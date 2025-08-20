Andrés Forero arremetió contra María del Mar Pizarro por sugerir que Álvaro Uribe se puede ‘volar’: “No es como Carlos Ramón González”

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, se despachó contra la representante de Colombia Humana María del Mar Pizarro por fuertes comentarios que hizo sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras afirmar que deben tener cuidado y no se vaya a escapar.
“Ojo se vuela Uribe“, dijo la militante del Pacto Histórico.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Su comentario desató la furia de Andrés Forero, que le contestó: “Uribe no es como Carlos Ramón González, César Manrique o Juan Carlos Montes”.
La tensión entre ambos se caldeó tras conocerse el 19 de agosto de 2025 que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue dejado en libertad por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal por los que había sido condenado.
La acción de tutela que fue presentada por el Tribunal Superior de Bogotá causó todo tipo de reacciones tanto positivas como negativas en contra del expresidente Uribe.
La congresista del Pacto Histórico, por medio de un video en su cuenta en X, recalcó: "