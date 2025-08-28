Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila y la hicieron llorar

Alejandra Ávila vive una noche de lágrimas y frustración en MasterChef Celebrity tras fallar con su sancocho - crédito Canal RCN

La noche del 27 de agosto en Masterchef Celebrity estuvo cargada de tensión y lágrimas, especialmente para la actriz Alejandra Ávila, que no logró completar su plato en el tiempo estipulado y terminó castigada con el temido delantal negro.

En esta ocasión, los concursantes debían elaborar una preparación inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra, y a Ávila le correspondió este último, pero su idea de plato no salió como lo esperado.

Alejandra Ávila decidió arriesgarse con un sancocho, un plato tradicional que, según ella, venía trabajando con dedicación y esmero durante los sesenta minutos de la prueba, pero un error le pasó factura.

Sin embargo, un problema técnico con la olla a presión cambió todo el panorama.

“Cometí un error que no me di cuenta de que la olla no estaba en el punto para que pite rápido. Tenía que abrir la olla y mezclar todo”, explicó la actriz, visiblemente afectada, y esa falla le costó minutos valiosos y puso en riesgo la entrega de su propuesta.

El sancocho que dejó a Alejandra Ávila al borde de la eliminación en MasterChef Celebrity - crédito alejaavilac/IG

A pocos segundos de terminar, la angustia de Alejandra se hizo evidente.

“Tengo demasiada ansiedad porque no puede ser posible que tenga algo tan bien para presentar, pero no tenga tiempo para emplatarlo. Definitivamente no voy a entregar nada”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, el tiempo se agotó y la actriz apenas logró emplatar algunos acompañamientos: plátano, aguacate y caldo.

En ese momento su frustración fue evidente, pero llegó la orden de levantar las manos y ella se quedó “sin entregar, igual no alcanzo a presentar”.

Al ingresar al lounge, la actriz no pudo contener el llanto al saber que su sancocho, al que había calificado como “espectacular”, no había llegado al atril como lo había planeado.

Pese a ello, los jurados decidieron llamarla a presentar su preparación, a la que tituló “Cultivo en proceso”.

Las reacciones del jurado no fueron las mejores, ya que en la altura en la que está la competencia de cocina los chefs están cada vez más exigentes y nos les pasan ese tipo de errores.

Por ejemplo, Belén Alonso de manera contundente le dijo: “Creo que lo único que tiene de tierra este plato es que te dejó los suelos”.

Por su parte, Nicolás de Zubiría fue aún más directo y señaló que la propuesta había fallado en todos los aspectos y le recomendó concentrarse en el próximo reto.

Alejandra Ávila se sincera tras su tropiezo en MasterChef Celebrity: “Me arrastró, me enterró” - crédito @alejaavilac/IG

Alejandra, visiblemente apenada, aceptó las críticas y reflexionó sobre su error.

“Me arrastró, me enterró, uno tiene que ser consciente de los errores”.

Más allá de la frustración, aseguró sentir vergüenza por presentar un plato que no representaba el nivel que suele mantener en la competencia, pues en varias oportunidades Alejandra ha demostrado ser una de las mejores, se ha ganado el pin de inmunidad, ha obtenido beneficios y la famosa caricia de Jorge Rausch conocida como “el cachete”.

Ese gesto del jurado se realiza cuando considera que el plato y la preparación estuvieron en un muy buen nivel, cumplió a cabalidad con los requisitos de los retos y superaron las expectativas, al punto que la degustación se vuelve todo un privilegio.

Sin embargo, como en esta oportunidad habría decepcionado al jurado calificador, como consecuencia, los chefs le impusieron el delantal negro, símbolo de riesgo en la competencia y que la deja en la cuerda floja frente a sus compañeros.

Ante la acumulación de las situaciones, las palabras que le dijeron y el resultado que obtuvo al final de quedar en riesgo de salir del programa hicieron que la actriz soltara el llanto, en medio de la aceptación que tenía.