Alarmante panorama: más de 500 estudiantes de colegios públicos de Bogotá se han intentado quitar la vida en 2025

Las cifras llaman la atención de la Secretaría de Educación para que le ponga el ojo a los casos de violencia en entornos escolares de la ciudad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El cabildante lanzó una alerta sobre los intentos de suicidio en instituciones públicas - crédito @ElJuliSastoque/x

Los estudiantes de colegios públicos de Bogotá enfrentan barreras en el acceso a orientación escolar en materia de salud mental que se ven reflejadas en las cifras de intento de suicidio frente a los menores que hacen parte de instituciones educativas privadas. En lo que va de 2025, se han registrado 522 casos en los que niños, niñas y adolescentes de instituciones oficiales intentan quitarse la vida.

De acuerdo con el concejal Julián Sastoque, de la Alianza Verde, dichos casos representan el 75% del total registrado en toda la ciudad y prenden las alarmas de la calidad de los departamentos de psicología y orientación escolar de los cerca de 750 colegios públicos que hay en la capital, según la Secretaría Distrital de Planeación.

Las cifras fueron reveladas por el cabildante, que argumentó que recibió la denuncia de la orientadora escolar de un plantel educativo sobre las falencias de los servicios de salud mental ofrecidos por la institución para los menores, por lo cual, el concejal desplegó una investigación que sacó a la luz un panorama que calificó como “alarmante”.

“En lo que va del año 2025 llevamos 522 casos, que son el 75% del total de todos los intentos de suicidio de estudiantes en la ciudad de Bogotá, lo cual muestra una evidente brecha en el acceso oportuno a la atención en salud mental para nuestros niños, niñas y jóvenes”, explicó Sastoque en un video publicado en sus redes sociales.

Sumado a esto, cuestionó la carga laboral de los profesionales de la salud mental de cada uno de los planteles educativos oficiales que, en promedio, deben atender 387 menores, lo que para el cabildante, le resta calidad y efectividad a la atención oportuna de las situaciones que puedan motivar a los estudiantes a atentar contra su propia vida.

El 75% de los casos de la ciudad se concentran en colegios oficiales - crédito Colprensa

Y es que, de acuerdo con Sastoque, uno de los factores que influye en los altos indicadores es la violencia en entornos escolares que, en su mayoría, es ejercida por los mismos estudiantes en contra de sus propios compañeros de clase. En lo que va de 2025, se han presentado 22.000 casos de este tipo en los que los protagonistas son los menores de edad.

A su vez, alertó que las localidades en las que más se registran agresiones entre los menores de colegios oficiales son Ciudad Bolívar, con 717 casos, Kennedy (689), Bosa (659) y Usme (504), lo que demuestra la urgencia, no solo de la atención a las víctimas de las agresiones, sino de prevención de los hechos de violencia.

Frente a este preocupante panorama, el concejal Sastoque hizo un llamado a la Secretaría de Educación de la ciudad para que no ignore el llamado de auxilio de los estudiantes de colegios oficiales de la ciudad e implemente estrategias que permitan prevenir el acoso escolar que deriva en agresiones de todo tipo y pueden influir en la decisión de los menores de quitarse la vida.

El concejal realizó la denuncia a través de sus redes sociales - crédito @ElJuliSastoque/x

No obstante, el cabildante presentó un proyecto ante la corporación a la que pertenece para que en cada institución, además del orientador escolar, se cuente con un brigadista en primeros auxilios psicológicos que trabaje de la mano con los docentes para identificar y prevenir los casos de violencia dentro de las aulas de clase.

Sobre su iniciativa, Sastoque explicó que busca proteger de manera prioritaria la salud mental de los menores, así como la de los docentes, garantizando atención oportuna que puede ser determinante cuando se trata de salvar vidas.

Sastoqeu hizo un llamado a la Secretaría de Educación de la ciudad - crédito Secretaría de Educación de Bogotá

“Por eso desde el Concejo de Bogotá hemos hecho lo propio con un proyecto pidiendo que en cada institución educativa haya al menos un brigadista en primeros auxilios psicológicos que pueda formar especialmente a los maestros para conocer de primera mano esas herramientas y conocimientos mínimos para contener una crisis emocional”, precisó el concejal.

