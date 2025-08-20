Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

Felipe Flórez revela doloroso pasado familiar en pódcast - crédito @elpipeflorez/IG

El locutor y trovador antioqueño Felipe Flórez abrió una de las páginas más difíciles de su historia personal durante una entrevista en el pódcast Trapitos al sol.

Con franqueza, Flórez relató la razón por la que casi nunca menciona a su papá en sus conversaciones públicas y por qué, en cambio, suele resaltar a su mamá como el pilar fundamental de su vida.

“¿Cuál papá? No, es que el cucho nunca apareció. No lo recuerdo. O sea, demás que sí lo vi, claramente, pero no tengo el recuerdo. Yo era un bebé”, expresó Flórez, marcando desde el inicio la distancia emocional que lo separa de su progenitor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presentador del programa de radio Impresentables, más conocido en el mundo del entretenimiento como Pipe, explicó que, aunque nació en la comuna 13 de Medellín, apenas tenía ocho meses de vida cuando su madre tomó la decisión de abandonar a su padre.

Testimonio de Felipe Flórez expone violencia doméstica en su infancia - crédito @elpipeflorez/IG

El motivo, según relató, fue el maltrato constante y sistemático al que el señor tenía sometida a su mamá, el cual sufrió durante varios años, pero que finalmente tomó la decisión de detener.

“Mi papá maltrataba a mi mamá. Mi papá le pegaba. Mi mamá sufrió de maltrato psicológico, físico. Mi papá llegó a hacer cosas, hermano, que son de animales, eso no es de una persona normal. O sea, cosas muy fuertes de agredir a mi mamá ya en exceso, ya con cosas muy delicadas”, aseguró el locutor.

Frente a ese panorama de violencia, su madre decidió emprender una huida definitiva y según contó, una mañana le anunció a sus hermanos mayores —quienes tenían apenas diez y once años en ese momento— que al día siguiente dejarían todo atrás.

“Mi mamá un día toma la decisión y les dice a mis hermanos mayores: Nos vamos mañana. Y al otro día arrancaron para el pueblo, para Sonsón, Antioquia, que es el pueblo de mi abuelito”, relató Flórez.

Felipe Flórez conmueve al revelar la dura historia de su infancia y el papel heroico de su mamá - crédito @elpipeflorez/IG

La escena de esa partida quedó grabada en la memoria familiar y fue reconstruida por Flórez a partir de lo que le han contado sus seres queridos.

“Me cargan a mí en los hombros. Mi hermano con diez añitos me cogió a mí encima. Es lo que cuentan, yo no me acuerdo. Pero entonces, me cogió y arrancan conmigo para la terminal y mi mamá dejó todo lo que tenía allá, sus cositas, lo poquito que tenía y arrancó para Sonsón”, recordó.

Una vez llegaron a su nuevo destino, el abuelo de Felipe fue quien les abrió la puerta, pero les dejó claro que no tenía los recursos suficientes para sostener a toda la familia bajo su techo.

“Entonces, mi abuelito allá le dice como: ‘Pues acá no los puedo tener a todos, pero está la finca. Váyanse a la finca y sáquenle eso lo que se pueda. Saquen los productos que se pueda de allá de la finca”, explico Felipe Flórez.

De esa manera, su madre, junto a sus hijos, emprendió una nueva vida en la finca familiar, trabajando con lo que la tierra les ofrecía para salir adelante. Para Flórez, ese capítulo doloroso es la razón por la que nunca habla de su padre y, en cambio, resalta con orgullo la valentía de su mamá.

La inspiradora confesión de Felipe Flórez: así fue la valiente huida de su madre para proteger a su familia - crédito @elpipeflorez/IG

El trovador insistió en que, aunque no conserva recuerdos de su progenitor, sí carga con la certeza de que su madre fue valiente al ser capaz de romper un ciclo de violencia en un momento crucial.

“Mi mamá agarró con todos nosotros para allá”, dijo con admiración.

Como era de esperarse, las declaraciones de Felipe Flórez con las que revela un pasado cargado de resiliencia y fuerza por parte de su progenitora, tuvieron varias reacciones y comentarios por parte del público, los cuales le enviaron mensajes de cariño al locutor y a su mamá.

“Admiración total para las mamás, son unas berracas las mamás en Latinoamérica, literal son unas heroínas”, “Pipe, qué gran ser humano. Felicitaciones por salir adelante y ser un ejemplo de superación”, “Qué orgullosa debe sentirse esa mamá”, dicen algunos de los mensajes.