Colombia

Vicepresidencia explicó la polémica con el vehículo oficial de Francia Márquez, que fue utilizado “para transportar materiales de construcción”

Tras la difusión del pronunciamiento de la funcionaria, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que hizo públicamente la denuncia, respondió a los argumentos dados frente al caso

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La denuncia inicial, presentada por
La denuncia inicial, presentada por el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, señalaba que un vehículo asignado a la protección de Francia Márquez habría sido utilizado para el traslado de materiales destinados a una obra privada - crédito Colprensa/@Danielbricen/X

Una controversia en torno al uso de un vehículo oficial para presuntamente transportar materiales de construcción hasta la residencia de la vicepresidenta Francia Márquez llevó a su despacho a emitir una respuesta detallada, en la que se precisó que la decisión de emplear una de las camionetas del esquema de seguridad fue tomada por un miembro de dicho equipo y no por la propia funcionaria.

En el comunicado de esta dependencia, la vicepresidencia indicó que Márquez había autorizado, costeando con recursos propios, la instalación de una garita de vigilancia con baño en su domicilio, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en el lugar.

La denuncia inicial, presentada por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, señalaba que un vehículo asignado a la protección de la política caucana habría sido utilizado para fines personales, específicamente para el traslado de materiales destinados a una obra privada.

Una controversia en torno al
Una controversia en torno al uso de un vehículo oficial para presuntamente transportar materiales de construcción hasta la residencia de Francia Márquez llevó a la Vicepresidencia de la República a emitir una respuesta detallada - crédito Jair F. Coll/Reuters

La respuesta de la vicepresidencia frente al escándalo con una de las camionetas asignadas a Francia Márquez

Ante esta acusación, la vicepresidencia explicó que la logística y administración del parque automotor destinado a la seguridad de Francia Márquez y su familia recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de coordinar directamente a los funcionarios responsables de este servicio.

El comunicado enfatizó que los esquemas de seguridad tienen la obligación de asegurar condiciones óptimas para la protección de los funcionarios del Estado, tanto en sus lugares de trabajo como en sus viviendas. Por esta razón, Márquez optó por financiar personalmente la construcción de la garita, buscando así garantizar la integridad de quienes la resguardan.

La vicepresidencia reiteró que la determinación de utilizar uno de los vehículos de la UNP para el transporte de los materiales fue adoptada por un integrante del esquema de seguridad, y que la gestión de los automotores asignados corresponde exclusivamente a estos funcionarios.

De este modo, la entidad concluyó que la responsabilidad sobre el uso de los vehículos oficiales recae en el personal de seguridad encargado de la protección de la vicepresidenta y su entorno familiar, desligando a Márquez de cualquier decisión operativa relacionada con el traslado de los materiales de construcción.

La Vicepresidencia explicó en un
La Vicepresidencia explicó en un comunicado que la logística y administración del parque automotor destinado a la seguridad de la vicepresidenta y su familia recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Vicepresidencia de la República

Tras la difusión de la comunicación escrita, el concejal Briceño, que hizo públicamente la denuncia, aseguró que lo dicho por el despacho le dio la razón.

“La Vicepresidencia de la República confirma mi denuncia y acepta que una de las camionetas de la UNP asignada a su esquema si fue usada para transportar materiales de construcción para una obra privada. Esto es peculado y abuso”, indicó el cabildante de oposición en su cuenta oficial de X.

La denuncia del concejal Briceño que involucró a la vicepresidenta

La controversia en torno al uso de un helicóptero oficial por parte de la vicepresidenta Francia Márquez cobró fuerza luego de que circularon videos en los que se la observa llegando a su residencia en el municipio de Dapa, Valle del Cauca, a bordo de una aeronave de la Policía Nacional.

A través de sus redes sociales, Briceño instó tanto a la vicepresidenta Francia Márquez como a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a investigar el destino de estos recursos. En su mensaje, el concejal exigió claridad sobre la situación y subrayó la necesidad de mantener la transparencia en la administración pública.

El vehículo oficial de la
El vehículo oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, según la denuncia de Daniel Briceño, habría sido usado para transportar materiales de construcción ajenos a funciones oficiales - crédito @Danielbricen/X

Briceño hizo hincapié en que camionetas asignadas a esquemas de seguridad podrían estar siendo utilizadas para proyectos personales, lo que, según él, requiere una explicación detallada por parte de las autoridades responsables.

Esta denuncia se sumó a la polémica generada por el uso del helicóptero oficial, lo que amplió el foco de atención sobre el manejo de los recursos destinados a la protección de funcionarios. Frente a las críticas, Francia Márquez justificó el uso del helicóptero oficial argumentando motivos de seguridad.

La vicepresidenta recordó que en una ocasión fue víctima de un atentado frustrado en la vía que conduce a su vivienda, lo que, según sus declaraciones, fundamenta la necesidad de emplear medios de transporte oficiales para garantizar su integridad.

