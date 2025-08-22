Colombia

Revelan declaración de Luis Carlos Reyes en la que acusa al senador Jairo Castellanos de pedir cargos: “Nos iban a castigar”

El exdirector de la Dian y exministro aseguró que el congresista quería ubicar a una persona en la aduana de Cúcuta. Habría amenazado con quitarle recursos a la entidad si no se cumplía con su petición

Luis Carlos Reyes señaló a Jairo Castellanos de haber advertido una reducción del presupuesto para la Dian, si no se ubicaba a una persona en un cargo - crédito Presidencia y @JairoSenador50/X

El exministro de Comercio, Industria y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes denunció ante las autoridades y los medios de comunicación las presiones que ejercieron ciertos políticos para ubicar a determinadas personas en cargos en la Dian. Algunas de las personas salpicadas en el escándalo hacen parte o estuvieron en el Gobierno nacional y en el Congreso de la República.

Tiempo después de que sus denuncias acapararan los titulares de la prensa, se conoció parte de la declaración que dio ante el magistrado Misael Rodríguez de la Corte Suprema de Justicia el 14 de febrero de 2025, dando a conocer detalles sobre las irregularidades. Su testimonio fue revelado por Blu Radio.

De acuerdo con los videos divulgados por el medio, el exfuncionario habría sido presionado por el senador Jairo Alberto Castellanos, que, presuntamente, habría hecho peticiones de cargos. Aseguró que, si no cumplía con esa solicitud, sufriría las consecuencias. Estos hechos se presentaron en 2022, en un debate de adición presupuestal para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023. Dicha adición era requerida para la Dian, que entonces estaba en ampliación de planta.

(Castellanos) insistió en que teníamos que nombrar esa persona en la aduana de Cúcuta, o, de lo contrario, nos iban a castigar. Pues el castigo en este caso iba a ser modificar el presupuesto, la edición presupuestal de la Dian, para quitarle recursos a la Dian”, detalló el exfuncionario.

Según precisó, el senador, junto con otros congresistas, firmaron después una proposición para que en la adición presupuestal de 2023 se le quitaran $200.000 millones a la entidad, con el fin de que fueran trasladados a la Ungrd, envuelta en un enorme caso de corrupción.

