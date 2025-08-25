Icetex anunció convocatoria para becas de magíster en universidades chilenas acreditadas: estos son los requisitos para participar

El programa busca fortalecer la formación de capital humano avanzado en Latinoamérica y el Caribe - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Icetex anunció una nueva convocatoria para que personas colombianas interesadas en cursar un magíster en diferentes áreas en universidades chilenas acreditadas puedan hacerlo sin intermediarios y directamente con la entidad, solo si cumplen con los requisitos establecidos.

El proceso de postulación estará disponible hasta las 5:00 p. m., (hora colombiana) del 3 de octubre de 2025 y ofrece programas presenciales y virtuales, con una duración de 24 meses. El inicio de los estudios podrá ser entre marzo y septiembre de 2026, y finalizará en marzo de 2028.

El objetivo de este programa es fortalecer la formación de capital humano avanzado, facilitando la participación de profesionales de Latinoamérica y el Caribe en maestrías ofrecidas por instituciones chilenas de educación superior reconocidas por su excelencia. El programa está dirigido a personas colombianas con título profesional que trabajen como académicos en universidades acreditadas de alta calidad en Colombia, o en entidades públicas o privadas relacionadas directamente con el área del programa a cursar.

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que trabajen en universidades acreditadas o entidades relacionadas con el área de estudio - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los requisitos destacan: edad superior a 20 años e inferior a 65 años al cierre de la convocatoria; título profesional de pregrado expedido o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia; promedio mínimo acumulado de pregrado de 3,7 sobre 5,0; y preferiblemente experiencia profesional de al menos 12 meses posterior al título universitario. Adicionalmente, quienes hayan sido beneficiarios de créditos Icetex o fondos en administración deben estar al día en sus obligaciones.

Las postulaciones solo serán válidas si se presentan a través de la plataforma autorizada de Icetex y deberán acompañarse de la admisión definitiva emitida y firmada por la universidad chilena correspondiente. La aceptación al programa de magíster y los eventuales costos de este proceso son responsabilidad exclusiva de la persona postulante. Solo serán considerados los programas incluidos en el Anexo 1 – Programas de Magíster Acreditados CNA, accesible a través del enlace publicado en la convocatoria.

El proceso de selección establece que las candidaturas serán evaluadas exclusivamente por el Comité de Selección de Agcid (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo), cuya decisión será inapelable. La fecha de cierre de la convocatoria por parte de Icetex es distinta a la de Agcid, ya que el Icetex realizará un proceso de preselección antes de oficializar las postulaciones ante la agencia chilena.

Entre los requisitos figuran tener entre 20 y 65 años, título profesional y promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 - crédito Freepik

Entre los beneficios para las personas seleccionadas en modalidad presencial se encuentran el pago del arancel, matrícula y costos de titulación hasta un máximo de cuatro o seis trimestres académicos, estipendio mensual de $600.000 pesos chilenos, seguro médico durante la vigencia de la beca y una asignación única de $90.000 pesos chilenos para libros y materiales.

No obstante, los beneficios económicos y de seguro no aplican para estudios bajo modalidad virtual. No están cubiertos otros gastos como trámites de visa, costos de postulación, tasas de embarque o viajes de retorno al país de origen.

No se aceptarán postulaciones de personas extranjeras con visa de residencia o trabajo en Chile, ni de postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario de esta beca u otra de Agcid. En caso de que dos cónyuges postulen simultáneamente, solo uno podrá obtener la beca si es seleccionado.

Los beneficios para modalidad presencial incluyen pago de matrícula, arancel, seguro médico y estipendio mensual - crédito Icetex

Toda la documentación deberá presentarse digitalmente a través de la plataforma indicada por Icetex y no se recibirán documentos en físico, salvo posterior requerimiento para personas seleccionadas. La omisión de requisitos o la entrega de documentación falsa será causa de eliminación.

Según lo informado por el Icetex, el resultado final se comunicará a partir de la segunda quincena de noviembre de 2025. El Gobierno de Chile dará prioridad a candidaturas de funcionarios públicos o académicos de universidades reconocidas oficialmente en Colombia. Para consultar los programas de magíster disponibles, las personas interesadas pueden dirigirse al Anexo 1 – Programas de Magíster Acreditados CNA publicado en la plataforma oficial de la convocatoria.