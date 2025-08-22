Hijo de músico de la FAC herido por explosión de carro bomba en Cali, contó las afectaciones de su padre: “Ya se vio en el suelo con fragmentos en todo el cuerpo”

Seis muertos y más de 70 heridos dejó explosión de carro bomba en Cali - crédito @davidmorales981/X

El atentado en Cali en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez dejó seis personas fallecidas y más de 70 heridos.

Entre los afectados se encuentra un músico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), padre de Charly Quiñones, y que resultó gravemente herido tras la detonación de un vehículo cargado con explosivos que alcanzó la zona.

El testimonio de su hijo, recogido por Blu Radio, revela el impacto humano detrás de la tragedia.

Charly Quiñones relató que su padre sintió el estallido por la espalda y cayó al suelo con múltiples fragmentos incrustados en el cuerpo, completamente aturdido.

A pesar de la gravedad de sus lesiones, intentó auxiliar a otras personas, incluida una mujer embarazada, aunque su estado físico se lo impidió.

“Él simplemente sintió fue ya el estallido en la espalda atrás, cuando él se dio cuenta, pues ya se vio en el suelo con fragmentos en todo el cuerpo, aturdido, se levantó a tratar de ayudar a otra gente que estaba ahí, pero, pues ya el cuerpo no le daba”, describió Quiñones a Blu Radio.

Trayectoria del músico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

El músico, con 28 años de servicio en la banda de la FAC, permanece bajo observación médica en una clínica de Cali, donde se le realizan exámenes para descartar lesiones internas.

El atentado en Cali en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez dejó seis personas fallecidas y más de 70 heridos - crédito redes sociales/X

Su familia le confirmó al medio de comunicación que ha recibido mensajes de apoyo de colegas, orquestas y representantes del sector cultural de la ciudad, quienes han seguido de cerca su recuperación.

Quiñones ha dedicado su vida a la música, participando en ceremonias oficiales, actos de grado, eventos nacionales y representaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en diferentes regiones del país.

Además, dirige su propia orquesta y ejerce como docente, lo que lo ha convertido en una figura reconocida dentro de la escena artística caleña.

Impacto del atentado y reacciones de la comunidad

El ataque generó una emergencia en la base aérea y sus alrededores. Las autoridades reportaron más de 70 heridos y seis fallecidos, mientras equipos de socorro y personal médico atendieron a las víctimas en distintos centros asistenciales de la ciudad.

La familia del músico, junto con colegas y miembros del sector cultural, expresaron su preocupación y solidaridad con todas las víctimas.

Entre los afectados se encuentra un músico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), padre de Charly Quiñones, y que resultó gravemente herido tras la detonación de un vehículo cargado con explosivos que alcanzó la zona - crédito @davidmorales981/X

En su testimonio, Charly Quiñones subrayó que el atentado no solo representa una agresión contra una institución, sino que afecta directamente a la población civil. Expresó su inquietud por la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de hechos y pidió que la sociedad colombiana se una en torno a la paz. “Esto no es una guerra contra una institución, es contra el pueblo. Ese es el verdadero dolor de lo que pasó”, haciendo un llamado a la reconciliación y al cese de la violencia.

El respaldo recibido por el artista herido refleja el aprecio y la admiración que ha cosechado a lo largo de su carrera, tanto en el ámbito militar como en el artístico.

Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los responsables del ataque, que ya dejo como resultado a un hombre capturado, que sería uno de los responsables de este acto violento. El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en Cali, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional y reforzar las medidas de protección en la ciudad.

Miembros del CTI de la Fiscalía hacen el levantamiento de los cuerpos que dejo el atentado en Cali - crédito Reuters

Las familias de las víctimas, entre ellas la del músico de la FAC, esperan avances en la recuperación de los heridos y confían en que hechos como este no se repitan.

El dolor provocado por este atentado ha dejado una marca profunda en la sociedad caleña, renovando el deseo colectivo de paz y unidad en Colombia.