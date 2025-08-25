Acción de tutela de Mateo Varela contra Yina Calderón por declaraciones en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre videos íntimos

Mateo Varela y Yina Calderón, 'La casa de los famosos Colombia 2025' inician acercamientos - crédito @lacasadelosfamosostv.col/Instagram y cortesía Canal RCN

La controversia entre Mateo Varela, conocido como “Peluche” en La casa de los famosos Colombia, y Yina Calderón, DJ e influencer, llegó a los tribunales.

Varela, que también fue participante del reality del Canal RCN, solicitó mediante acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales, tras las declaraciones hechas por Calderón acerca de la supuesta existencia de videos íntimos en los que él aparecería.

El documento de tutela, radicado ante el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín bajo el número 20251434 y gestionado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, detalla que el origen de la polémica radica en varias intervenciones públicas de Calderón en redes sociales y medios de comunicación.

Entre las afirmaciones hechas figuran expresiones sobre la posesión de videos donde Varela aparecería “introduciendo objetos en sus partes íntimas”, así como comentarios en los que se le calificó de ser “modelo webcam”.

Según el memorial, una de las declaraciones señaladas por el abogado de Varela corresponde a un video en vivo en Tiktok, realizado el 19 de mayo de 2025, donde Yina Calderón, junto con otras personas, discutió sobre la supuesta existencia de este tipo de contenido.

El 24 de julio de 2025, Calderón reiteró la acusación en otro directo en a través de la misma red social donde tiene su canal, junto a una excompañera del reality.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, Calderón volvió a hacer alusión a Varela en el programa “La corona Tv” del canal Citytv, refiriéndose a él y a su pareja, Norma Nivia, con calificativos y nuevas insinuaciones sobre el contenido íntimo.

El abogado de Varela adjuntó como soportes varios videos obtenidos de redes sociales y medios, así como capturas de pantalla y enlaces a publicaciones donde, según se consigna en la tutela, “se puede comprobar que se trata de la señora Yina Calderón, realizando comentarios sobre mi representado el señor Mateo Varela”. Además, el documento hace especial énfasis en el impacto de estas declaraciones, asegurando que han generado una oleada de comentarios negativos y afectaciones a la imagen, la vida profesional y personal de Varela.

En el texto presentado al juzgado, se solicita la protección judicial de los derechos fundamentales de Mateo Varela que, a juicio de su apoderado, han sido vulnerados por las manifestaciones de Calderón. El memorial menciona explícitamente el daño al buen nombre, la honra y la imagen de Varela, y argumenta que la viralización de los comentarios, pese a la naturaleza efímera de los videos en vivo de TikTok, ha tenido repercusiones persistentes en redes sociales y espacios mediáticos.

Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen enlaces y referencias a notas de prensa, incluidos materiales de diferentes medios de comunicación donde circuló la noticia donde las declaraciones de Calderón fueron recogidas y amplificadas. El documento de tutela también precisó los medios establecidos para notificaciones a Calderón, validando los datos de contacto a través de un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Desde que la disputa tomó estado público, varias de las afirmaciones realizadas por Calderón han circulado ampliamente en plataformas digitales y medios, aumentando la visibilidad del caso. Las instancias judiciales ahora deberán determinar si las declaraciones constituyen una vulneración a los derechos fundamentales invocados por Mateo Varela y si corresponde la imposición de medidas de protección o rectificación.

Asimismo, entre las peticiones que hizo el denunciante destacan las de eliminar el contenido en el que se promueva dicha información sobre los videos íntimos del exparticipante del reality del Canal RCN, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.