Colombia

Gobierno Petro ordenó revisar todos los contratos vigentes con empresas israelíes y fortalecer relaciones con Palestina

La directiva presidencial instruye a ministerios, embajadas y entidades del Estado a evaluar los contratos con Israel y promover cooperación con Palestina en comercio, cultura y asistencia humanitaria

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El presidente Gustavo Petro anunció
El presidente Gustavo Petro anunció la revisión de todos los contratos vigentes del Estado con empresas israelíes, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 07 de 2025 - crédito montaje Infobae

La divulgación de la Directiva Presidencial No. 07 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de agosto, ha provocado un remezón en la política exterior colombiana y generado debate dentro y fuera del país.

El documento ordena a todas las entidades del Estado revisar los contratos vigentes con empresas de Israel, en sectores como exportación de carbón, compra de armamento, adquisición de software y herramientas digitales, con el fin de garantizar que se ajusten a los principios de legalidad internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcance de la directiva, revelada por The Jerusalem Post y W Radio, incluye a ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, cónsules y representantes legales de entidades nacionales, quienes deberán ajustar sus actuaciones a este nuevo lineamiento.

El texto advierte que Colombia reafirma su compromiso con la paz, la justicia, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la vida, en coherencia con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país.

Contratos estratégicos bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles de la directiva es la revisión de los contratos con empresas israelíes, algunos de ellos relacionados con el suministro de armas y tecnología militar.

Colombia ha mantenido históricamente relaciones de cooperación con Israel en materia de defensa, particularmente en la compra de equipos y entrenamiento militar.

Ahora, esas adquisiciones deberán ser evaluadas bajo criterios de legalidad internacional.

En el sector energético también habrá impacto: Israel es un socio comercial relevante en la compra de carbón colombiano, y la revisión de esos contratos podría modificar el flujo de exportaciones.

En paralelo, la directiva menciona la necesidad de examinar convenios en materia tecnológica, como software y herramientas digitales adquiridos por el Estado colombiano.

El Gobierno señala que no se trata únicamente de revisar contratos, sino de alinear las relaciones económicas y comerciales con los principios del derecho internacional. Además, se busca ampliar el comercio con Palestina, promoviendo nuevos acuerdos bajo el marco jurídico colombiano.

Diplomacia activa en favor de Palestina

Más allá del plano económico, la directiva establece una estrategia diplomática orientada a fortalecer la presencia de Colombia en Palestina y Oriente Medio, articulándose con países aliados de la región.

El presidente Gustavo Petro impulsa
El presidente Gustavo Petro impulsa la cooperación de Colombia con Palestina, mientras revisa los contratos vigentes con empresas de Israel - crédito Presidencia - Freepik

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática deberán incluir la historia y el contexto del conflicto palestino-israelí en sus programas de formación y en sus intervenciones multilaterales.

En escenarios como la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), Colombia promoverá activamente resoluciones relacionadas con el derecho al retorno del pueblo palestino, la ilegalidad de los asentamientos y el rechazo a la ocupación.

Asimismo, la directiva ordena acompañar los procesos judiciales en curso ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales que involucran a Israel.

Para el presidente Petro, la situación en Palestina exige pasar de los pronunciamientos simbólicos a acciones coherentes y sostenidas.

Por ello, el documento presidencial dispone también la creación de programas permanentes de colaboración técnica, humanitaria y cultural, con énfasis en proyectos dirigidos a mujeres palestinas, actividades artísticas y académicas conjuntas.

La publicación de la directiva generó inmediatas reacciones críticas en sectores de la comunidad judía, que cuestionaron la orientación de la política exterior colombiana.

En su edición, The Jerusalem Post destacó que esta decisión constituye un giro diplomático de gran calado, al poner en revisión acuerdos que han sido claves para la relación bilateral en defensa y tecnología.

Petro, sin embargo, defendió la medida asegurando que Colombia debe actuar de manera coherente con su propio marco constitucional y con el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

“La situación de Palestina exige, más que pronunciamientos simbólicos, acciones coherentes, integrales y sostenidas”, afirmó en el documento oficial.

Implementación y control

- crédito Embajada de Israel
- crédito Embajada de Israel en Colombia

El seguimiento al cumplimiento de la directiva estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que podrá expedir instructivos para su implementación.

Además, se invita a otras ramas del poder público, organismos de control y entidades territoriales a adoptar las directrices en lo que resulte procedente, bajo el principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución.

Con esta decisión, el Gobierno busca que todas las actuaciones estatales en torno a Palestina e Israel se ajusten al artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario al ordenamiento interno.

Temas Relacionados

Colombia IsraelEmpresas israelíesGustavo PetroContratos con IsraelDiplomacia con ColombiaColombia y PalestinaGustavo Petro y Benjamin NetanyahuColombia-Noticias

Más Noticias

Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador del Partido Conservador alzó la voz frente a las decisiones tarifarias del Gobierno Nacional, porque “con este decreto terminarán agravando la vida de todos los colombianos”

Efraín Cepeda advirtió de las

Miguel Uribe Londoño lanzará en el patio del Congreso su precandidatura presidencial tras el asesinato de su hijo: seguridad su principal bandera

El equipo de campaña mantuvo la estructura original y reforzó las medidas de protección ante la preocupación por nuevos ataques

Miguel Uribe Londoño lanzará en

Resultados Sinuano Día y Noche 26 de agosto de 2025; números ganadores

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Alias Kevin fue capturado y confesó que se escondía de las autoridades con santería: “Es el duende diabólico que me protegía”

Autoridades del Huila hallaron elementos relacionados con rituales en poder del detenido, que aseguró que cayó porque justo ese día “no le rezó” al muñeco de trapo

Alias Kevin fue capturado y

Temblor de magnitud 4.2 sacudió a Cauca hoy 27 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Temblor de magnitud 4.2 sacudió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestro de 34 soldados en

Secuestro de 34 soldados en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados están desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Laura G volvió a ser

Laura G volvió a ser polémica: esta vez por vender un producto en redes sociales que no está aprobado por la FDA

Famoso influenciador compartió trucos para hacer contenido para las redes sociales y no fallar en el intento

Nuevo rifirrafe entre Juliana Calderón y Sofía Avendaño, esto dijo la modelo trans: “Se inspiraron en mí para sus nuevos bodys”

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Desde Adentro, el podcast de nutrición que conquista Spotify Colombia

Deportes

Etapa 5 de la Vuelta

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: Egan Bernal y los colombianos competirán en la contrarreloj

Deportistas colombianos protestarán por la reducción del presupuesto: habrá intervención en la plenaria de la Cámara

Hernán Torres habló tras su debut con Millonarios y se refirió a la unión con la hinchada: “Hay que dejar la soberbia”

“Chechi” Baena se refirió al homenaje que se le hizo a su padre, Eugenio Baena, en el juego del Real Cartagena en Copa BetPlay

Michael Rangel recordó su época de maltrato en el Junior de Barranquilla: “Los directivos decían que no me pusieran a jugar”