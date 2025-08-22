Colombia

Amparo Grisales alertó a sus seguidores por estafa con su imagen en internet: "No promuevo productos para la eterna juventud"

'La diva de Colombia' resaltó la gravedad de comercializar productos sin respaldo científico, capaces de poner en peligro la vida de los consumidores

Grisales no solo desmintió cualquier relación con los productos en mención, sino que hizo hincapié en los riesgos para la salud - crédito captura de pantalla @Teleantioquia / YouTube

El cierre de la última temporada de Yo me llamo en 2025 consolidó la posición de este programa como uno de los realities con mayor trayectoria y acogida en la televisión colombiana.

Durante una década, la producción transmitida por Caracol Televisión mantuvo su popularidad gracias al formato en el que los participantes compiten para demostrar sus habilidades como imitadores de artistas reconocidos, buscando conquistar tanto al público como al panel de jurados compuesto por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

En el transcurso de estos diez años, Amparo Grisales se consolida como la figura central, reconocida por su severidad y exigencia ante los participantes. Esta postura le valió una fama polarizadora, su reputación de buscar la perfección en cada una de las presentaciones originó tanto elogios como múltiples críticas por parte de los televidentes, situándola frecuentemente en el centro de la controversia mediática.

En un mensaje directo y puntual, Amparo Grisales expresó su preocupación ante el fenómeno de las estafas digitales - crédito @Amparo_Grisales / X

A pesar de que recientemente concluyó la temporada en la que el imitador de Vicente Fernández se proclamó como ganador del programa, la actividad profesional de Grisales no se detiene. La jurado mostró entusiasmo por los nuevos proyectos en los que participa, entre los que destaca su intervención en la serie Cosiaca de Teleantioquia, así como su aparición en el tradicional desfile de la Feria de las Flores.

Imagen de ‘La diva de Colombia’ para estafar

No obstante, la exposición mediática de Grisales también la mantiene vulnerable ante riesgos asociados al uso indebido de su imagen. Aunque no se caracteriza por ser especialmente activa en redes sociales, la actriz optó por pronunciarse enfáticamente debido al surgimiento de una situación que afecta tanto a su reputación como a la seguridad de sus seguidores. En los últimos días, la actriz alertó sobre el uso de su nombre y su imagen en campañas fraudulentas que prometen resultados milagrosos mediante productos para la “eterna juventud” y supuestos tratamientos contra la hipertensión, comercializados en plataformas como Facebook.

La experiencia de Amparo Grisales se convierte en un caso ejemplar sobre las amenazas que enfrenta el sector del entretenimiento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En un mensaje directo y puntual, Amparo Grisales expresó su preocupación ante el fenómeno de las estafas digitales: “No promuevo productos para la eterna juventud, ni para la hipertensión, ni para tanta basura de estafadores que usan inteligencia artificial para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina. Generalmente, es en Facebook, no solo te roban el dinero, es peligroso que te estén dañando la salud con productos que son veneno y engaño. Cuando represente un producto lo verán en mis redes y serán productos de alta calidad. Qué no te engañen. Gracias. Un abrazo”.

La actriz alertó a sus seguidores

Con esta advertencia, Grisales no solo desmintió cualquier relación con los productos en mención, sino que hizo hincapié en los riesgos para la salud que enfrentan quienes caen en estas artimañas. La actriz lamentó que los delincuentes empleen tecnología avanzada para, mediante inteligencia artificial, suplantar la identidad de figuras públicas y así reforzar la apariencia de legitimidad de los anuncios fraudulentos. Más allá del impacto económico para quienes resultan estafados, Grisales resaltó la gravedad de comercializar productos sin respaldo científico, capaces de poner en peligro la vida de los consumidores.

La exposición mediática de Grisales también la mantiene vulnerable ante riesgos asociados al uso indebido de su imagen - crédito @agrisales333 / Instagram

La advertencia de la artista encuentra eco en la realidad actual, en la que los delitos informáticos y las campañas de robo de identidad afectan tanto a celebridades como a ciudadanos comunes, lo que obliga a reforzar la verificación de información antes de adquirir o consumir cualquier producto promocionado en redes sociales.

Dentro de este contexto, la experiencia de Amparo Grisales se convierte en un caso ejemplar sobre las amenazas que enfrenta el sector del entretenimiento frente al auge de la inteligencia artificial y la sofisticación de los mecanismos de engaño. La jurado reafirmó su compromiso con la transparencia y la calidad, insistiendo en que sus seguidores solo encontrarán en sus plataformas oficiales aquellos productos que realmente respalda.

