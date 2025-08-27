Video de estudiante de colegio en Colombia se hizo viral por su indignación ante la corrupción: “Me importa un bledo si pierdo el año”

La menor de 16 años aseguró que "ya saben" como se mueven los corruptos en el municipio, y por eso no quiere que se sigan robando los recurso destinados para la educación en el colegio de su municipio - crédito Google Maps y Colombia Oscura

Una estudiante adolescente de la Institución Educativa Amazónica, ubicada en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo (sur de Colombia), se hizo viral por mostrar su indignación por presuntos actos de corrupción en su colegio.

El video, que muestra la indignación de la adolescente, fue compartido a través de una de las cuentas del portal Colombia Oscura la noche del martes 27 de agosto de 2025.

“El esfuerzo que yo le metí a esto, el trasnocho de padres de familia, de estudiantes, de representantes, personas como yo, menores de edad, tienen más agallas que unas personas que tienen la posibilidad de ayudar a solucionar un problema, tienen la posibilidad de ahí, tú sales, estar ahí pendiente”, comenta la joven con “digna rabia” frente a lo que ha venido ocurriendo en su colegio, menciona uno de los usuarios, que ha destacado el valor de la estudiante por no quedarse callada.

“Ustedes tuvieron esa oportunidad desde hace meses de estar ahí pendientes con Contraloría, Personería, con todas las entidades pertinentes para podernos ayudar en este problema. Y no somos la única institución que tenemos ese problema, son varias”, sigue con su reclamo la estudiante.

Fue tal la rabia por ver cómo se despilfarran los recursos de la educación, que la menor dijo: “Yo misma busqué ayuda de personeros, abogados que están en esta misma situación. ¿Y qué me dicen todos? ‘Sigan en la lucha’. Y ahora los entiendo, porque esta lucha no es fácil, porque ahora ya sé cómo es esta vuelta. Toda esta vuelta miro que son ya de negocios".

El nivel de enfado en la menor fue elevado, pero nunca faltó al respeto.

“Jóvenes de 16 años nos estamos dando cuenta que aquí en el departamento no se respeta la educación. No se respetan los proyectos que llegan al municipio, ni mucho menos al departamento. Si aquí está una olla de negocios del municipio, me imagino en el departamento ¿Cuánta plata no se habrán robado? Porque es así“.

crédito @colombiaoscura_/IG

Estudiante de colegio en Puerto Guzmán, Putumayo, les ‘cantó la tabla’

“Esa niña tiene mas derecho a votar que muchos mayores” y “qué valor”, fueron algunos de los mensaje que quedaron en el video, y en el que la menor dejó en firme que, de no llegarse a un acuerdo, se irán a paro. Todo porque los menores realizan un plantón en la institución, denunciando el mal manejo de los recursos y cómo esto afecta de forma directa a los estudiantes.

Estas palabras se dieron en medio de una reunión que se hizo por parte de algunos de los estudiantes, encabezados por la adolescente, y las directivas del orden departamental, dado que fueron desde Mocoa (capital de Putumayo) para conocer de primera mano la situación.

“La educación es un negocio para el Gobierno, es un negocio y no va a ser así (...) Y creo que ahora... (en ese momento la iban a interrumpieron) No, esperen un momento. Y yo ahora (...) creo que mis compañeros nos vamos a retirar con todo el respeto, a seguir con nuestro plantón, que a partir de hoy, desde las doce de la noche (26 de agosto de 2025), se lo notifico, aquí, a ustedes que vinieron desde Mocoa, señora Verónica, señor Germán, (...) mañana se convierte en paro”, dijo la joven, al borde de las lágrimas.

La menor de edad le dejó un mensaje a la rectora del plantel para que no difame de ellos (el grupo estudiantil que está de plantón) - crédito Google Maps y Colombia Oscura

“Me importa un bledo si pierdo el año”, estudiante de colegio en Puerto Guzmán, Putumayo

La estudiante precisó en su intervención: “Si nos tenemos que parar dos meses, tres meses, todos los estudiantes que le hemos preguntado si nosotros tenemos que pasar todo el resto del año, usted, ¿qué opina? Hágale, no me importa un bledo si pierdo el año".

Frente a versiones que buscaban deslegitimar el plantón, la adolescente argumento: “Porque no, no es porque seamos unos vagos, porque nosotros tenemos sentido de pertenencia por una institución que nos vio crecer, nos vio crecer a ellos, nos vio crecer a los papás de ellos (señalado a varios de los presentes en el recinto)”.

“¿Y por qué creen que yo defiendo esta institución? Porque si aquí en este municipio todos tenemos unos parientes que hicieron parte al fundar esa institución. Porque mi mamá, mi abuela, ella ayudó a fundar esa institución y yo por eso estoy peleando aquí. ¿Por qué creen? Porque también la señora Rita Patricia, ella es mi abuela", comentó en voz alta la representante de los estudiantes.

De la misma forma, y para concluir, la menor de edad dijo: “Yo vengo de una cuna de líderes, yo por eso estoy aquí, sacando el nombre, llevando con orgullo el apellido Vargas Benavides. Porque mi cuna en sí es de política y de líderes. Y yo por eso voy a seguir ayudando, seguir invitando a la comunidad guzmanense para que venga”.

Estudiante en Puerto Guzmán, Putumayo, dejó claro que los recursos del colegio no se van a seguir usando para hacer negocios

La rabia con la que la menor se dirigió a los presentes llegó a tal nivel, que les dejó claro que no se van a seguir despilfarrando los recursos para la educación que lleguen al municipio.

“Y si yo dije hoy en la mañana que (Puerto )Guzmán es uno de los municipios que no se deja, va a seguir siendo, y mucho menos con nosotros, porque con nosotros aquí ya no va a haber más negocio, se lo aseguro. Y el día que venga con un nuevo rector, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a pedir sus antecedentes, porque aquí no va a venir uno peor”, añadió la adolescente.

El plantón se lleva a cabo por parte de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Amazónica, situada en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo - crédito Google Maps

Al respecto, y explicando el motivo de sus cuestionamientos, la menor señaló: “Porque aquí a todos nos duele”. “Sus hijos también necesitan educación. Creo que ese problema está en todo el departamento. ¿Y ustedes qué hacen? Nada".

El momento de desahogo de la menor se acrecentó más con esta declaración, al desmitificar el trabajo por parte de los funcionarios: “Yo pensé, desde antes pensé que todo esto era una maravilla, pero no es una maravilla, esto es una olla de negocios. Y les agradezco de todo corazón, porque el día de ayer nos respondieron así. Y se me hizo raro, porque siempre se demoran para dar una respuesta. Entonces, de aquí, de todos los jóvenes que hacemos parte, nos vamos a retirar. Y si es necesario, nosotros pedimos a los docentes que no asistan más a las reuniones”.

Por último, la estudiante le dejó un mensaje a la rectora del colegio, asegurando que no diga mentiras y difame de los menores: “Ay, es que la rectora les dijo esto a los docentes”. No, nosotros no hemos hecho eso, porque nosotros sí tenemos ética y sí tenemos valores. Preferimos guardarnos las cosas en el plantón, porque lo que se hace en el plantón se queda en el plantón. Muchas gracias. Y nosotros, los estudiantes, nos retiramos".