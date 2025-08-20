Colombia

María Fernanda Cabal resaltó las inconsistencias por parte de la jueza en el caso de Álvaro Uribe: “Le reprocha usar argumentos vagos, subjetivos y sin sustento”

La militante del Centro Democrático aplaudió la decisión del Tribunal Superior de Bogotá no sin antes hacer varias acotaciones sobre el caso del exmandatario

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
María Fernanda Cabal salió en
María Fernanda Cabal salió en defensa de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la investigación que pesa en su contra y por la que fue encontrado culpable el 28 de julio de 2025 de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tras conocerse la noticia de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara de manera inmediata la libertad del expresidente Uribe, muchos senadores salieron a favor de esta decisión, como lo hizo la congresista Cabal.

“Leída en su totalidad la sentencia de tutela del presidente @AlvaroUribeVel, el Tribunal Superior de Bogotá deja en evidencia los graves errores de la Juez 44 Penal", señaló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según palabras de Cabal, afirmó que la tutela resaltó varias inconsistencias en la decisión que tomó la juez.

Le reprocha usar argumentos vagos, subjetivos y sin sustento, recordándole que el derecho penal de autor está proscrito y que no puede encarcelarse a alguien por “preocupaciones sociales”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalÁlvaro Uribe VélezTribunal SuperiorPrisión DomiciliariaCaso UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la condena de Epa Colombia: “Contra las injusticias no podemos pelear”

El actor y modelo aseguró que a pesar de no tener una cercanía con la empresaria de keratinas, la justicia ha sido muy estricta en su caso

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La

Alfredo Saade reaccionó a suspensión a su cargo y acusó a Benedetti y Laura Sarabia: “Mucha gente me informaba de lo perversos que son”

El exjefe de despacho de la Presidencia, suspendido por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso de pasaportes, sugirió que altos funcionarios y “secuaces” influyeron en la decisión

Alfredo Saade reaccionó a suspensión

Diosdado Cabello ‘se lava las manos’ asegurando que Venezuela no tiene que ver con la “guerra antidrogas” de Colombia

Nicolás Maduro pidió intensificar acciones frente a grupos armados en la zona limítrofe, mientras persisten acusaciones cruzadas sobre seguridad y control territorial entre ambos países en medio de tensiones recientes

Diosdado Cabello ‘se lava las

Gobierno Petro pone en riesgo la recuperación del mercado inmobiliario con la eliminación de Mi Casa Ya, advierten expertos

La reducción de las tasas de interés impulsó la compra de vivienda en 2025, pero la eliminación de Mi Casa Ya amenaza con frenar el repunte, en especial en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS)

Gobierno Petro pone en riesgo

Procuraduría sancionó por tres meses al pastor Alfredo Saade por caso de pasaportes

El procurador Gregorio Eljach aseguró que no le ha “llegado la renuncia” de Alfredo Saade como jefe de Despacho de la Presidencia

Procuraduría sancionó por tres meses
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez en Antioquia: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Sathya es la nueva eliminada

Sathya es la nueva eliminada del ‘Desafío 2025’: no escuchar a sus compañeros la dejó fuera del ‘reality’ por segunda vez

El Despertar del Alma se posiciona como el podcast favorito de la audiencia colombiana de Spotify

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

Hernán Orjuela publicó impactante mensaje en sus redes sociales: “El diablo anda alrededor buscando a quien devorar”

Alien: Earth encabeza las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

Dayro Moreno es el máximo

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador

Con un estelar Kevin Serna, Fluminense se impuso 2-0 al América en el Maracaná por la Copa Sudamericana

América de Cali dio a conocer los precios de boletería para el clásico con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero