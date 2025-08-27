Jugadoras de baloncesto fueron víctimas de robo dentro de un hotel en Medellín: esta es la denuncia

El robo dentro de un hotel ubicado cerca de la Unidad Deportiva de Medellín afectó a unas deportistas provenientes de Piendamó (Cauca), quienes llegaron a la capital antioqueña para participar en un campeonato nacional de baloncesto.
El equipo denunció haber sido víctima del hurto de teléfonos móviles, dinero en efectivo y documentos personales mientras se encontraba fuera del alojamiento, cumpliendo con sus compromisos deportivos.
El hecho ocurrió cuando los jugadores regresaron al hotel tras una jornada del campeonato, momento en el cual notaron la ausencia de sus pertenencias en las habitaciones.
