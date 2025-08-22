Colombia

La región Caribe quiere ser autónoma: harán referendo regional en 2026 para convertirse en entidad territorial

Habitantes de la zona norte decidirán mediante votación si apoyan el cambio institucional que busca darle competencias propias a la región y nuevos órganos de gobierno

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El gobernador del Atlántico aseguró
El gobernador del Atlántico aseguró que se propone un proyecto de ley que permita hacer un mecanismo de participación para que el Caribe sea una entidad territorial - crédito Google Earth y @veranodelarosa/X

El proceso para que la región Caribe se convierta en una entidad territorial autónoma entró en una fase decisiva, de acuerdo con las declaraciones del gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

La iniciativa, liderada por el mandatario departamental, contempla el desarrollo de un referendo vinculante y la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información que dio el funcionario en entrevista con Caracol Radio, la propuesta ya recibió el respaldo de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), lo que habilita la ruta legislativa para transformar la actual Región de Administración y Planeación (RAP Caribe) en una entidad territorial con competencias propias.

Dijo el gobernador que, entre agosto y diciembre de 2025, está previsto que el proyecto se someta a debate y eventual aprobación.

El objetivo es que el 8 de marzo de 2026, día de elecciones parlamentarias, se celebre el referendo regional para que los ciudadanos de la zona decidan sobre la autonomía.

Eduardo Verano de la Rosa, en diálogo con el medio radial, detalló que la nueva figura territorial no implicará la desaparición de los departamentos existentes.

Se contempla la creación de una estructura supradepartamental que incluiría un gobernador regional elegido por voto popular, una asamblea legislativa regional y la formulación de un plan de desarrollo regional propio.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano,
Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, asegura que avanza proyecto de que el Caribe sea una región autónoma - crédito Colprensa

Ya en 2024, cuando se trabajaba en el proyecto, el mismo gobernador dijo que lo que se quiere solucionar es la centralización del país, que genera más desafíos para la región.

“Muchas decisiones que se toman desde el centralismo están en contravía de lo que realmente queremos en los territorios, hay acciones puntuales que necesitan del concurso directo de las autoridades locales y no como ocurre hoy que desde Bogotá se decide en qué se invierte aquí con un desconocimiento de nuestras realidades“, dijo.

También dijo, en ese momento que “nadie nos va a hacer esa tarea, estamos trabajando para que las regiones se conviertan en entidades territoriales para que haya mayor participación en las decisiones que les afectan y más instituciones sólidas que administren mejor los recursos y la fecha clave debe ser el 26 de marzo del año 2026 por la trascendencia colectiva, masiva y política que tendrá la gente cuando le diga sí a la formación del Caribe como una región autónoma en el marco de la unidad nacional, y esa voz la levantaremos fuerte desde el Caribe”.

En qué va la iniciativa

“Se autorizó y se aprobó el proceso de la Región Caribe para que transite de la RAP a la RED, es decir, la Región como entidad territorial”, declaró Verano de la Rosa. El mandatario comparó la propuesta con modelos de autonomías regionales implementados en países como España y Francia.

Caracol Radio puntualizó que, a diferencia del “voto Caribe” realizado en el pasado 8 de marzo, esta vez el referendo tendrá un efecto jurídico obligatorio, sustentado en los artículos 306 y 307 de la Constitución nacional.

La iniciativa aún debe pasar
La iniciativa aún debe pasar por el legislativo para poder efectuarse - @SenadoGovCo/X

“El referéndum esta vez tendría efectos jurídicos vinculantes y por lo tanto, sí habría el paso de RAP a RET, tal como está en la Constitución del año 91″, dijo Verano.

De aprobarse el proyecto y conseguir mayoría simple, la región Caribe adquiriría autonomía para gestionar directamente amplios aspectos de la vida pública, incluidos temas de infraestructura, desarrollo económico y medioambiente, dijo el mandatario.

Así funcionaría el proceso

El proceso no establece un umbral mínimo de participación, pero sí exige mayoría afirmativa para que el resultado sea válido. Durante el ejercicio anterior, el 99% de los votantes apoyó la iniciativa, recordó Verano en el diálogo citado.

El cronograma presentado por el gobernador del Atlántico marcó diciembre de 2025 como fecha límite para la aprobación parlamentaria del proyecto, lo que dejaría abierta la convocatoria al referendo en marzo de 2026.

El gobernador del Atlántico es
El gobernador del Atlántico es el que está encabezando la iniciativa - crédito @veranodelarosa/X

“Ese es el cronograma. Hoy se corroboró ese esquema. Es como un estado regional”, enfatizó el mandatario.

Eduardo Verano de la Rosa sostuvo que avanzar hacia la condición de entidad territorial permitirá a la región Caribe definir prioridades y administrar recursos de forma directa, complementando las actuales competencias departamentales. La decisión final corresponderá a los habitantes del Caribe colombiano tras el desarrollo del proceso legislativo y el referendo.

Temas Relacionados

Región CaribeEntidad territorial autónomaCentralizaciónEduardo Verano de la RosaColombia-Noticias

Más Noticias

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

El embajador cultural de Colombia compartió su frustración luego de que la plataforma le restringiera su cuenta por un video sobre el mambe

El influenciador Dominic Wolf denunció

Atentado en Cali: testimonio de uno de los comerciantes tras camión con siete cilindros que no detonó: “Donde explote nos extermina a todos”

Juan Barceló contó cómo vivió, junto a sus empleados, los minutos de angustia, luego de la explosión que dejó seis muertos y más de sesenta heridos

Atentado en Cali: testimonio de

Gustavo Bolívar fue chiflado en el congreso de Anato en Medellín

El foro evidenció la polarización política tras las declaraciones del precandidato presidencial de izquierda, quien fue interrumpido por el público al criticar la gestión de varios expresidentes con respecto a la lucha antidrogas

Gustavo Bolívar fue chiflado en

Dani Duke aclara el retiro temporal de La Liendra en redes sociales y pide comprensión a sus seguidores: “Su labor demanda mucha creatividad”

La ‘influencer’ habló sobre el estado emocional del creador de contenido, explicó las razones detrás de su ausencia y aseguró que respetará su privacidad hasta que decida volver

Dani Duke aclara el retiro

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

El futbolista colombiano anotó el gol del triunfo en la Supercopa de Alemania y recibe reconocimiento de leyendas, como Jürgen Klinsmann, que destaca su rápida adaptación al equipo bávaro

Histórico futbolista de la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali: testimonio de

Atentado en Cali: testimonio de uno de los comerciantes tras camión con siete cilindros que no detonó: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

ENTRETENIMIENTO

El influenciador Dominic Wolf denunció

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

Dani Duke aclara el retiro temporal de La Liendra en redes sociales y pide comprensión a sus seguidores: “Su labor demanda mucha creatividad”

Karen Sevillano apareció con importante recomendación para sus seguidores tras atentado en Cali: “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”

Cami Pulgarín criticó proyecto del alcalde Federico Gutiérrez de construir una playa en Medellín: “Mejor inviertan en seguridad”

Andy Rivera se sumó a iniciativa de Julián Pinilla, les dio serenata a mujeres en las calles de Bogotá y las invitó a su concierto en el Movistar Arena: “Mi amor, no estás sola”

Deportes

Histórico futbolista de la selección

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

Así fue la ovación que recibió Egan Bernal durante la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Peñarol de Uruguay le echó la culpa al árbitro colombiano Wilmar Roldán de su eliminación ante Racing de la Copa Libertadores: “Hubo una tendencia clara para dejarnos afuera”

Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador