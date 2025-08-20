Miguel Polo Polo respondió a Ali Bantú Ashanti, demandante de su investidura: “Si perdió el proceso, respete las decisiones”

El alto tribunal desestimó la solicitud presentada por Alí Bantú Ashanti, quien buscaba la revocatoria de la investidura del congresista tras acusaciones sobre presuntos cobros indebidos a miembros de su equipo - crédito Colprensa

El Consejo de Estado, en sesión plenaria, rechazó la demanda que pretendía revocar la investidura del congresista Miguel Polo Polo.

La solicitud había sido presentada por el abogado Alí Bantú Ashanti, quien acusó al parlamentario de haber requerido presuntamente parte del sueldo de dos integrantes de su equipo en la Unidad de Trabajo Legislativo.

Tras la determinación del Consejo de Estado, Alí Bantú Ashanti expresó su inconformidad por el fallo en un mensaje de su cuenta de X. Esta postura originó una respuesta de Miguel Polo Polo, que por medio de la misma red social afirmó: “Si perdió el proceso, respete las decisiones”.

Alí Bantú Ashanti explicó que inició la acción de pérdida de investidura contra Miguel Polo Polo debido a que un integrante del esquema de seguridad del congresista le entregó una grabación. En ese audio, el jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo de Polo Polo detallaba las cantidades exactas que presuntamente se solicitaban a los funcionarios.

“Cuando presentamos la demanda de pérdida de investidura contra Miguel Polo Polo, lo hice porque uno de sus miembros del esquema de seguridad me entregó una grabación en donde el jefe de su UTL confesaba los montos específicos que este individuo le exigía a los funcionarios”, escribió en su mensaje el abogado.

El abogado también manifestó que el Consejo de Estado no consideró la grabación presentada como prueba y tampoco impulsó una investigación sobre el caso. Agregó que, según comentarios que recibió, existía la sospecha de que Polo Polo habría pagado sumas elevadas para alterar los testimonios del escolta y de las personas afectadas.

“Lamentablemente, el Consejo de Estado no tuvo en cuenta ese elemento material probatorio, pero tampoco hizo nada por investigar. Peor aún, de acuerdo con comentarios que me llegaron, presuntamente, Polo Polo pagó enormes cantidades de dinero para cambiar los testimonios tanto del escolta como el de sus víctimas”, dijo.

Miguel Polo Polo respondió a Alí Bantú Ashanti y cuestionó los señalamientos presentados en su contra. Recordó que ambos compitieron por la curul afro en 2022 y resaltó que, a pesar de su juventud, logró vencer a Ashanti en las urnas, mientras que este no consiguió la cantidad de votos necesarios ni el cargo.

“Me dijeron, me llegó… Definitivamente, la izquierda actúa de la misma: con chismes y calumnias. Sabemos que, en el fondo, lo que le carcome es una envidia y un resentimiento amargo. Usted se lanzó a la curul afro en 2022 y yo, a mis 26 años, lo derroté en las urnas. No puede aceptar, después de 3 años, que un pelado de derecha le ganó la curul que usted, a sus casi 40 años, no ha logrado. Ni siquiera alcanzó 14 mil votos y ahora quiere ser dizque presidente", contestó el representante a la Cámara contrario al Gobierno nacional.

Polo Polo finalizó su respuesta pidiendo a Alí Bantú Ashanti prudencia en sus declaraciones. Señaló que ha prevalecido en varios procesos judiciales promovidos en su contra y mencionó que el propio Ashanti reconoció el pago de tiquetes a testigos para declarar en su contra. Además, instó al abogado a aceptar las decisiones de la justicia.

“Sea cuidadoso con sus afirmaciones. Si perdió el proceso, respete las decisiones judiciales, máxime cuando usted mismo reconoció el pago de tiquetes aéreos a testigos para que declararan en mi contra y buscar información. Ya con este van tres procesos judiciales que le he ganado. ¡Quédese quieto y haga algo por su vida!“, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta en la red social X.

Por otro lado en cuanto al fallo del Consejo de Estado, este establece que los sueldos, aunque tienen origen en el presupuesto nacional, pasan a formar parte del patrimonio personal de los empleados una vez son recibidos, dejando de ser recursos públicos. Por esta razón, las causales constitucionales para la pérdida de investidura no resultan aplicables en este caso.