superior al de casi todas las demás regiones, con la excepción de aquellas donde la agricultura moderna experimentó un crecimiento significativo. En este contexto, Petro puntualizó: “Excepto en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa Atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos”.

Rafaela Cortés cuestionó las declaraciones
Rafaela Cortés cuestionó las declaraciones del presidente de la República - crédito @RafaelaCortesZ/X

La referencia directa a los gobernadores de Meta y Tolima como opositores generó una respuesta inmediata de Rafaela Cortés, quien subrayó que en su departamento se gobierna sin resentimientos y con un enfoque en la unidad. En su mensaje, la mandataria departamental recalcó: “En el Meta trabajamos, gobernamos, y vivimos sin odio, sin rencor, y sin malos sentimientos. Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente: unión y un propósito común, sacar al departamento y al país adelante, y como usted mismo lo reconoce y lo aplaude: lo estamos logrando. Disminuimos la pobreza, hacemos próspero al campo, y desterramos la violencia, entre otros muchos grandes logros. Hoy más que nunca me siento orgullosa del pueblo metense”.

Temas Relacionados

Gobernadora del MetaGustavo PetroEquilibrio de poderesAltas cortesCorte Suprema de JusticiaAtaques PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Confirman alza en el precio del servicio de vigilancia en Colombia: esto es lo que habrá que pagar por tener celadores

El ajuste diferenciado afectará a modalidades armadas, sin armas y con caninos, además de conjuntos residenciales de estratos altos

Confirman alza en el precio

Petro arremetió contra exministro de Defensa por criticar su cercanía con Maduro y defenderlo de Estados Unidos: “No hay soldados que ladran”

El primer mandatario defendió la labor de los combatientes colombianos y rechazó la metáfora que empleó Juan Carlos Pinzón para criticarlo

Petro arremetió contra exministro de

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Durante la fecha de los cuadrangulares se disputó el último cupo a la siguiente ronda entre Santa Fe, América de Cali y Millonarios en el grupo B

Estos son los equipos clasificados

Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en zona rural de El Retorno, Guaviare: defensora del Pueblo lo confirmó

Los uniformados lograron salir de la vereda Nueva York en la noche del jueves 28 de agosto de 2025, tras la intervención de altos mandos de las Fuerzas Militares, así como del Gobierno nacional

Fueron liberados los 33 soldados

Hinchas de Santa Fe atacaron a un joven de 15 años hasta causarle la muerte: esta sería la razón

Los familiares de la víctima denunciaron presuntas irregularidades en la atención policial y judicial

Hinchas de Santa Fe atacaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada, pareja de

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

Luis Alfonso conoció las Cataratas del Niagara durante su gira por Norteamérica: “Yo acostumbrado a bañarme con totuma...”

Laura Tobón reveló los secretos de la convivencia con su esposo: “Eso era lo único de lo que se hablaba en la mesa”

Andrés Parra reveló las amenazas que recibió por su papel de Hugo Chávez: “Que me iban a trozar a puñaladas”

Deportes

Estos son los equipos clasificados

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Dos de los grandes de Portugal se estarían peleando el fichaje de figura de Atlético Nacional

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

De ser campeón con Millonarios a la segunda división de España: este sería el destino de delantero colombiano en Europa

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados