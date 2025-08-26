Colombia

Continúan las críticas a Vive Claro: mostraron los altos precios de su carta y solo los chicles cuesta 8 mil pesos

El estreno del Vive Claro Music Center en Bogotá, con un concierto de Green Day, generó críticas por los altos precios de alimentos y bebidas, además de reclamos de vecinos del sector Salitre por el ruido

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Polémica por altos precios tras
la inauguración del Vive Claro Music Center en Bogotá - crédito @cmejia26 - @Miguel_G_1_1/X

El Vive Claro Music Center debutó en Bogotá el domingo 24 de agosto con un multitudinario concierto de Green Day, que reunió a más de cuarenta mil asistentes y marcó la inauguración oficial del nuevo recinto.

Sin embargo, el evento trascendió lo musical y se convirtió en el centro de una polémica por los precios altos de alimentos y bebidas, así como por las quejas de los vecinos de la zona Salitre debido al ruido.

La apertura del Vive Claro Music Center representó la llegada de un nuevo escenario multipropósito a la capital colombiana.

El concierto de Green Day, que celebró los 30 años de trayectoria de la banda estadounidense, fue el primer gran espectáculo en este espacio, que busca consolidarse como el principal recinto de entretenimiento de gran formato en Bogotá gracias a la alianza entre Claro y Ocesa Colombia.

La atención del público se centró rápidamente en la controversia por los precios de la carta de alimentos y bebidas. Fotografías de la lista oficial, compartidas por asistentes en redes sociales, evidenciaron valores que muchos calificaron de excesivos.

Entre los productos destacados se encuentran la cerveza Club Colombia dorada de 473 ml a veinte mil pesos, la Budweiser de 269 ml a catorce mil pesos, la Corona extra lata de 269 ml a 18.000 pesos y la Póker lata de 330 ml a catorce mil pesos.

En cuanto a destilados, una botella de tequila Cuervo de 750 ml alcanzó los 390.000 pesos; el ron Viejo de Caldas de 1.000 ml se ofreció a 210.000 pesos, y el aguardiente Cristal Verde y Amarillo de 1.000 ml figuraron en la carta por 190.000 y 210.000 pesos respectivamente.

Los precios de las bebidas sin alcohol y los pasabocas también generaron indignación. El agua de 600 ml se vendió a 10.000 pesos, las gaseosas a 12.000 pesos, Powerade a 16.000 pesos y Red Bull a 15.000 pesos. Entre los paquetes, un DeTodito costó 20.000 pesos, las papas 15.000 pesos y los chicles 8.000 pesos. Usuarios en X y otras plataformas replicaron imágenes y comentarios sobre estos valores, lo que amplificó la discusión en el entorno digital.

