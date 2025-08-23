Colombia

Histórico en La Guajira: ya puede estudiar Medicina sin salir del departamento, así será el nuevo programa de Uniguajira

El reconocimiento ministerial posiciona a la institución en un selecto grupo de universidades en la región. La noticia genera entusiasmo y refuerza la identidad académica del territorio

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La Universidad de La Guajira
La Universidad de La Guajira abrirá el programa de Medicina tras recibir aval del Ministerio de Educación - crédito Programa de posgrado para especialización en medicina humana

La noticia que muchos en La Guajira esperaban por fin se hizo realidad, la Universidad de La Guajira abrirá el programa de Medicina, tras recibir el aval del Ministerio de Educación. La decisión marca un hito en la historia académica de la región y responde a una necesidad que desde hace años venían reclamando comunidades, estudiantes y autoridades locales, formar profesionales de la salud dentro del propio territorio.

La autorización no llegó de la noche a la mañana. El programa pasó por rigurosas evaluaciones administrativas y académicas, los mismos filtros a los que se somete cualquier universidad en el país antes de ofrecer un pregrado en Medicina. Con el visto bueno oficial, la institución podrá ahora incorporar este nuevo capítulo a su oferta educativa.

El nuevo programa de Medicina
El nuevo programa de Medicina responde a una demanda histórica de la región y fortalece la oferta académica local - crédito @Uniguajira/Instagram

El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por la comunidad universitaria como por el propio ministerio. En un comunicado, la cartera de Educación resaltó la importancia de este paso: “La institución entra a fortalecer su oferta académica y a responder a una de las mayores necesidades del departamento, contar con más profesionales de la salud formados en la región”.

La universidad, por su parte, celebró el logro en redes sociales. En un mensaje que rápidamente circuló entre estudiantes y egresados, expresó: “Hoy somos una de las cinco universidades públicas del Caribe colombiano en ofertar este programa de manera propia, un logro que cobra mayor fuerza al nacer desde La Guajira, un territorio que sigue demostrando su capacidad de formar talento, transformar realidades y proyectarse al mundo”.

Más allá del simbolismo, el programa de Medicina llega con un componente práctico sólido. Según explicó el ministerio, los estudiantes tendrán acceso a 20 escenarios de práctica, entre hospitales, clínicas y centros de atención, lo que permitirá una formación cercana a la realidad de los servicios de salud en la región. Este detalle no es menor en un departamento donde el acceso a la atención médica es un desafío histórico.

La formación incluirá prácticas en
La formación incluirá prácticas en 20 hospitales y centros de salud, clave para la realidad sanitaria de La Guajira - crédito Universidad de La Guajira

El lanzamiento del programa coincidió con otro anuncio importante, la designación de su primera directora. La elegida fue Surisaday Gutiérrez Alturo, médica formada en la Universidad de Santander, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, con estudios en Gerencia Estratégica en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente residente de segundo año en cirugía plástica y reconstructiva. La universidad la presentó como la encargada de liderar el inicio de esta nueva etapa académica, que requerirá tanto gestión institucional como cercanía con las comunidades.

Aunque las inscripciones aún no están abiertas y el programa todavía no aparece en la página web oficial de la universidad, se espera que una vez esté disponible la información, los aspirantes puedan conocer las sedes en las que se ofrecerá. La Uniguajira cuenta con presencia en Riohacha, Maicao, Villanueva y Fonseca, lo que amplía el alcance del programa en distintas zonas del departamento.

El impacto de esta decisión va más allá de la frontera regional. Con esta aprobación, la Universidad de La Guajira se suma a la lista de 19 instituciones públicas que actualmente forman médicos en Colombia. Para el Ministerio de Educación, se trata de una apuesta por descentralizar la formación en salud, llevándola a territorios que históricamente han tenido menos oportunidades de acceso. Como expresó la entidad: “El programa se suma a la oferta de 19 Instituciones de Educación Superior públicas que ya forman médicos en el país, consolidando una apuesta nacional por descentralizar la formación médica y permitir en territorios históricamente excluidos el acceso a carreras estratégicas en salud”.

La Universidad de La Guajira
La Universidad de La Guajira se suma a las 19 instituciones públicas que forman médicos en Colombia - Corte Constitucional

El contexto de La Guajira hace que este paso tenga un valor adicional. No solo se amplía la posibilidad de que jóvenes del departamento accedan a la carrera de Medicina sin tener que migrar a otras ciudades, también se sientan las bases para que en el mediano plazo la región cuente con más médicos formados localmente, con un conocimiento profundo de la realidad social y sanitaria de su gente.

