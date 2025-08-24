Colombia

Marta Lucía Ramírez envió contundente mensaje a los militares de Venezuela: “Apártense del régimen criminal y terrorista”

La excanciller de Colombia le pidió a las Fuerzas Armadas del vecino país, atender al llamado y unirse por la democracia y la libertad del pueblo

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La excanciller Marta Lucía Ramírez
La excanciller Marta Lucía Ramírez hizo un último llamado a las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a las Fuerzas Militares de Venezuela de apartarse del régimen de Nicolás Maduro y aliarse a los políticos que quieren el bien para dicha nación.

Este es el último llamado a las Fuerzas Militares de Venezuela para colocarse del lado de la democracia, la constitución y el pueblo, apartándose del régimen dictador, criminal y terrorista por el que en buena hora EEUU hoy ofrece una jugosa recompensa. Ojalá atiendan el llamado”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La excanciller citó un mensaje de la opositora venezolana María Corina Machado, que por medio de un video dijo: “Oficiales de la Fuerza Armada, hemos llegado al momento histórico final de este conflicto y nosotros estamos decididos a resolverlos. Tienen que escoger o se hunden en la sumisión y la vergüenza o dan el paso y se salvan convirtiéndose en verdaderos patriotas”.

Pronunciamiento de Marta Lucía Ramírez
Pronunciamiento de Marta Lucía Ramírez sobre situación de Venezuela - crédito @mluciaramirez

El pronunciamiento de Machado hizo que Marta Lucía Ramírez hiciera el llamado a todos los militares venezolanos de ponerse de lado de la verdad, recordando el despliegue militar de Estados Unidos por el mar Caribe.

“Por Dios!! La disuasión militar que en buena hora desplego EEUU en el Caribe. no es contra Venezuela. Es contra Maduro y sus aliados criminales dentro y fuera de Venezuela. La defensa de la soberanía llama a apoyar esta acción histórica no a buscarle peros”, señaló.

Marta Lucía Ramírez habló del
Marta Lucía Ramírez habló del despliegue militar de EEUU por el mar Caribe - crédito @mluciaramirez

Ramírez finalizó sus mensajes con una foto de Edmundo González y María Corina Machado agradeciéndoles por su arduo labor y recalcando que la victoria para Venezuela está próxima.

No solo Venezuela, sino también Colombia, debemos agradecer a @MariaCorinaYA por su gesta, cuya victoria final está próxima“, recalcó.

Marta Lucía Ramírez afirmó la
Marta Lucía Ramírez afirmó la libertad de Venezuela está cerca - crédito @mluciaramirez

Gobierno de Donald Trump implementa estrategia para atacar las finanzas ilegales de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos implementa una ofensiva directa para golpear las finanzas ilegales del régimen de Venezuela, con el objetivo de facilitar la salida de Nicolás Maduro del poder.

La estrategia parte de la premisa de que “Maduro podría caer cuando todos sus socios militares y políticos asuman que ya no puede proteger las ganancias millonarias de los negocios ilegales que se hacen bajo la sombra del régimen caribeño”.

La administración encabezada por Donald Trump en Washington ejecuta un plan que incluye operaciones militares y sanciones financieras diseñadas para cortar los flujos de recursos del Cartel de los Soles.

Este cartel, liderado por Maduro y conformado por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, participa en el tráfico de cocaína, fentanilo, petróleo, oro y uranio hacia destinos en América Central, Europa, Medio Oriente y África.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) declaró a la organización como grupo terrorista internacional, medida que marcó un cambio en la presión internacional sobre la dictadura venezolana.

La política de la Casa Blanca se articula también con el empleo de fuerzas navales. Más de 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina zarparon en los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima para establecer vigilancia frente a las costas venezolanas.

Recompensa Nicolás Maduro 50 millones
Recompensa Nicolás Maduro 50 millones de dólares - crédito (DEA / Departamento del Tesoro)

El despliegue militar incluye aviones, submarinos y recursos de inteligencia orientados a dificultar las operaciones marítimas ilegales que sostienen a la cúpula chavista.

La orden ejecutiva autorizó el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga y contempló la ejecución de operaciones en el mar y en otros territorios.

La administración de Trump apuesta por restringir los fondos que mantienen la fidelidad entre militares y fuerzas de seguridad del régimen, cálculo que busca propiciar fracturas internas y desatar una eventual transición.

La estrategia incluye recompensas millonarias. El Departamento de Justicia anunció una recompensa de 50 millones de dólares por datos que posibiliten la captura de Maduro, cifra que supera la que se fijó en su momento para criminales como Osama Bin Laden.

Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes”, expresó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

El plan estadounidense contempla una segunda fase, que podría incluir sabotajes contra laboratorios y almacenes del cartel, operados en coordinación con sectores disidentes dentro del propio régimen.

Temas Relacionados

Martha Lucía RamírezMilitares venezolanosRégimen venezolanoTerrorismo en VenezuelaNicolás MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Seguidores de la pareja en redes sociales no han dejado pasar desapercibidos los detalles que levantaron sospechas de ruptura, pues la creadora de contenido y el empresario no han vuelto a posar juntos

Tras el nacimiento de su

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Las autoridades detallan que este sujeto estaría involucrado en el homicidio de un ciudadano en el departamento por cobros extorsivos

Cayó alias Garrote, cabecilla de

“Petro es coqueto y blando con los criminales, y virulento verbalmente con la oposición legal y pacífica”: Héctor Abad Faciolince

El autor de ‘El olvido que seremos’ sostuvo que los recientes ataques terroristas, incluido el derribo de un helicóptero y decenas de muertos en Cali y Antioquia, son la prueba más clara del fracaso de la “paz total”

“Petro es coqueto y blando

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

Gustavo Petro exigió a la Procuraduría investigar a ficha del gobernador de Antioquia: publicó polémicas fotos de Iván Cepeda

El jefe de Estado pidió a Gregorio Eljach indagar sobre posibles violaciones a la ley después de que el secretario de Seguridad de ese departamento, Luis Eduardo Martínez, se refiriera a la precandidatura del senador del Pacto Histórico

Gustavo Petro exigió a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Tras el nacimiento de su

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Taliana Vargas reveló detalles de cómo inició su relación con Alejandro Éder al que conoció por su mánager: “Fue en Cartagena”

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino