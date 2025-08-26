Colombia

Sacadas del aire: operativo en Medellín desactiva cinco emisoras ilegales que interferían en vuelos y servicios de emergencia

La acción contra las emisoras clandestinas busca proteger las frecuencias oficiales y garantizar que las ondas radiales se usen de manera legal, segura y sin afectar la aviación ni los servicios de emergencia en Medellín

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Una de las estaciones clandestinas
Una de las estaciones clandestinas desactivadas en el Valle de Aburrá, operando de manera ilegal y generando interferencias en las comunicaciones aéreas y de emergencia - crédito red social X

Un operativo conjunto liderado por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Seguridad de Medellín, logró la desactivación de cinco emisoras ilegales en el Valle de Aburrá.

Estas estaciones operaban de manera clandestina, generando interferencias que afectaban gravemente las comunicaciones aéreas, poniendo en riesgo la seguridad de vuelos comerciales y de transporte en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de los problemas en la aviación, las emisoras ilegales también interferían con los servicios de telecomunicaciones y las líneas de emergencia de la ciudad, dificultando la respuesta rápida ante situaciones críticas

Las emisoras intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM). Según las autoridades, esta última alcanzaba cobertura en el 80 % del territorio metropolitano, amplificando el riesgo de interferencias.

Investigaciones previas identificaron que estas emisoras operaban sin autorización, afectando la comunicación entre aeronaves y la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera, generando reportes de pilotos sobre dificultades para establecer contacto seguro durante vuelos.

El impacto de las transmisiones ilegales también alcanzaba otros servicios esenciales.

La señal interfería con telefonía móvil, acceso a internet, televisión y frecuencias utilizadas por ambulancias y la Policía, lo que motivó un seguimiento técnico y operativo por parte de la ANE y la Aeronáutica Civil, que culminó en el decomiso de los equipos y el cese inmediato de las emisiones.

Autoridades de la ANE, la Policía y el Ejército durante el operativo en Medellín que permitió desactivar las emisoras ilegales - crédito red social X

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, enfatizó la respuesta institucional: “Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia y articulación institucional, no daremos tregua a quienes operen al margen de la ley”.

Además, aseguró que continuarán las investigaciones para identificar otras redes similares.

Los equipos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades y se iniciaron los procesos sancionatorios previstos en la Ley 1341 de 2009, que contempla multas de hasta 15.000 salarios mínimos y posibles investigaciones penales, según el artículo 257 del Código Penal.

Las entidades participantes también anunciaron un monitoreo permanente del espectro radioeléctrico para prevenir que este tipo de actividades se repitan.

El operativo permitió, además, confirmar antecedentes de interferencias en estas frecuencias, lo que había llevado a reforzar los análisis técnicos y la vigilancia.

Según Villa Mejía, “seguiremos actuando con rigor y presencia permanente. El espectro es un bien público y no permitiremos que se convierta en una amenaza para la seguridad de Medellín y del país. Este es un mensaje claro: donde haya actividad ilegal, allí llegará la autoridad”.

La era digital en las
La era digital en las emisoras radiales de Perú marcó un cambio sustancial en la producción y el consumo de contenido auditivo. Foto: U. de Mendoza

Las consecuencias de no controlar el espectro radial

La preocupación por el uso de emisoras de radio ilegales para el reclutamiento de menores en el suroccidente de Colombia llevó a la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro a solicitar la intervención inmediata de las autoridades.

La mandataria instó al Ministerio de las TIC y a la fuerza pública a identificar y desmantelar estos medios clandestinos, que operan en regiones donde la situación de orden público es especialmente delicada.

La gobernadora en contra del
La gobernadora en contra del reclutamiento de menores mediante emisoras ilegales - crédito Colprensa/AFP

La gobernadora subrayó la responsabilidad del Ministerio de las TIC en la regulación de los espacios electromagnéticos y enfatizó la necesidad de una acción coordinada con la fuerza pública.

Según sus palabras, “ellos, junto con la fuerza pública, deben de dar con el paradero de esas emisoras ilegales que se están generando desde los territorios y que están queriendo reclutar jóvenes y niños para las disidencias”.

Añadió que corresponde a estas entidades “encontrar y ubicar estas emisoras y desmontarlas”.

En paralelo a este llamado, la gobernadora animó a la población a preferir las emisoras institucionales como Radio Policía Cali y Colombia Estéreo del Ejército Nacional.

Destacó que a través de estos canales, la ciudadanía puede acceder a información confiable y entretenimiento, al tiempo que respalda a las fuerzas de seguridad.

En sus palabras, “escuchamos buena música, nos informamos y apoyamos las emisoras de nuestros héroes de la Patria”.

Temas Relacionados

Emisoras MedellínEmisoras clandestinasCinco emisoras ilegalesInterferencia estaciones de radioPolicía del Valle de AburráServicios de emergenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Karol G dejó ver el detrás de sus ensayos para los próximos shows que tendrá tanto en Brasil como en París: “Enfocada”

‘La Bichota’ mostró cómo se prepara para el que será su regreso a los escenarios, luego de estrenar el álbum ‘Tropicoqueta’ con el que se espera esté de gira en 2026: “Trabajando en muchos proyectos a la vez”

Karol G dejó ver el

El expresidente Duque destacó su relación con Israel y, tras reunión con Benjamín Netanyahu, le lanzó un dardo a Petro

El exmandatario, que ocupó el cargo antes de la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, señaló que espera que el próximo gobierno “tenga un sentido de respeto por las relaciones internacionales y el respeto por Israel”

El expresidente Duque destacó su

Francesa radicada en Medellín publicó video con las agresiones de la que es víctima cotidianamente en la calle: “5 kilómetros, 15 situaciones de acoso”

La “francesa paisa”, como es conocida, mostró el asedio callejero al que se ha visto expuesta con un experimento social por varios sectores de la capital antioqueña

Francesa radicada en Medellín publicó

Continúan las críticas a Vive Claro: mostraron los altos precios de su carta y solo los chicles cuesta 8 mil pesos

El estreno del Vive Claro Music Center en Bogotá, con un concierto de Green Day, generó críticas por los altos precios de alimentos y bebidas, además de reclamos de vecinos del sector Salitre por el ruido

Continúan las críticas a Vive

Tras polémica por fotos con Netanyahu, Iván Duque compartió foto con Isaac Herzog, presidente de Israel

El expresidente colombiano dijo que el motivo del encuentro fue establecer un diálogo sobre tecnología, innovación y comercio

Tras polémica por fotos con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dejó ver el

Karol G dejó ver el detrás de sus ensayos para los próximos shows que tendrá tanto en Brasil como en París: “Enfocada”

Continúan las críticas a Vive Claro: mostraron los altos precios de su carta y solo los chicles cuesta 8 mil pesos

Melina Ramírez contó el impacto que le causó separarse de su hijo Salvador: “Lloré 15 días antes y no podía dormir”

Yina Calderón mostró su avance en el boxeo y lanzó una indirecta a su contrincante Andrea Valdiri: “El que menos corre vuela”

Esta es la famosa actriz que se le midió a concursar en ‘Miss Universe Colombia’: compite por Cundinamarca

Deportes

Nueva baja en el FPC:

Nueva baja en el FPC: Águilas Doradas confirmaría la salida del técnico Pablo de Muner

Exjugador de Millonarios aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner ganó la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”