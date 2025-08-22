Colombia

Expresidente del Senado Efraín Cepeda responsabilizó al Gobierno por atentados violentos en el país: “Esa es la consecuencia directa de una paz total fallida y permisiva”

El senador del Partido Conservador afirmó que el Gobierno ha tenido muchas “concesiones con el crimen”, mientras que las Fuerzas Militares perdieron la iniciativa de contratacar

Juan Sánchez Romero

El senador Efraín Cepeda culpó al Gobierno de ataques contra la población civil y militares en Cali y Amalfi, Antioquia - crédito @EfrainCepeda/X

En medio de las fuertes imágenes y el dolor que dejaron los atentados ocurridos en Amalfi, Antioquia, y Cali, durante el jueves 21 de agosto de 2025, no cesan los pronunciamientos en el país político.

Muchos de ellos atribuyen responsabilidad no solo a los grupos armados, sino al mismo Gobierno.

También es la posición del expresidente del Senado y opositor, Efraín Cepeda, que escribió un contundente mensaje en sus redes sociales, primero, para rechazar los condenables atentados que dejan decenas de muertos y heridos, y para acusar las políticas de Gustavo Petro como desencadenantes de la ola de violencia.

Estas fueron sus palabras: “¿Colombia a merced de los grupos criminales? Esa es la consecuencia directa de una paz total fallida y permisiva que ha debilitado al Estado y fortalecido a los violentos", dijo.

Acusó al Ejecutivo de proceder con cierta tolerancia “y concesiones” con los grupos armados, a juzgar por sus declaraciones, mientras que las Fuerzas Militares no cuentan con la plena robustez para contraatacar.

“El país no puede seguir siendo rehén de quienes imponen el terror mientras el Gobierno responde con indulgencia. Presidente, es hora de actuar con firmeza. Devuélvale la ofensiva a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Ellos son los llamados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a derrotar a quienes desafían la autoridad del Estado. No más concesiones al crimen, no más privilegios para los victimarios. La verdadera paz no se logra entregando el país al chantaje armado, sino con un Estado fuerte que proteja la vida, la libertad y la dignidad de todos los colombianos”, escribió el líder legislativo.

