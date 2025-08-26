Colombia

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

La empresaria negó haber afirmado que el paisa trabaja en contenido para adultos, y sostiene que sus palabras fueron distorsionadas tras la controversia mediática

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La creadora de contenido desmintió que hubiera dicho que el paisa era modelo webcam - crédito @letengoelchisme/IG

El conflicto legal entre Mateo Varela y Yina Calderón se agudiza tras la reciente defensa pública de la influenciadora, pues el paisa emprendió una batalla judicial en contra de la DJ y esta última salió al paso de las acusaciones en su contra a raíz de una tutela interpuesta por el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Este mecanismo legal, radicado el 25 de agosto de 2025 en el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín, centra el debate en el alcance de las manifestaciones realizadas por Calderón en redes sociales y espacios televisivos, señalando supuestas vulneraciones al honor, la intimidad y el buen nombre de Varela de acuerdo con el documento que allegaron los abogados del modelo a este medio de comunicación.

MAteo Varela decidió entutelar a
MAteo Varela decidió entutelar a Yina Calderón por asegurar que tenía videos íntimos de él - crédito Kevin Montoya/Abogado

En el epicentro de la disputa se encuentran afirmaciones hechas por Calderón en transmisiones en vivo en redes sociales y en el programa La corona Tv de Citytv, donde abordó rumores sobre la existencia de videos íntimos en los que presuntamente aparecería el joven antioqueño.

Al percibir que estas declaraciones tomaron una dimensión problemática, la DJ y empresaria de fajas optó recientemente por emitir un pronunciamiento tajante que recoge la verdadera naturaleza de sus palabras.

Yo no dije eso. Yo lo hubiera dicho, yo lo sostengo. Yo dije: bebés, se me hizo muy raro que cuando salí me mandaron unas fotos... yo tengo páginas de chismes, eso hace que ustedes manden de todo. Entonces puede que no sea él, yo dije presuntamente. Y no, ya por armarme todo el show... atrevido”, expresó Calderón en una intervención dirigida directamente a su audiencia.

La empresaria aseguró que tiene videos del modelo cuando fue modelo webcam - crédito @alejito_87/TikTok

Así las cosas, la también influenciadora negó categóricamente haber afirmado que Varela es modelo webcam y aclaró el contexto en el cual surgieron los rumores que circularon en redes sociales.

Calderón indicó que sus declaraciones se produjeron tras recibir una avalancha de material audiovisual y capturas provenientes de perfiles anónimos y seguidores de sus plataformas, una práctica habitual en la dinámica de las redes sociales y las páginas de cotilleo que administra.

Finalmente, Calderón matizó que las imágenes en su poder no permitían llegar a una conclusión identificatoria sobre la persona involucrada y remarcó haber usado siempre términos condicionales como “presuntamente” para evitar atribuciones concretas.

El escenario planteado por Mateo Varela y su equipo jurídico apuntó a que los comentarios de Calderón propiciaron serias afectaciones a su reputación personal y profesional.

Mateo Varela demandó a Yina
Mateo Varela demandó a Yina Calderón y la DJ le respondió - crédito Canal RCN

De acuerdo con la información publicada, el apoderado de Varela, Kevin Montoya Jiménez, acompañó la acción con grabaciones, enlaces y capturas de pantalla que, según él, evidencian no sólo la repercusión de las palabras de la influenciadora, sino el intenso debate generado en los espacios digitales.

Por su parte, Calderón alegó que en el mundo de las plataformas sociales la circulación constante de rumores, mensajes y contenidos imposibilita a los administradores garantizar la veracidad de cada publicación. Su labor al frente de páginas de chismes, según explicó, consiste en compartir información que recibe diariamente, sin que esto implique validar la autenticidad de todo lo que le envían personas desconocidas.

Fueron varias las peticiones que hizo el denunciante destacan las de eliminar el contenido en el que se promueva dicha información sobre los videos íntimos del exparticipante del reality del Canal RCN, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.

Además, que no volviera a mencionarlo en publicaciones así como el nombre de la pareja del paisa, teniendo en cuenta los comentarios que lanzó en televisión en contra de la relación que sostenían.

