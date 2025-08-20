María Fernanda Cabal resaltó las inconsistencias por parte de la jueza en el caso de Álvaro Uribe: “Le reprocha usar argumentos vagos, subjetivos y sin sustento”

María Fernanda Cabal salió en defensa de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la investigación que pesa en su contra y por la que fue encontrado culpable el 28 de julio de 2025 de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tras conocerse la noticia de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara de manera inmediata la libertad del expresidente Uribe, muchos senadores salieron a favor de esta decisión, como lo hizo la congresista Cabal.

“Leída en su totalidad la sentencia de tutela del presidente @AlvaroUribeVel, el Tribunal Superior de Bogotá deja en evidencia los graves errores de la Juez 44 Penal", señaló.

Según palabras de Cabal, afirmó que la tutela resaltó varias inconsistencias en la decisión que tomó la juez.

“Le reprocha usar argumentos vagos, subjetivos y sin sustento, recordándole que el derecho penal de autor está proscrito y que no puede encarcelarse a alguien por “preocupaciones sociales”.