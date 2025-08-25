César Gaviria aseguró que el Gobierno Petro está implementando una política de “expropiación indirecta” a las propiedades de los colombianos: “Optó por acudir a figuras antidemocráticas”

César Gaviria, expresidente de Colombia - crédito Europa Press/Contacto/El Tiempo

El expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, afirmó que “el Gobierno avanza con una estrategia de expropiación indirecta en extensas zonas del territorio nacional.

Según el exmandatario, el presidente Gustavo Petro “optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.

